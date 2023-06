Chorverein Bosserode feierte am Freitag seinen 125. Geburtstag mit einem Jubiläumskonzert

Von: Carolin Eberth

In mehreren Etappen feierten die Sängerinnen und Sänger in Bosserode das 125-jährige Bestehen ihres Chorvereins. Nach der Jubiläumsveranstaltung im vergangenen Herbst im Rahmen des Bezirkssingens folgte am 16. Juni nun das Jubiläumskonzert in der Bosseröder Mehrzweckhalle.

1 / 55 Chorverein Bosserode feierte am Freitag seinen 125. Geburtstag mit einem Jubiläumskonzert © Wilfried Apel

