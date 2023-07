Container als Krippe auf Zeit für Kinder in Philippsthal

Von: Jan-Christoph Eisenberg

Teilen

Der Boden ist geebnet: Philippsthals Bürgermeister Timo Heusner begutachtet den Baufortschritt auf dem Röhrigshofer Festplatz, wo Anfang August für die Dauer von voraussichtlich drei Jahren ein Ausweichquartier für die Kinderkrippe in Modulbauweise errichtet wird. © Jan Eisenberg

Der Krippen-Bereich der kommunalen Kindertagesstätte „Werrawichtel“ in Röhrigshof erhält voraussichtlich für die kommenden drei Jahre eine neue Unterkunft .

Röhrigshof –Um kurzfristig zusätzliche Betreuungskapazitäten zu schaffen, lässt die Marktgemeinde Philippsthal ein Ausweichquartier in Modulbauweise auf dem bisherigen Bolz- und Festplatz an der Straße Am Hirschgarten errichten. Mitarbeiter der Schenklengsfelder Baufirma Taube haben die Aufstell- und Parkflächen mit Schotter befestigt sowie Wasser-, Abwasser-, Strom- und und Telefonanschlüsse verlegt.

Anfang August sollen die umgangssprachlich als Container bezeichneten Gebäudemodule angeliefert und aufgestellt werden. Bürgermeister Timo Heusner (SPD) geht davon aus, dass die Ausweich-Krippe Anfang September in Betrieb geht.

Die Marktgemeinde verschafft sich laut Rathauschef dadurch Zeit für eine dauerhafte Lösung – anderenfalls würden bereits ab Spätsommer knapp 40 Betreuungsplätze fehlen.

Das Modulgebäude umfasst drei Gruppen- und Schlafräume für jeweils zwölf Kleinkinder sowie die zugehörigen Sanitär-, Wirtschafts- und Funktionsräume. Im bisherigen Krippentrakt des benachbarten Bestandsgebäudes wird somit Platz für eine weitere Grüppe für über Dreijährige frei.

Der Ausbau der Betreuungskapazitäten beschäftigt die Philippsthaler Gemeindepolitik bereits seit geraumer zeit: Ein ursprünglich ins Auge gefasster Anbau an das Röhrigshofer Bestandsgebäude war verworfen worden, weil die Architektenentwürfe auch die benachbarte Minigolfanlage beanspruchten. 2019 fasste die Gemeindevertretung stattdessen die Erweiterung der evangelischen Kita „Kleine Landgrafen“ im Kernort ins Auge. Neben dem begrenzten Platz auf deren Außengelände sprach dagegen allerdings auch ein steigender Verwaltungskostenanteil für den kirchlichen Träger. Die bis dahin fehlenden Förderzusage gab für das Parlament im vergangenen November den schließlich den Ausschlag, auch diese Erweiterungspläne aufzugeben.

Nachdem kurzfristig doch 500 000 Euro Zuschuss in Aussicht gestellt wurden, folgte im Februar die Grundsatzentscheidung für einen kompletten Neubau der Röhrigshofer Kita – gegebenenfalls in Kombination mit einem neuen Dorfgemeinschaftshaus. Um den Festplatz als möglichen Standort freizuhalten, sollte das ebenfalls im Februar auf den Weg gebrachte Interims-Quartier ursprünglich unterhalb vom Röhrigshofer Friedhof entstehen. Nachdem zwischenzeitlich jedoch ein geeignetes Flurstück für die neue Kita auf der gegenüberliegenden Seite der Straße Am Hirschgarten erworben wurde, stand der mit Blick auf Topografie, Infrastruktur und die Nähe zur vorhandenen Kita besser geeignete Festplatz wieder für das Interims-Gebäude zur Verfügung.

Auf- und Abbau sowie die 24-monatige Grundmietzeit der Container kosten bei rund 440 000 Euro, für jeden weiteren Nutzungsmonat kommen 11 800 Euro hinzu. Weitere 280 000 Euro sind für die Vorbereitung von Stellfläche, Außenanlagen, Parkplätzen und für die Innenausstattung, die größtenteils im geplanten Neubau weiterverwendet werden soll, kalkuliert.

(Jan-Christoph Eisenberg)