Camping bleibt beliebt: Platzbetreiber berichten von anhaltender Nachfrage

Von: Fabian Diekmann, Daniel Göbel

Fahren den Grasbahnrennen hinterher: Birgit und Dieter Brincks aus Billerbeck campen seit 40 Jahren, sind nun aber wegen des EM-Finales in Bad Hersfeld zum ersten Mal in Rotenburg gelandet. © Diekmann, Fabian

Camping ist weiterhin im Trend – trotz der vielen Regentage in den vergangenen Wochen sind die Platzbetreiber im Kreis Hersfeld-Rotenburg zufrieden mit der Entwicklung des Geschäfts.

„Es ist kein Boom mehr, aber definitiv Wachstum“, sagt Phil Köberich, Leiter des Rotenburger Campingplatzes. „Dieses Jahr hatten wir durch das Hochwasser einen schwierigen Start in die Saison“, sagt Köberich. „In den vergangenen Wochen war es durch das Wetter auch etwas ruhiger.“

Grundsätzlich sehe er aber großes Interesse am Campen. „Viele mieten sich Wohnmobile, um Camping auszuprobieren“, sagt Köberich. Die Preissteigerungen seien nicht negativ aufgenommen worden. „Wir sind immer noch im unteren Preisniveau.“

Mit den Buchungen in der aktuellen Campingsaison ist Heinrich Hartung, Inhaber des Campingplatzes Seepark in Kirchheim, sehr zufrieden. „Camping boomt bei uns nach wie vor“, sagt Hartung. Besonders die Zahl der Gäste mit Wohnmobilen sei in den vergangenen Jahren enorm gestiegen.

Potenzial für Steigerungen sieht Hartung bei den Familien. „Gerade einmal zehn Prozent der Gäste sind Familien“, sagt der Campingplatzbesitzer. „Da gibt es noch Luft nach oben. Dafür braucht es aber ein attraktives Rahmenprogramm.“

Für Erik van Wijk, dem der Campingplatz Alte Mühle in Licherode gehört, ist es in diesem Jahr eher ruhiger auf seinem Platz geworden. „Das Wetter ist entweder zu heiß oder zu regnerisch“, sagt van Wijk. Das schrecke manche Camper ab.

Für Dauercamper sei der Campingplatz aber nach wie vor ein beliebtes Ziel. „Bei uns können Camper ihren Erstwohnsitz anmelden“, sagt van Wijk. Im vergangenen Jahr habe er dafür gesorgt, dass deren Stellplätze alle ans Wasser und Abwassernetz angeschlossen werden.

Nach dem Tod von Pächter Jo Hennings im vergangenen Jahr gibt es auf dem Werratal-Campingplatz in Heringen aktuell nur Dauercamper. Laut Holger Schefzik, der für die Stadt Heringen für das Immobilienmanagement verantwortlich ist, sind diese darüber informiert, dass in den kommenden Jahren ein Bebauungsplan ausgearbeitet wird. Bei einer Modernisierung müssten sie für eine Zeit lang umgesiedelt werden. Die Preise seien durch die festen Mietverträge nicht angehoben worden. (Daniel Göbell/Fabian Diekmann)