Buchcafé stellt neues Programm vor: Junge Leute sollen sich verwirklichen

Von: Laura Hellwig

Teilen

Eine Bühne für lokale Künstler: Im Buchcafé treten auch Musiker aus der Region auf. Unser © Laura Hellwig

Im September startet das zweite Halbjahresprogramm im Buchcafé.

Bad Hersfeld – Von Konzerten unterschiedlicher Stilrichtungen über Lesungen und Vorträge bis Kabarett wird in der zweiten Jahreshälfte einiges geboten. Darüber informieren Holger Reuning vom Veranstaltungsteam des Vereins für Kultur und Kommunikation sowie dessen Geschäftsführerin Mercedes Thiel. „Wir sind noch da“, lautet die Botschaft des Buchcafé-Teams. Doch damit das auch so bleibt, sei der Verein „auf junge Leute, engagierte Mitstreiter und neue Ideen angewiesen“, sagt Thiel.

Musik

Diesen Herbst treten im Buchcafé zum Beispiel „Flook“ auf. Zu hören ist die Irish-Folk-Gruppe am Donnerstag, 28. September. Nur einen Tag später, am Freitag, 29. September, geht es mit Jazz und Rebecca Trescher mit ihrem New Shapes Quartett weiter. Dem Rock-Genre zuzuordnen ist der Auftritt des Sextetts Mark Knopfler Tribute am Samstag, 30. September.

Als neues Genres nennt Holger Reuning Soiree. Darunter könne man sich moderne Akustik-Musik vorstellen. Die Landsberger Hofkapelle (Samstag, 11. November) und die Harfenistin Evelyn Huber (Sonntag, 19. November) sind Künstler, die diesen neuen Bereich des Buchcafés bespielen werden.

Im Konzert-Bereich finden sich in der Programm-Übersicht des Buchcafés immer wieder auch einige regionale Künstler. Toni Feder, Red Carpet und Streamline sind hier zu nennen. Großer Beliebtheit erfreue sich laut Mercedes Thiel die regelmäßig stattfindenden Jam-Sessions, bei der sich Musikerinnen und Musiker frei auf der Bühne ausprobieren können. Mitmach-Angebote seien ein zentraler Bestandteil des Buchcafés, das sich als soziokulturelles Zentrum versteht.

Vorträge

Bilder und Erzählungen über Staaten am Südpazifik präsentiert Tatjana Kröger bei ihrem Lichtbildvortrag am Mittwoch, 27. September. Der Vortrag findet im Rahmen der Interkulturellen Woche und in Kooperation mit dem Mehrgenerationenhaus Dippelmühle statt. Ein anderer Kooperationspartner ist der Kulturbund Bad Hersfeld, auf dessen Einladung Prof. Gunther Herr aus Coburg ins Buchcafé kommt. Am Mittwoch, 22. November, hält er einen Vortrag über die Kulturgeschichte des Maschinenbaus. Im Foyer des Buchcafés gibt es auch immer wieder Ausstellungen zu sehen.

Kabarett

Comedy und Kabarett seien im Buchcafé ebenfalls feste Größen, sagt Holger Reuning. Diesen Herbst freut sich der Mitorganisator auf das Musikkabarett mit Christoph Reuter am Freitag, 3. November. Seit vielen Jahren begleitet er die Auftritte von Dr. Eckart von Hirschhausen am Piano. 2021 hat er sein erstes Buch veröffentlicht. Außerdem kommen Moritz Netenjakob (Donnerstag, 16. November) und Jakob Friedrich (Freitag, 15. Dezember) nach Bad Hersfeld.

Neben den genannten Veranstaltungen bereichern noch weitere Künstlerinnen und Künstler das Programm im Buchcafé. Alle Termine sind einsehbar auf der Internetseite buchcafe-badhersfeld.de.

Das Buchcafé-Team

Ende vergangenen Jahres hat sich ein neuer Vorstand für den Verein für Kultur und Kommunikation gefunden, nachdem der alte Vorstand im Frühjahr 2022 zurückgetreten war (wir berichteten). Dem Vorstand gehören Herbert Janßen (Kassenwart), Hanna Kysely, Johanna Schindler, Heide Schumann-Held und Constantin Sieg an.

„Die Kommunikation mit dem neuen Vorstand läuft hervorragend“, freut sich Mercedes Thiel. Vorstand und Geschäftsführerin treffen sich regelmäßig, um sich auszutauschen und Themen zu diskutieren. Für die Kneipe konnte bisher noch kein neuer Pächter gefunden werden. „Wir sind nach wie vor auf der Suche nach einem Betreiber“, erklärt Mercedes Thiel. Während der Veranstaltungen sitzen die Gäste aber nicht auf dem Trockenen – dann gibt es an der Veranstaltungstheke eine Bewirtung.

Unterstützung bekommt das Buchcafé-Team seit Neuestem von Wolfram Benczek. Er ist Veranstaltungsmanager und bringt Erfahrungen aus der Branche sowie neuen Input mit, freut sich die Geschäftsführerin. Damit schütze sich das Team zum einen vor Betriebsblindheit und zum anderen sei es erforderlich, das Veranstaltungskonzept zu überarbeiten. Nach der Corona-Pandemie hätten sich die Bedingungen für Kulturveranstaltungen verändert, so Thiel. Dem Vorwurf, dass das Buchcafé kein Programm für junge Leute biete, entgegnet Thiel, dass sich „junge Leute hier gerne verwirklichen können“. Junge Menschen können und sollen sich im Buchcafé engagieren, dann könne auch das Programm entsprechend angepasst werden, meint Thiel.

Von Laura Hellwig