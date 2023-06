Chorverein Bosserode feierte seinen 125. Geburtstag mit einem Jubiläumskonzert

Von: Wilfried Apel

Auf sie ist Verlass: Der Männerchor des Chorvereins Bosserode unter der Leitung von Thomas Wagler spannte einen beachtlichen musikalischen Bogen. © Wilfried Apel

O du glückliches Wildeck. In deinen Dörfern wird noch in Vereinen gesungen, im feierlustigen Bosserode besonders gern. Auch deshalb hat der Bosseröder Chorverein sein eigentlich schon vor zwei Jahren fälliges, coronabedingt immer wieder verschobenes 125-Jahre-Jubiläumskonzert am Freitag gut vorbereitet bestens nachgeholt.

Bosserode – Zu Gast in der fast vollbesetzten Mehrzweckhalle des Ortes war neben den Gastgebern, die als Gemischter Chor und Männerchor auftraten, kein geringerer als der aus rund 100 sangeslustigen Schülerinnen und Schülern bestehende, gerade von einer Konzertreise nach Portugal zurückgekehrte Chor der Gesamtschule und der Modellschule Obersberg unter der Leitung des ehemaligen Wildeckers Uli Meiß.

Natürlich stand der Schulchor nicht plötzlich auf der Bühne. Nein, die jungen Leute zogen ein mit einem Lied auf den Lippen, sie formierten sich, und sie überraschten das Publikum nach einführenden Worten von Meiß mit einer mitunter zum Mitsingen auffordernden Abfolge alter, deutscher Lieder.

Bei ihren mitreißenden Auftritten immer wieder bewunderte und gerne gesehene Repräsentanten des Landkreises: Die Aktiven des Chors der Gesamtschule und der Modellschule Obersberg unter der Leitung von Uli Meiß, die bei ihrem Auftritt in Bosserode von Anne Rill am Klavier begleitet wurden. © Wilfried Apel

Vom „Marienwürmchen“ etwa – mit wunderbarer solistischer Einlage, oder von der „Rosmarinheide“, aber auch von der am rauschenden Bach klappernden Mühle. Dabei durfte das Publikum mitklatschend mitklappern. Anschließend durfte es sich – vielleicht sogar Robert Lembke und das Was-bin-ich-Schweinderl vor Augen – an alte Kindertage erinnern und beim musikalischen Berufe-Erraten nach Farben beteiligen: „Grün, grün, grün sind alle meine Kleider - weil mein Schatz ein Jäger ist!“

Von verschiedenen Positionen aus besang der Chor dann den Abendwind, ehe er das Auditorium mit dem Kirchengesang „Dona“ erfreute und mit musikalischen Souvenirs in einige der Länder mitnahm, die er bereits bereist hat: „Sally Gardens“ kündete von Irland, fünf weitere Weisen vom Kennenlernen von Norwegen, Kanada, China, Portugal und Finnland. Alea Karsten beherrschte den nicht gerade einfachen finnischen Text anscheinend mühelos – genauso wie es Meiß immer wieder verstand, mit fast sparsamen Gesten, mal zulächelnd, mal weit ausholend das gewisse Etwas aus dem singenden Nachwuchs herauszukitzeln.

Hat einen wunderbaren Konzertabend erlebt und hätte ganz offensichtlich gerne noch länger zugehört: Das Jubiläumspublikum sparte nicht mit Beifall. © Wilfried Apel

Nach der Pause überzeugten die Obersgebirgler mit einem „klassischen“ Pop-Block, aus dem die Songs „Freiheit“ von Marius Müller-Westernhagen und „Halleluja“ von Leonard Cohen wie kleine Felsen herausragten. Später präsentierten sie unter anderem noch das aus dem Film „Der König der Löwen“ stammende Lied „Hakuna Matata“, das besagt, dass man sein Leben genießen soll, so lange man kann, und „Wir machen Musik“.

Gemeinsam mit ihren Gastgebern, die unter der Leitung von Thomas Wagler zu Beginn des Konzertabends in gemischter und nach der Pause in reiner Männerformation aufgetreten waren – eine der bewegendsten Darbietungen der Nachfolger der Gründerväter von 1896 war dabei das zum Männerchor-Klassiker avancierte Udo-Jürgens-Werk „Ihr von morgen“, bestritten sie nach viel Applaus und stehend dargebrachten Ovationen das große Finale, für das der Platz kaum ausreichte. Zumal alle miteinander eine großartige Botschaft vermittelten: „Möge die Straße uns zusammenführen“, auf die der Obersberg-Chor dann noch das den Abend krönende Ausrufezeichen von Beethoven setzte: „Freude schöner Götterfunken“.

