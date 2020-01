Cornbergs Bürgermeister Großkurth: „Effizienter als wir kann man kaum arbeiten“

Auf einen Espresso in historischem Ambiente: Wenn mal Zeit zum Durchatmen ist, findet man den Cornberger Bürgermeister mitunter im Kloster. Die Mittagspause verbringt Großkurth aber wenn möglich immer zu Hause in Rockensüß.

Digitalisierung, Gesundheitsversorgung und Geldnot bleiben auch 2020 wichtige Themen in der kleinsten Gemeinde des Kreises: Cornbergs Bürgermeister Achim Großkurth im Interview.

Der Jahreswechsel ist die Zeit des Rückblicks und der Vorausschau. Wir haben die Bürgermeister im Altkreis Rotenburg nach ihren persönlichen und politischen Einschätzungen gefragt. Heute: Cornbergs Bürgermeister Achim Großkurth (parteilos).

Herr Großkurth, was sind Ihre guten Vorsätze für das neue Jahr?

Gesund zu bleiben und alle Herausforderungen zu meistern, die auf mich zukommen.

Welche sind das 2020 in Cornberg?

Wir wollen dieses Jahr unsere Verwaltung digitalisieren. Das Büro soll papierlos werden: Alle Dokumente werden eingescannt und die Akten am Computer geführt. Fast alle Anfragen der Bürger an die Gemeinde kann man eigentlich im Internet erledigen. Dafür hoffen wir natürlich, dass die Zusagen eingehalten werden und wir ab Februar schnelles Internet haben. Wir organisieren im Januar mit der Netcom eine Informationsveranstaltung.

Heißt Digitalisierung, dass die Bürger gar nicht mehr direkt mit den Rathaus-Mitarbeitern sprechen werden?

Nein, es gibt natürlich Dinge wie größere Bauvorhaben, da ist es viel sinnvoller, persönlich zu reden. Aber wer einen Hund anmelden will, muss dafür eigentlich nicht ins Rathaus kommen.

Wie sieht es mit der Gesundheitsversorgung aus? Wie groß ist die Chance, dass es in Cornberg bald wieder Sprechstunden eines niedergelassenen Hausarztes gibt?

Das Thema ist für unsere Einwohner extrem wichtig. Wir haben den Medibus dankend angenommen, aber der Stein der Weisheit ist er nicht, und das Projekt läuft nur noch bis Ende 2020. Deswegen ist es gut, dass es mit dem interkommunalen Gesundheitszentrum mit Sontra, Herleshausen und Nentershausen vorangeht. In der ersten Phase wird es in Cornberg wohl keine Sprechstunden geben. Entscheidend ist, dass wir für das Versorgungszentrum in Sontra genügend Ärzte bekommen.

Für Cornberg wünsche ich mir aber eine Gemeindeschwester, damit man nicht für Kleinigkeiten nach Sontra muss. Klar ist natürlich: Wenn sich die Möglichkeit ergibt, dass ein Arzt hier regelmäßige Sprechstunden anbietet, bekommen wir es auch schnell und unkompliziert hin, Räume zur Verfügung zu stellen. Um auch Satellitenstandorte außerhalb von Sontra regelmäßig zu besetzen, bräuchte man aber drei oder vier Ärzte.

Sprechen Sie auch selbst Ärzte an, um sie für das Versorgungszentrum zu gewinnen?

Wir sind ständig am Ball und reden mit Leuten, die wir kennen. Auch ich. Zuständig für die Suche ist aber das Fachbüro, das für die IKZ Gesundheit arbeitet (Anm. d. Red.: Die Abkürzung steht für Interkommunale Zusammenarbeit). Dabei geht es nicht darum, mit dicken Schecks zu wedeln – sondern mit den Ärzten darüber zu reden, wie sie arbeiten möchten.

Was soll sich dieses Jahr noch tun, das die Cornberger in ihrem Alltag merken?

In Königswald wird der Platz rund um die Dorflinde saniert – wie ich hoffe mit großer Unterstützung der Bevölkerung, um die Kosten im Rahmen zu halten. Außerdem sollen die Friedhofshallen in Rockensüß und Königswald eine Heizung bekommen. Bisher wird nur die in Cornberg beheizt. Der Glockenturm in Cornberg, der derzeit am evangelischen Gemeindehaus steht, soll abgebaut werden, weil das Grundstück verkauft wird. Der Glockenturm könnte dann am Friedhof wieder aufgebaut werden, damit man bei Beerdigungen kein Problem mehr mit dem Läuten hat. Bislang werden nach Absprache bei Beerdigungen die Glocken in der Kirche im Ort geläutet.

Dieses Jahr steht auch die Bürgermeisterwahl an. Treten Sie wieder an?

Ich bin Anfang des Jahres erst einmal in Kur. Danach äußere ich mich zu meiner Zukunft. Die Wahl soll auf jeden Fall möglichst noch vor den Sommerferien stattfinden. Über den Termin wird in der nächsten Parlamentssitzung abgestimmt.

Grundsätzlich gäbe es auch die Möglichkeit, dass Cornberg gar keinen eigenen Bürgermeister mehr benötigt – durch einen Zusammenschluss mit einer anderen Kommune. Wie stehen Sie dazu?

Zunächst mal: Es gab Gespräche, aber das haben die Nachbarkommunen abgelehnt, nicht wir. Ich bin ein Verfechter der Eigenständigkeit Cornbergs. Große Strukturen schaffen heißt nicht, Effizienz zu schaffen. Effizienter als unsere Verwaltung kann man kaum arbeiten.

Sie sprechen aber oft von einem strukturellen jährlichen Defizit Cornbergs im sechsstelligen Bereich.

Das ist richtig, aber die Unterfinanzierung der Kommunen betrifft nicht nur die Kleinen wie uns. Vorbehaltlich der Prüfung unserer Jahresabschlüsse: Wir sind in den vergangenen Jahren aus dem Schutzschirm herausgekrochen, weil die wirtschaftliche Lage in Deutschland gut war. Nur deswegen konnten es aber auch viele andere Kommunen schaffen. Das Land muss uns finanziell dauerhaft besser ausstatten.

Was kann Cornberg selbst gegen die Geldnot tun?

Einsparen können wir nichts mehr. Viele Projekte wie die Sanierung von Sporthäusern oder Pflasterarbeiten können wir nur stemmen, weil Cornberg, Rockensüß und Königswald Bürgerengagement leben. Die Bevölkerung packt immer wieder mit an. Spielraum gibt es bei einigen Verwaltungsfunktionen, die alle Gemeinden haben – da kann man zusammenarbeiten, was wir ja in einigen Bereichen auch schon tun, etwa beim Wasser- und Abwasserzweckverband.

Möglichkeiten gäbe es da zum Beispiel noch beim Standesamt. Bauhof, Kita und Einwohnermeldeamt müssen wir natürlich eigenständig betreiben. Aber Verwaltungsgemeinschaften von mehreren Kommunen, die dabei ihre Selbstständigkeit nicht aufgeben müssen, das könnte die Zukunft sein. Das gibt es in anderen Bundesländern auch schon.

Wenn Sie 2020 drei Wünsche frei hätten: Welche wären das?

Dass sofort ein Unternehmen in die bisherigen Räume von Polytec reingeht. Wir brauchen die Arbeitsplätze. Dann würde ich mir wünschen, dass die Kommunen sich bei der Holzvermarktung der Gemeindewälder zusammentun. Als klar wurde, dass Hessen Forst das künftig nicht mehr machen darf, haben sich viele erst mal zurückgelehnt – wir müssen zusammenkommen und dabei fair miteinander umgehen.

Und außerdem muss die Straßenbeitragssatzung angepasst werden. Es ist ungerecht, bei den vielen großen Grundstücken hier in unserer Gegend Beiträge von den Besitzern zu verlangen. Weil wir auf das Geld angewiesen sind, heißt das für Gemeinden wie Cornberg aber: entweder Beiträge erheben oder keine Straßen mehr sanieren. Ich gehe davon aus, dass der Landtag eine andere Möglichkeit findet.

Zur Person

Achim Großkurth (60) ist seit 2002 Bürgermeister der Gemeinde Cornberg. Er stammt aus Rockensüß, wo er auch heute noch mit seiner Frau Doris lebt. Sie haben drei erwachsene Kinder. Großkurth hat in Gießen Landwirtschaft studiert und arbeitete vor seinem Bürgermeisteramt als Leiter des Umwelt-, Bau- und Planungsamtes in Alheim