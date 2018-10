Bürgermeisterwahl in Friedewald: Dirk Noll einziger Kandidat

Dirk Noll will Bürgermeister in Friedewald bleiben.

Parallel zur Landtagswahl entscheiden die Friedewalder über ihren Rathauschef. Amtsinhaber Dirk Noll (SPD) ist der einzige Kandidat. Hier halten wir Sie am Sonntagabend auf dem Laufenden.

Der 48-Jährige ist in Hönebach aufgewachsen und hat eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten bei der Gemeinde Wildeck absolviert, wo er bis 2011 gearbeitet hat - zuletzt als Büroleiter.

Nebenher studierte er Betriebswirtschaft an der Wirtschaftsakademie in Erfurt und Wirtschaftsrecht an der FH Nordhessen in Kassel. 2011 wechselte Noll nach Gotha, wo er ein Jahr lang das Amt für Finanzen leitete.

Bei der Bürgermeisterwahl am 16. September 2012 setzte er sich mit 67,2 Prozent der Stimmen gegen Herausforderer Wolfgang Bax durch. Noll lebt in Friedewald, ist verheiratet und hat zwei Töchter. Er ist leidenschaftlicher Fußballer und Fan des 1. FC Kaiserslautern.

Die Wahllokale haben bis 18 Uhr geöffnet, zunächst wird jedoch die Landtagswahl ausgezählt.

Sobald ein Ergebnis vorliegt, informieren wir an dieser Stelle aktuell. (jce)

Er kandidiert erneut: Dirk Noll im Interview