Chorleiter Ulli Meiß zu Gast beim Bundespräsidenten 

Berlin/Bad Hersfeld. Ulli Meiß, Leiter des Schülerchores und des Blechbläser-Ensembles der Obersberg-Schulen und der Konrad-Duden-Schule, ist am Freitag zu Gast bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Am Wochenende findet am Amtssitz in Schloss Bellevue in Berlin das alljährliche Bürgerfest des Bundespräsidenten statt.

Am Freitag ehrt Steinmeier dabei rund 4000 engagierte Mitbürger, die sich für andere Menschen einsetzen. Unter ihnen ist Ulli Meiß, der die Einladung nach dem Urlaub im Briefkasten fand. „Das ist eine große Ehre. Ich verstehe sie als Anerkennung für unsere Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern insgesamt“, sagte der rührige Chorleiter unserer Zeitung.

Meiß ist einer von drei Hessen, die auf der Website des Bürgerfestes besonders herausgestellt werden. Am Samstag öffnet Steinmeier die Pforten des Schlosses dann für jedermann.