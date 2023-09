Bürgermeisterwahl Ronshausen: Markus Becker (48) strebt dritte Amtszeit an

Von: Thomas Klemm

Teilen

Markus Becker aus Ronshausen macht in seiner Freizeit gern Musik. Sein neuestes Instrument ist ein Akkordeon. Mit dem übt er fleißig und das nicht nur in seinem Arbeitszimmer, sondern auch im Wintergarten, einem seiner Lieblingsorte. © Thomas Klemm

„Mit Erfahrung Zukunft gestalten“ möchte der Bürgermeister von Ronshausen, Markus Becker. Vorausgesetzt, er wird am 8. Oktober in seinem Amt wiedergewählt.

Ronshausen – Dann kann der Christdemokrat in seiner dritten Amtszeit, die am 1. April 2024 beginnt, das fortführen, was er in den vergangenen Jahren gemeinsam mit politisch Verantwortlichen in seiner Gemeinde gestartet hat.

Bei drei Großprojekten sind in den vergangenen Monaten in der Gemeinde die Weichen auf Umsetzung gestellt worden. Diese Projekte möchte er gern noch zu Ende führen, also den Neubau des Feuerwehrgerätehauses als Bürgermeister erleben, genauso wie den der Kinderkrippe und den Neubau der Wohnanlage im Tanzgarten. Hier werden jeweils große Summen investiert, die in die Millionen gehen. Aber auch viele kleinere Maßnahmen beschäftigten den 48-Jährigen in seinen bisherigen zwei Amtszeiten als Bürgermeister und er möchte natürlich, dass diese Dinge ihn auch im kommenden Jahr in Atem halten.

Da steht die Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs im Fokus, genauso wie die Erweiterung des Neubaugebietes, die Vermarktung des Gewerbegebietes, die Abmilderung der Verkehrsbelastung und die Verbesserung des Glasfaseranschlusses und die Unterstützung der Hausarztpraxis bei der Suche nach einem Nachfolger. Die Bandbreite an Herausforderungen ist erheblich, aber Markus Becker sieht sich auf einem guten Weg. Und das vor allem auch in finanzieller Hinsicht. Im Jahr 2012, als er im Rennen um das Bürgermeisteramt erstmals die Nase vorn hatte, sah die finanzielle Lage in Ronshausen eher düster aus, blickt der Christdemokrat zurück. „Ronshausen war in einer finanziellen Schieflage. Die Ausgaben waren höher als die Einnahmen. Mit der Teilnahme am hessischen Schutzschirm, dem kommunalen Investitionsprogramm KIP und der Hessenkasse konnten wir in den vergangenen Jahren auf der Einnahmenseite Zuschüsse in Millionenhöhe für unsere Gemeinde erzielen“, erklärt Becker in seinem Wahl-Flyer. „Auf der Ausgabenseite musste auch eine Kehrtwende eingeleitet werden, die wir vor allem durch Modernisierung und Energieeinsparungen erreichen konnten.“ Im Jahr 2017 habe man erstmals einen finanziellen Überschuss erzielen können. Mittlerweile beträgt die Rücklage 600 000 Euro, „nach zehn Millionen Euro Minus zu Beginn meiner Amtszeit“.

Markus Becker ist als Kommunalpolitiker inzwischen sehr gut vernetzt. Im Kreistag ist er einer der Stellvertreter der Kreistagsvorsitzenden. Außerdem bekleidet er die Ämter des CDU-Gemeindeverbandsvorsitzenden, des stellvertretenden Landesvorsitzenden der Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU Hessen und des stellvertretenden Mitglieds im Hauptausschuss des hessischen Städte- und Gemeindebundes. Er ist Vorsitzender mehrerer Zweckverbände im Landkreis und Chef der Tourismus-Service Erlebnisregion Mittleres Fuldatal. Zudem ist er im Ort Sprecher der Vereinsgemeinschaft und Chef im Heimatverein und des Partnerschaftsausschusses Genas - Ronshausen.

„Solange ich das Gefühl habe, nicht ausgebuht zu werden, wenn ich als Bürgermeister bei einer Veranstaltung zugegen bin, solange würde ich dieses Amt gern innehaben“, sagt Markus Becker. Amtsmüde ist er noch lange nicht, sondern voller Elan, meint er. Und wenn er wie kürzlich beim Seniorentag mit dem Schifferklavier vor der Brust den Leuten ein Ständchen spielt, dann wird er nicht nur nicht ausgebuht, sondern gefeiert. Die Musik und die Familie sind die beiden tragenden Säulen, auf die sich der 48-Jährige immer stützen kann. „Meine Ehefrau Bianca und meine beiden Söhne Lenny und Leon stehen hinter mir, wenn es in eine dritte Amtszeit geht. Das haben wir besprochen, bevor ich meine Kandidatur offiziell bekannt gab“, sagt er.

Und die Musik? Die begleitet ihn schon sein Leben lang. Das Klavierspielen habe „richtig gelernt“. Später brachte Becker sich das Gitarrespielen autodidaktisch bei und nun macht er dasselbe mit dem Akkordeon. Musik diene ihm als Entspannung vom Stress des Alltags, und das nicht nur in den eigenen vier Wänden. Er genießt vielmehr die Auftritte in öffentlicher Runde. „Und auch bei Sitzungen im Haus des Gastes setzte ich mich des Öfteren nach Ende der Veranstaltung ans Klavier und spiele eine Zeit lang vor mich hin, um herunterzukommen“. Auch das würde er ab April 2024 gern beibehalten, als Bürgermeister von Ronshausen.

Fragen an Kandidaten

Beim HNA-Lesertreff zur Bürgermeisterwahl in Ronshausen können Sie, liebe Leserinnen und Leser, die Kandidaten im Austausch miteinander erleben: Sonja Taubert und Markus Becker stellen sich den Fragen unserer Redaktion. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 12. September, ab 19 Uhr im Haus des Gastes statt. Haben Sie eine Frage, die von den Kandidaten beantwortet werden soll? Schicken Sie uns eine Mail an rotenburg@hna.de.

Von Thomas Klemm