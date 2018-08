Bremsen an Lkw heiß gelaufen: Stau auf A4 bei Bad Hersfeld

Weil an einem Lkw die Bremsen heiß gelaufen waren, rückte die Kernstadtwehr Bad Hersfeld auf die A4 aus.

Bad Hersfeld. Zu einem Lkw mit heiß gelaufenen Bremsen auf der A4 ist die Bad Hersfelder Feuerwehr am späten Donnerstagnachmittag ausgerückt.

An dem Fahrzeug waren offenbar auf einem vorherigen Gefällestück die Bremsen heiß gelaufen, was dem Fahrer schließlich an der Steigung im Bereich Amazon auffiel.

Die Feuerwehr löschte und kühlte die Bremsen und verhinderte mit ihrem schnellen Eingreifen einen Brand.

Weil es in dem Autobahnabschnitt keine Standspur gibt, blockierte der Lkw den rechten Fahrstreifen. Der Feierabendverkehr in Richtung Osten staute sich deshalb weit bis über Bad Hersfeld hinaus.

Der Lkw war trotz der raschen Hilfe nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (yk/nm)