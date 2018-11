Beschwerden beim NVV: Pensionär ärgert sich über Anrufsammeltaxi

Am Wochenende für Cornberger die einzige Möglichkeit, das Dorf mit dem öffentlichen Nahverkehr zu verlassen: die Bushaltestelle Am Bahndamm, die von Anrufsammeltaxis angefahren wird. Auf dem Bild zu sehen ist Walter Butchereit.

Ein Pensionär fährt regelmäßig mit dem Anrufsammeltaxi von Cornberg nach Bebra. Das dafür zuständige Unternehmen kommt aus Eisenach - mehrfach wartete er vergebens auf einen Wagen.

„Es muss möglich sein, dass man auch abends und am Wochenende problemlos mit dem öffentlichen Nahverkehr von und nach Cornberg kommt“, sagt Walter Butchereit. Doch genau damit gibt es Probleme. Der Pensionär fährt regelmäßig mit dem Anrufsammeltaxi (AST) nach Bebra – wenn es kommt. Meistens funktioniert das. Aber nicht immer.

Butchereit hat sich schon mehrfach beschwert, um sich Taxikosten zurückerstatten zu lassen, weil kein AST kam. Die Anrufsammeltaxis werden vom Nordhessischen Verkehrsverbund (NVV) angeboten. Wenn ein AST fünf Minuten nach dem im Fahrplan festgelegten Abfahrtstermin nicht da ist, kann man selbst ein örtliches Taxi rufen und sich die Kosten bis zu 25 Euro erstatten lassen.

Doch vor einigen Wochen kam es auch dabei zu Problemen. „Als ich mir die Erstattung auszahlen lassen wollte, wurde das abgelehnt“, berichtet Butchereit. Der Grund: Auf der Buslinie 250 (Bebra - Herleshausen), die am abends und am Wochenende von Anrufsammeltaxis angefahren wird, sei es vermehrt zu Beschwerden gekommen, sodass man Missbräuche prüfen müsse. Auf Nachfrage unserer Zeitung erklärt der NVV dazu: Die Beschwerden kamen alle von Walter Butchereit. „Da ist mir der Kragen geplatzt. So kann man seine Kunden nicht behandeln. Ich fordere nur mein Recht ein.“

AST: Überweisungen bei der Erstattung nicht vorgesehen

Schon die Tatsache, dass man für die Erstattung extra nach Rotenburg zum NVV-Service-Point kommen muss, hält er für Kalkül. „Es gibt bestimmt einige, die das nicht machen.“ Überweisungen sind in der Regel nicht vorgesehen – laut NVV aber möglich, wenn man etwa aus gesundheitlichen Gründen nicht zum Service-Point kommen kann.

Nachdem ihm die Kosten für seine Taxifahrt nicht erstattet werden sollten, schrieb Walter Butchereit einen ausführlichen Beschwerdebrief an den NVV und wies darin darauf hin, dass er den Brief auch den örtlichen Medien zukommen lassen werde. Kurz darauf bekam er seine Taxifahrt erstattet – per Überweisung. „Eine Antwort auf meinen Brief habe ich aber bis heute nicht bekommen. Das hält der NVV offenbar nicht für nötig.“

Das Taxiunternehmen, das für die AST-Fahrten auf der Strecke von Cornberg nach Bebra zuständig ist, kommt aus Eisenach – für Butchereit ist das Teil des Problems. Die Strecke von Eisenach nach Bebra ist über 45 Kilometer lang. „Eigentlich kann man eine AST-Fahrt bis 30 Minuten vor Abfahrt ordern. Ich rufe immer extra früher an, weil man so schnell ja aus Eisenach gar nicht da sein kann.“

"Heimische Taxiunternehmen haben anscheinend kein Interesse an AST-Fahrten"

Auch unter Klimaschutz-Gesichtspunkten sei es unverständlich, dass ein Taxi von Eisenach nach Bebra den Großteil der Strecke ohne Fahrgäste unterwegs sei. „Die heimischen Taxiunternehmen haben aber anscheinend kein Interesse daran, AST-Fahrten anzubieten“, sagt Butchereit.

Laut dem für die Buslinie zuständigen Unternehmen DB Regio Bus wird die Linie 250 auch von einem Taxiunternehmen aus Sontra bedient – Walter Butchereit sagt, bei seinen rund 15 bisherigen AST-Fahrten sei immer das Eisenacher Unternehmen gekommen.

Er sagt allerdings auch: In der Regel funktioniere die Fahrt mit den Anrufsammeltaxis. Das ist auch das Ergebnis einer nicht repräsentativen Umfrage unserer Zeitung auf Facebook. Die Abläufe seien aber häufig wenig kundenfreundlich, kritisiert Butchereit.

Unter anderem werde die Handynummer der Kunden nicht standardmäßig vom NVV-Servicetelefon, bei dem man AST-Fahrten ordern muss, an die zuständigen Taxiunternehmen weitergeleitet. „Wenn das Taxi nicht pünktlich da ist, hat man keine Ahnung, ob es noch kommt.“

So funktionieren Anrufsammeltaxis

Anrufsammeltaxis stehen unter der Abkürzung AST mit festen Abfahrtszeiten im Busfahrplan des NVV. Sie bedienen insbesondere abends und am Wochenende Linien, die sonst von Bussen angefahren werden. Wer mitfahren möchte, muss mindestens 30 Minuten vorher buchen – über die kostenlose Nummer 0800/93 90 800, die NVV-App oder im Internet unter auskunft.nvv.de.

Der Servicetelefonanbieter schickt dann für die AST-Fahrt zuständige Taxiunternehmen. Die Fahrt kostet den regulären Buspreis plus einen Euro Aufschlag. Die Taxiunternehmen sind verpflichtet, pro Fahrt zwei Kindersitze zur Verfügung zu stellen. Babyschalen müssen selbst mitgebracht werden.

Das sagen NVV und das Busunternehmen

"In dem Fall ist alles schief gelaufen, was schief laufen konnte“, sagt NVV-Pressesprecherin Sabine Herms gegenüber unserer Zeitung. Dass Walter Butchereit verdächtigt worden sei, die Fünf-Minuten-Garantie für Erstattungen zu missbrauchen, sei unerklärlich. „Dazu gab es keine Anweisung. Da können wir uns nur entschuldigen.“

Der NVV betreibt das Servicetelefon nicht selbst. Den Auftrag dafür hat ein externer Anbieter. Welche Taxiunternehmen für die Anrufsammeltaxis zuständig seien, sei Sachen der Verkehrsunternehmen, die die jeweiligen Linien betreuen. Im Landkreis sind das der Omnibusbetrieb Käberich (Niederaula), RhönEnergie Bus (Fulda) und ALV Oberhessen (Marburg) – und im vorliegenden Fall DB Regio Bus. Der NVV vergibt die Aufträge für Buslinien an die Unternehmen, die wiederum Taxiunternehmen beauftragen.

Der NVV habe angeregt, ein ortsnäheres Taxiunternehmen für die Linie 250 zu beauftragen. Von den Problemen auf dieser Strecke hat der NVV laut Sabine Herms erst auf Anfrage unserer Zeitung erfahren. Der Servicetelefon-Anbieter melde Beschwerden in der Regel nur beim zuständigen Verkehrsunternehmen, also in diesem Fall bei der Deutschen Bahn. „Wir haben darum gebeten, dass auch wir die Beschwerden weitergeleitet bekommen“, sagt Herms. Der NVV sei nun sensibilisiert.

"Wir sehen bezüglich der Linie 250 kein Problem“, sagt ein DB-Sprecher. Beschwerden lägen nicht vor. Neben dem Eisenacher Unternehmen sei noch eines aus Sontra für die AST-Fahrten beauftragt. Der Bahnsprecher sagt weiter, es habe eine Ausschreibung bezüglich der AST-Fahrten gegeben – die günstigsten Angebote seien angenommen worden.

Die Taxis würden nicht für jede Fahrt aus Eisenach kommen, sie seien meist entlang der Linie in Bereitschaft. Das Taxiunternehmen selbst darf laut eigener Auskunft bezüglich AST-Fahrten nicht direkt mit der Presse sprechen.

