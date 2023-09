Bürgermeisterwahl in Ronshausen: Zwei Kandidaten beim HNA-Lesertreff

Von: Thomas Klemm

Teilen

Wer bekommt grünes Licht? In Ronshausen beginnt im April 2024 die neue Amtszeit des Bürgermeisters. Mit Markus Becker und Sonja Taubert bewerben sich zwei Kandidaten für diese Tätigkeit im Rathaus (Bild). © Thomas Klemm

Macht der Amtsinhaber Markus Becker von der CDU das Rennen oder hat die parteilose Herausforderin Sonja Taubert am Ende die Nase vorn?

Ronshausen – Die Frage, wer ab 1. April 2024 Bürgermeister in Ronshausen sein wird, bewegt derzeit die Gemüter in dieser Gemeinde. Am Abend des 8. Oktober, nach Schließung der Wahllokale, wird man diese Frage beantworten können.

Dass beide ins Rennen gehende Ronshäuser die genau gleiche Anzahl an Wählerstimmen auf sich vereinen können, wird wohl eher nicht passieren. Insofern kann sich am 8. Oktober entweder Sonja Taubert oder Markus Becker mit großer Wahrscheinlichkeit als Sieger feiern lassen.

Eine weitere Frau für das Amt des Bürgermeisters, die sich zunächst im Gespräch gebracht hatte und die Suche nach dem neuen Bürgermeister durchaus in eine Stichwahl hätte münden lassen, zog ihre Kandidatur zurück. Insofern bleibt es bei zwei Leuten, die sich um dieses eine Amt bewerben.

Bevor am 8. Oktober die Entscheidung fällt, läuft der Wahlkampf in der Gemeinde an der Ulfe und in deren Ortsteil Machtlos. Sowohl Markus Becker als auch Sonja Taubert haben mittlerweile ihre Wahlbroschüren in den Haushalten verteilt und sind dabei mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch gekommen.

Bei unserem HNA-Lesertreff am Dienstag, 12. September, 19 Uhr, im Haus des Gastes, besteht eine weitere Möglichkeit, die beiden Kandidaten näher kennenzulernen und ihnen „auf den Zahn zu fühlen“. Dabei soll kein Thema ausgespart bleiben.

Die Positionen von Amtsinhaber Becker und Herausforderin Taubert können in manchen Dingen unterschiedlicher nicht sein. Während Becker beispielsweise froh ist, dass in Sachen Feuerwehrgerätehaus-Neubau ein Standort gefunden wurde und der Fördermittelbescheid im Rathaus angelangt ist, es also demnächst losgehen kann, regt Taubert ein erneutes Nachdenken über die Standortfrage an. Auch das andere Großprojekt, der Neubau der Kindertagesstätte, wird von den beiden Kandidaten in den Fokus genommen.

Ein Architekt habe Vorplanungen für die Gestaltung des Gebäudes erarbeitet und wenn alles nach Plan läuft, wird im Herbst dieses Jahres, aber spätestens im Frühjahr 2024, der Spatenstich erfolgen können, hofft Becker. Sonja Taubert drängte hingegen öffentlich auf eine Zwischenlösung. Man habe es schon vor Jahren versäumt, weitere Kita-Plätze zu schaffen, um allen Eltern, die einen solchen Platz benötigen, ein Angebot machen zu können. Nun müsse dringend eine Container-Lösung her, forderte sie.

Diese Lösung wurde überraschenderweise am Donnerstagabend in der Gemeindevertretung auf den Weg gebracht. Mit einem Dringlichkeitsantrag aus dem Gemeindevorstand, der im Parlament (nach einer Nachjustierung durch die CDU-Fraktion) einhellig abgesegnet wurde, rückt eine Containerlösung in greifbare Nähe. Spannend wird während des Lesertreffs auch sein, wie Markus Becker einerseits und Sonja Taubert andererseits die Belange der Gemeinde in Sachen Vereinsförderung, Jugendarbeit, Seniorenwohl und Lebensqualität einschätzen.

Hier der 48-jährige Amtsinhaber, Ehemann und Vater zweier minderjähriger Söhne, der mit dem Motto in den Wahlkampf geht: „Mit Erfahrung Zukunft gestalten“. Dort die 47-jährige Herausforderung, die keine kommunalpolitische Erfahrung besitzt, aber viele Jahre lang in der freien Marktwirtschaft im Personalwesen und in der Personalführung tätig war, ein großes Herz für Tiere hat und als zweifache Oma auch weiß, was Betreuung von Kindern im Alltag bedeutet. Ihr Credo lautet: Unsere Gemeinde für alle Generationen l(i)ebenswert gestalten.

Von Thomas Klemm