Auf Burg Fürsteneck in Eiterfeld haben Kinder Spaß am Lernen

Burg Fürsteneck in Eiterfeld: Die einstige Grenzfestung beherbergt eine Heimvolkshochschule. © Thomas Landsiedel/Archiv

In verschiedenen Kursen konnten Kinder bei der Schülerakademie auf Burg Fürsteneck bei Eiterfeld in den Ferien etwas dazulernen. Mehr als 100 Kinder hatten sich beworben.

Fürsteneck – Eine Sprache oder einen Tanz erfinden, erforschen, wie Schmetterlinge Blüten bestäuben, in Rollenspielen herausfinden, warum manche Menschen auf den Klimawandel mit Angst oder Wut reagieren – das gehörte zu den Aufgaben, denen sich 60 Mittelstüfler aus ganz Hessen bei den 12. Hessischen Schülerakademien auf Burg Fürsteneck gestellt haben.

Die zehntägige Veranstaltung endete jetzt mit der Präsentation der Ergebnisse für Eltern und Freunde sowie der Übergabe der Teilnahmezertifikate.

Die Kursleiter stellen sich vor: Im Team sind Hochschuldozenten und Doktoranden. © Andreas Alt

Alle absolvierten einen jeweils von Hochschuldozenten oder Doktoranden geleiteten Haupt- und einen Wahlkurs. Hier wurde einmal auf andere Weise als in der Schule Wissen vermittelt und die wissenschaftliche Neugier oder Kreativität angeregt.

Die 15-jährige Finja aus dem Biologiekurs sagte, die Zeit sei immer überzogen worden, denn es sei nie langweilig gewesen. Immerhin fand die Schülerakademie während der Sommerferien statt. Sie habe stets das Gefühl gehabt, so Finja, mit den Kursleitern und den anderen Teilnehmern auf Augenhöhe zu sein.

Zum Erfolg trug sicher die besondere Atmosphäre auf der historischen Burg bei, aber auch das Grundkonzept, die Schüler möglichst spielerisch etwas ausprobieren zu lassen, was sie sonst nicht machen, wie es Akademieleiter Benedikt Weygandt ausdrückte. Während der Akademie wurde nicht nur gelernt und geforscht, sondern es gab auch Freizeitangebote wie ein Geländespiel oder einen Lagerfeuerabend.

Vielseitige Kurs-Inhalte bei der Schülerakademie

Natur- und sozialwissenschaftliche sowie kulturelle Inhalte wurden miteinander in Beziehung gesetzt. Durch die Freude am Knobeln wurden zum Beispiel im Mathematikkurs erste Zugänge zur Graphentheorie vermittelt (es geht dabei darum, den kürzesten Weg für eine Tour zu finden, was etwa bei der Postzustellung oder der Müllabfuhr eine Rolle spielt). Bei Kursleiterin Sophie-Charlotte Opitz lernten die Jugendlichen, einen eigenen Blog zu schreiben, bei dem es um das Leben auf der Burg, um Comedy oder Lifestylethemen ging.

Im Chemiekurs war es nach Aussage von Kursleiterin Nina Harsch kein Problem, dass die Hälfte der Teilnehmer noch gar keinen Chemieunterricht hatte. Da chemische Experimente auf der Burg nicht möglich waren, erstellten sie ein eigenes Buch zu den Themen Luftbelastung, Treibhauseffekt und Klimawandel.

Damit beschäftigte sich auch der Psychologiekurs bei Albert Fuchs und Rebekka Weygandt, und es wurde deutlich, dass die Verleugnung der Gefahren für manche ein Schutzmechanismus ist. „Sie wollen für die Praxis etwas mitnehmen“, resümierte Weygandt, „und erfahren, wie sie die Klimakrise bewusster machen können.“

Ein Teilnehmer des Wahlkurses „Sprachentwicklung und Sprachforschung“ präsentiert Ergebnisse. © Andreas Alt

Nach Aussage der Akademieleiter gab es in diesem Jahr etwa 100 Bewerbungen. Die meisten Schüler werden von ihren Schulen vorgeschlagen, wo es teilweise Beauftragte für Begabtenförderung gibt. Manche Bewerbungen gehen auch von den Eltern oder den Schülern selbst aus. Schulnoten spielen dabei nach den Worten von Prof. Maximilian Moll keine Rolle.

Es soll vielmehr erkennbar sein, dass die Bewerber vielseitige Interessen haben. Die Spezialisierung auf bestimmte Disziplinen wird erst bei der ebenfalls jährlich stattfindenden Schülerakademie für die Oberstufe wichtiger. Moll fügte hinzu, er würde es gern sehen, wenn die Akademien hessenweit und auch besonders in Osthessen noch bekannter würden.

Burg Fürsteneck, einst eine Grenzbefestigung der Abtei Fulda, wird bereits seit 70 Jahren als Heimvolkshochschule genutzt. Die Hessische Schülerakademie, die unter der Schirmherrschaft von Kultusminister Prof. Alexander Lorz (CDU) steht, wurde 2004 ins Leben gerufen, zunächst nur für Oberstufenschüler. Nähere Infos, auch zur Bewerbung: hsaka.de (Andreas Alt)