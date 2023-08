Bürgermeisterwahl Ronshausen: Sonja Taubert (46) tritt als parteilose Kandidatin an

Von: Thomas Klemm

Sonja Taubert aus Ronshausen fühlt sich im Vergissmeinnicht, dem Blumenladen mit angeschlossener Postannahmestelle, sehr wohl. Hier kommt sie bei einer Tasse Kaffee mit den Leuten ins Gespräch. © Thomas Klemm

Seit vierzig Jahren lebt Sonja Taubert in Ronshausen. Nun möchte sie „erste Bürgerin“ in ihrem Heimatort werden.

Ronshausen – Sie fordert den Amtsinhaber Markus Becker (CDU) zum Duell um den Posten des hauptamtlichen Bürgermeisters heraus. Als unabhängige Kandidatin, „frei von politischen, Sach- und Fraktionszwängen und ausschließlich dem Gemeinwohl verpflichtet“. Die 46-Jährige, die bei einem großen Logistiker als Fallmanagerin arbeitet, will frischen Wind in die Gemeindeverwaltung bringen, das Rathaus zu einem offenen Haus machen, Entscheidungen zum Wohl aller Ronshäuser treffen.

Ihr Motto lautet: Für eine gute Zukunft. Die soll auch für die Beschäftigten in der Verwaltung und im Bauhof gut werden, meint sie. Sollte sie die Wahl gewinnen, werde sie mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Rathaus Einzelgespräche führen, um die Stimmung auszuloten und eine tragfähige Basis für „eine gute Kooperation und somit ein gutes Vorankommen bei den zu lösenden Themen“ herzustellen.

Vor zwei Jahren, bei einem Gespräch unter Freunden, kam wieder einmal die Sprache darauf, dass man im Rathaus oft vertröstet werde, auf Antworten lang warten müsste und Probleme dort immer wieder „ausgesessen“ werden. Sonja Taubert hörte genau zu, sah das genauso und hielt es nun, da die Direktwahl des Bürgermeisters erneut ansteht, für richtig, sich für dieses Amt zu bewerben. „Dieses Gespräch war die eigentliche Initialzündung für mein Vorhaben. Ich habe gemerkt, dass die Leute unzufrieden mit der Arbeit in der Verwaltung sind und mir gedacht, das kannst du besser“, erzählt sie. „Als das Amt des Bürgermeisters beziehungsweise der Bürgermeisterin dann offiziell ausgeschrieben wurde, habe ich mich entschieden, anzutreten.“ Dass sie parteilos ist und das auch bleiben wird, empfindet sie nicht als hinderlich, sondern eher als Vorteil. Die Mehrheiten im Gemeindeparlament, die es braucht, um die Ideen aus dem Rathaus als Beschlussvorlagen auch umzusetzen, die werden sich finden, davon ist die Ronshäuserin überzeugt. „Ich bin ein Teamplayer und möchte mit jedem arbeiten“, sagt sie. Deshalb machte sie die Runde in den Fraktionen. Die empfingen sie – bis auf die CDU, in der der jetzige Bürgermeister politisch verortet ist – mit offenen Armen. Sie weiß: „Im Parlament ist nicht der Bürgermeister der Chef im Ring, aber er sollte kommunikativ stark sein.“

Eigene kommunalpolitische Erfahrung habe sie noch keine, aber das Geschehen in ihrem Heimatort verfolgt sie mit großem Interesse. Deshalb ist sich Sonja Taubert auch klar darüber, was sie besser machen werde, sollte sie auf dem Bürgermeisterstuhl Platz nehmen. Natürlich ein offenes Ohr für die Anliegen der Einwohnerinnen und Einwohner haben und deren Anliegen schnell klären. Schnelligkeit sei aber auch in Sachen Feuerwehr und Kinderbetreuung gefragt. Zwar laufen die beiden für die Gemeine so wichtigen Großprojekte inzwischen, aber einige Fragen sind aus Sicht der 46-Jährigen noch nicht abschließend zufriedenstellend geklärt. Sie nennt da den Standort des geplanten Feuerwehrgerätehaus-Neubaus. „Der liegt im Sumpfgebiet. Ich weiß das, denn ich wohne in der Nähe. Und noch kann man darüber diskutieren, noch ist kein Spatenstich gesetzt.“ Allerdings gibt es bereits einen Förderbescheid über eine halbe Million Euro vom Land Hessen.

Laut Taubert muss auch die Frage erlaubt sein, warum der Neubau eines Gerätehauses in Philippsthal viereinhalb Millionen Euro kostet, während er in Ronshausen mit über sieben Millionen Euro zu Buche schlägt. Bei der Kinderbetreuung schwebt ihr eine Containerlösung vor, um alle Kinder mit Anspruch auf einen Platz unterzubringen. „So einen Container kann man mieten, kaufen oder leasen, bis der Anbau fertig ist. Das wäre eine schnelle Lösung.“

Unter der Devise „L(i)ebenswert gestalten“ will Taubert in ihrer Heimatgemeinde einiges anders machen und schlägt dabei den Bogen vom Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz über den Aufbau von Nachbarschaftshilfe, der Verbesserung der medizinischen Versorgung bis hin zur Belebung der Jugendarbeit und des Vereinslebens. Damit kennt sich Sonja Taubert gut aus: Sie war im Radfahr-, im Reitsport- und Turnverein, beim Tischtennis im ESV und im Jugendclub beteiligt. Ein Hauptaugenmerk der Ronshäuserin liegt auf Tierschutz und Tierwohl. Der kroatische Hund Milo hat bei ihr ein neues Zuhause gefunden und Katzen gibt es auch. Im Mittelpunkt des Privatlebens stehen aber ihr Lebenspartner, die Tochter, und ihre beiden Enkelkinder.

Fragen an Kandidaten

Beim HNA-Lesertreff zur Bürgermeisterwahl in Ronshausen können Sie, liebe Leserinnen und Leser, die Kandidaten im Austausch miteinander erleben: Sonja Taubert und Markus Becker stellen sich den Fragen unserer Redaktion. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 12. September, ab 19 Uhr im Haus des Gastes statt. Haben Sie eine Frage, die von den Kandidaten beantwortet werden soll? Schicken Sie uns eine Mail an rotenburg@hna.de.

