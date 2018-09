A5 im Kreis Hersfeld-Rotenburg: Kleintransporter in Flammen

Breitenbach/H. Totalschaden entstand am Freitagnachmittag, als an der Rastanlage Rimberg ein Kleintransporter ausbrannte.

Gegen 15.30 Uhr stand der Citroen Kleintransporter auf dem Parkplatz der Rastanlage Rimberg vermutlich aufgrund eines technischen Defektes in Flammen. Der Fahrer konnte sein Fahrzeug noch rechtzeitig verlassen, bevor Motor und Fahrgastraum im Vollbrand standen. Ein zufällig an der Einsatzstelle anwesender Feuerwehrmann, der gerade von einem Lehrgang kam, organisierte den ersten Löschangriff von zwei Ersthelfern mit Feuerlöschern und sorgte dafür, dass Fahrzeuge, die neben dem brennenden Citroen standen, in Sicherheit gebracht wurden.

Als sich die Flammen trotz Erstangriff immer weiter ausbreiteten, wurden die Ersthelfer bis zum Eintreffen der Feuerwehr aus Kirchheim von den Löscharbeiten abgezogen. Von der Kirchheimer Feuerwehr wurde das Feuer schließlich mit CAFS sehr schnell gelöscht. Trotz aller Bemühungen konnte nicht verhindert werden, dass das Fahrzeug völlig ausbrannte. Personen wurden nicht verletzt. Über die Höhe des Sachschadens konnten noch keine Angaben gemacht werden, am Citroen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. (yk)