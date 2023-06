Burg-Herzberg-Festival präsentiert Manfred Mann‘s Earth Band und Beth Hart

Von: Daniel Göbel

Künstler zahlreicher Nationen spielen beim Herzberg-Festival: Unser Bild entstand 2019 und zeigt den Auftritt der in Amsterdam ansässigen Multi-Kulti Band The Magic Mumble Jumble. © Willi Dietzel

Ende Juli findet wieder das Herzberg-Festival in Breitenbach am Herzberg statt. Alles was man wissen sollte, haben wir für die Hippie-Fest-Fans zusammengefasst.

Breitenbach/H. – Jedes Jahr verwandelt sich die Wiese am Fuße der Burg Herzberg in Breitenbach in eine kleine, magische Stadt. Sie entführt ihre Besucher in eine Welt voller Liebe und Frieden, lässt den Alltag für ein paar Tage vergessen, bringt Menschen zusammen: In diesem Jahr findet das Burg-Herzberg-Festival von Donnerstag, 27., bis Sonntag, 30. Juli, statt. Die Haupt-Acts auf der Bühne sind die US-Musikerin Beth Hart und die Manfred Mann‘s Earth Band. Alles Wichtige rund um das Festival:

Das Programm am Hippie-Festival

Neben den zahlreichen musikalischen Künstlern auf der Bühne gibt es wieder einen Hippie-Markt, allerlei Kulinarisches, gemeinsames Yoga und Musikworkshops, in denen die Besucher beispielsweise ihre Gitarren- oder Ukulele-Fertigkeiten ausbauen können. Für Kinder gibt es eine Zauberwelt, Kindertheater und einen Clown-Workshop mit Karlo, Frida und Shaggy.

Dutzende Künstler und Bands auf dem Progressiv- und Psychrockbereich unterhalten die Besucher in „Freak City“, wie das Festival-Gelände genannt wird. Die Bekanntesten sind die Sängerin Beth Hart und die Manfred Mann‘s Earth Band.

Manche sehen in Beth Hart die Janis Joplin des 21. Jahrhunderts oder eine neue Tina Turner: Die Sängerin gilt als eine der stärksten Live-Stimmen der gegenwärtigen amerikanischen Blues- und Rockszene. Ende 2019 brachte Hart ihr neuntes Soloalbum „War In My Mind“ heraus.

Gegründet wurde Manfred Mann‘s Earth Band von Manfred Mann 1971, seitdem ist die Band um ihren Namensgeber am Keyboard nicht mehr aus der Rockszene wegzudenken. Seine Hits und Interpretationen verschiedener Künstler von Bruce Springsteen bis Bob Marley sind zeitlos und haben die Jahrzehnte bestens überstanden: „Blinded by The Light“, „Spirits In The Night“, „Davy’s On The Road Again“, „Redemption Song“, „For You“ und auch „Mighty Quinn“ haben ihr eigenes Leben entfaltet. Auch auf Jon Anderson & The Paul Green Rock Academy, Fatoumatha, Diawara, Hang Massive und Götz Widmann, um nur einige der Künstler und Bands zu nennen, können sich die Besucher freuen. Das gesamte Line-up gibt es auf der Festival-Homepage herzberg-festival.de.

Was man zum Camping in Breitenbach wissen sollte

Die Einfahrt an der Waldkreuzung sowie die Kasse und Einlasskontrolle öffnet bereits am Montag, 24. Juli, um neun Uhr. Das Festivalgelände öffnet aber erst am folgenden Dienstag um zehn Uhr. Somit müssten Besucher, die bereits am Montag anreisen, direkt auf das Gebiet der Neuen Heimat geleitet werden und dort zunächst auch campen. Wer ab Montag auf der Neuen Heimat steht und später umziehen möchte, muss das Gelände verlassen und neu über die reguläre Zufahrtsstraße anreisen. Wer mehr Komfort genießen möchte, kann über die Website einen Zelt-Aufbau-Service buchen. Dann steht das Zelt bereits bei der Anreise und ist bezugsbereit.

Das Festivalticket gibt es zum Preis von 190 Euro im Ticket-Geschäft in Fulda an der Königstraße 52 bis 54. Zum Preis von 209 Euro sind die Festivaltickets über den Online-Shop auf der Festival-Homepage oder über Reservix zu haben. Auch unter Tel. 0661/250 555 25 sind die Tickets zu erwerben. Zum Preis von 80 Euro im Shop in Fulda und ansonsten für 89 Euro gibt es eine vergünstigte Sonntags-Ticket-Variante für diejenigen, die das Festival nur am Sonntag besuchen möchten. An diesem Tag finden auch die Auftritte der Haupt-Acts statt. Kinder bis einschließlich 14 Jahre haben freien Eintritt in Begleitung ihrer Erziehungsberechtigten. Hinzu kommen weitere 25 Euro für einen Carpass, wer mit dem Auto, Wohnwagen oder Wohnmobil anreist.

Breitenbachs Bürgermeister Volker Jaritz: „Toller Spirit aus Frieden und Einigkeit“

Für die Gemeinde Breitenbach ist das Festival etwas, worauf man stolz sein könne, sagt Bürgermeister Volker Jaritz. „Unser Festival ist sogar ein Jahr vor Woodstock entstanden“, freut sich der Rathauschef. Das Festival biete ein Alleinstellungsmerkmal mit einem „tollen Spirit aus Frieden und Einigkeit“. „Ich würde mir wünschen, dass sich die Politik daran ein Beispiel nimmt“, sagt Jaritz. Die Ideale, die auf dem Festival vertreten würden, seien großartig. Darüber hinaus profitierten die örtlichen Händler durch die Festivalbesucher. Auch die Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden lobt Jaritz ausdrücklich. „Wir freuen uns auf vier tolle Tage mit einem Super-Programm.“ (Daniel Göbel)