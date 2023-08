Holzkohle setzt Müllcontainer in Philippsthal in Brand

Von: Jan-Christoph Eisenberg

Heiße Grillkohle hat am Mittwoch in Philippsthal eine Mülltonne an der Kreuzberghalle entzündet.

Philippsthal – Zu einem brennenden Müllcontainer am Bühneneingang der Kreuzberghalle im Schlosspark ist die Philippsthaler Feuerwehr am Mittwochmittag gegen 13 Uhr ausgerückt.

Die Einsatzkräfte brachten das Feuer schnell unter Kontrolle. Auslöser war nach ersten Erkenntnissen an der Einsatzstelle offenbar noch heiße Grillholzkohle, die im Müllcontainer entsorgt worden war. jce