Burg-Herzberg-Festival: 12 000 Hippies feiern im Schlamm

Von: Wilhelm Ditzel

Trotz des verregneten Wochenendes sind die Veranstalter des Burg-Herzberg-Festivals in Breitenbach um Gunther Lorz mit den Besucherzahlen mehr als zufrieden. Demnach wurden alle 12 000 Tickets verkauft, das Festival war somit besuchertechnisch komplett ausgelastet. Die Festivalbesucher machten das Beste aus dem anhaltenden Regen. So entwickelte sich beispielsweise am Samstagnachmittag eine riesige Schlammschlacht auf dem Gelände. Der Auftritt des israelischen Duos Lola Marsh musste jedoch aufgrund eines Gewitters aus Sicherheitsgründen abgebrochen werden. So wurde improvisiert und es ging unplugged weiter. Am Sonntagabend ging das Festival dann mit den Auftritten von Beth Hart und der Manfred Mann’s Earth Band zu Ende.

