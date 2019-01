Schwitzen und Spaß haben im Cornberger Hallensportverein

Cornberg – Spaß, Gemeinschaft und körperliche Gesundheit stehen im Vordergrund beim Hallensportverein Cornberg (HSV). Der Verein lädt zum Tag der offenen Sporthalle ein.

Das Team um den Vorsitzenden Christian Engelmann möchte potenziellen Neumitgliedern vorstellen, was man bei ihnen in der Schulturnhalle in Cornberg so alles machen kann: Am 10. Februar lädt der HSV deshalb zwischen 14 und 18 Uhr zum Tag der offenen Sporthalle ein.

Die Übungsleiter und Trainer der verschiedenen Sportgruppen präsentieren ihre Angebote. Bei der Kindersportgruppe von Daniela Herbold gibt es für die Vier- bis Elfjährigen Klassiker wie Turnen, Brennball und Völkerball. „Dabei geht es auch darum, dass die Kinder lernen, Spielregeln einzuhalten“, sagt der Vorsitzende. Bei der Gruppe Girls Power von Christina Goldbach sind Mädchen zwischen elf und 16 Jahren dabei, sie machen zum Beispiel Step Aerobic.

+ Bälle, Frisbees und Hula-Hoop: die Kindergruppe mit Daniela Herbold. Christina Goldbach leitet auch den Kurs Fitness und Gesundheit, wo Frauen jungen und mittleren Alters Gymnastik machen. Für die etwas älteren Männer und Frauen gibt es ebenfalls eine Gymnastik-Gruppe. Darum kümmert sich Elke Ulm, die auch eine Qigong-Gruppe leitet. Dabei handelt es sich um eine chinesische Meditationsform.

Der Vorsitzende Engelmann leitet eine „Sport Mixed“-Gruppe, wo Erwachsene zum Beispiel für Ballspiele und Krafttraining zusammenkommen. Außerdem ist Engelmann auch für die Wandersparte verantwortlich.

Seinen Ursprung hat der 1974 gegründete Verein in der Tischtennissparte, um die sich Peter Schreppel kümmert. Am Spielbetrieb nehmen die Tischtennisspieler nicht mehr teil. Wie bei allen anderen rund 100 Aktiven steht auch bei ihnen der Spaß im Vordergrund.

„Wir sind wie eine große Familie“, sagt Engelmann, der sich über weitere Mitglieder freuen würde. Der Verein sei auch offen dafür, neue Gruppen zu gründen – etwa Eltern-Kind-Turnen, das aus Teilnehmermangel eingestellt wurde.

Die Einladung zum Tag der offenen Sporthalle richte sich ausdrücklich nicht nur an Cornberger, sondern auch an Einwohner von Nachbargemeinden. Viele der Mitglieder kommen schon jetzt auch aus Sontra oder Berneburg.

Der Eingang zur Veranstaltung erfolgt über das Schützenhaus. Dort gibt es außerdem ab 15 Uhr Kuchen, Kaffee, Bockwurst und Kaltgetränke.

Wer sich für den Verein interessiert, kann sich auch telefonisch (0151/41 25 21 15) oder per E-Mail (4436219.ce.ce@gmail.com) beim Vorsitzenden Christian Engelmann melden.