Auf Breitenbacher Fachwerkhof soll eine generationenübergreifende Hofgemeinschaft entstehen

Von: Wilfried Apel

Teilen

Hoffest in Breitenbach in der hinteren Hofgasse nahe der Kirche, oberhalb des Radwegs R 1. © Wilfried Apel

Aus dem Breitenbacher Streckhof soll eine generationenübergreifende Hofgemeinschaft entstehen. Um dafür zu werben, wurde nun ein Hoffest veranstaltet.

Breitenbach – Vom Wohnmobil-Stellplatz und vom Hauptuferbereich des Breitenbacher Sees fällt der Streckhof von Dr. Manuela Schade mit seinem alten Fachwerk sofort ins Auge.

Das Gebäude in der hinteren Hofgasse nahe der Kirche und oberhalb des Radwegs R 1 geht auf ein mittelalterliches Hofgut zurück und ist nach dem Ableben von Manuelas Großmutter Irene Becker nicht mehr bewohnt. Jetzt soll ihm neues Leben eingehaucht werden.

Ältere und jüngere Generation soll angesprochen werden

Die in Frankfurt arbeitende Pflege- und Gesundheitswissenschaftlerin und der von ihr initiierte Verein Agile Hofgemeinschaft wollen aus ihm eine altersgerechte, generationenübergreifende, inklusive und lebensfrohe („agile“) Hofgemeinschaft machen, die unter dem Motto „Gemeinsam statt einsam“ vor allem für die ältere Generation Angebote vorhält.

Aber auch für die jüngere Generation soll angesprochen werden, denn auf dem geplanten Mehrgenerationenareal sollen alle einen Platz finden: Es soll ein Café für Austausch und Begegnung entstehen, eine Tagespflege, und zudem soll neben weiteren Nutzungsmöglichkeiten Wohnraum für ältere Menschen, Alleinerziehende und armutsgefährdete Menschen angeboten werden, so jedenfalls lautet die Zielsetzung des Vereins.

Dr. Manuela Schade, 1. Vorsitzende des Vereins Agile Hofgemeinschaft Breitenbach. © Wilfried Apel

Verein veranstaltete Hoffest, um für Projekt zu werben

Um für das Projekt zu werben, den Verein bekannt zu machen, Mitstreiter und möglicherweise sogar finanzielle Unterstützer zu finden, hatte der Verein am Sonntag zu einem großen Hoffest eingeladen, das sehr gut besucht war.

„Es ist fast wie früher bei der Kirmes“, sagte eine Besucherin, die sich nach dem Mittagessen von zu Hause aus aufgemacht hatte, um den Liedvorträgen des Männergesangvereins zuzuhören und den Tanzvorführungen der Magic Dancers, der von Sandra Werner und Olga Reimer geleiteten Kindertanzgruppe des TSV Blankenheim, beizuwohnen.

Die von Michael Maiwald inspirierten Sänger erfreuten das Publikum zunächst mit dem Lied „Mein Elternhaus“. Angesichts des Wagemuts der Mitglieder des neuen Vereins, dem sich auch Bürgermeister Stefan Knoche und Ortsvorsteher Guido Zilch angeschlossen haben, und der zu erwartenden Kosten verbreiteten sie aber auch Optimismus: „Wunder geschehen“.

Zudem drückte Rolf Möller, der Vorsitzende des ältesten Breitenbacher Vereins, die Verbundenheit der Sänger mit dem jüngsten Verein aus und wünschte den Initiatoren für ihr Vorhaben alles Gute.

Bürgermeister verspricht Unterstützung

Schon nach dem von Lektorin Veronika Roglin gehaltenen Gottesdienst, der von Posaunenbläsern und der Singenden Gemeinde mitgestaltet wurde, hatte Bürgermeister Knoche die Unterstützung der Stadt Bebra bei der Verwirklichung des Projekts Agile Hofgemeinschaft bekräftigt. Neben der Initiatorin und den Mitgliedern des Vereins seien jedoch noch weitere Macher vonnöten: „Für Visionen braucht man Leute!“

Wie es sich für ein ordentliches Hoffest gehört, gab es den ganzen Tag über Gutes zu essen und zu trinken: mittags Gulasch- und Kartoffelsuppe, die man in einem mitten auf dem Hof aufgebauten großen Zelt löffeln konnte, den ganzen Nachmittag über selbstgebackene Kuchen und Waffeln. Für die Kinder standen eine Hüpfburg und ein kleiner Planschpool zur Verfügung. Außerdem konnten sie basteln und malen oder sich mittels Fotobox fotografieren lassen.

Ältere Besucherinnen und Besucher konnten sich an Ständen des Bundesverbands Gedächtnistraining sowie des Blinden- und Sehbehindertenverbands informieren. Zusätzlich dazu konnte jeder in dem bis zuletzt von Oma Irene bewohnten Wohnhaus herumspazieren, bis unters Dach klettern, den Ausblick auf Bebra genießen und sich angesichts so mancher origineller Überbleibsel in „die gute, alte Zeit“ zurückversetzen. (Wilfried Apel)