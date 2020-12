Corona im Kreis Hersfeld-Rotenburg: Inzidenz liegt weiter über der 300er-Marke

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Hersfeld-Rotenburg liegt mit 301,3 weiter knapp über der 300er-Marke. Eine infizierte 92-Jährige ist gestorben. Die Zahlen im Überblick.

Corona im Landkreis Hersfeld-Rotenburg: Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 301,3

im Landkreis Hersfeld-Rotenburg: Die liegt bei 301,3 757 Menschen in Hersfeld-Rotenburg sind aktuell Corona -positiv.

-positiv. Die Übersicht über die Corona-Zahlen im November finden sie hier.

Dienstag, 22. Dezember, 18.10 Uhr: Das Gesundheitsamt Hersfeld-Rotenburg hat am Dienstag 23 positive Corona-Tests und einen Todesfall im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung ans Robert-Koch-Institut gemeldet. Gestorben ist demnach eine 92-jährige Frau. Neu infiziert mit dem Virus haben sich nach Angaben von Kreis-Sprecher Pelle Faust 14 weibliche und neun männliche Personen im Alter zwischen vier und 94 Jahren. 28 zuvor positiv Getestete wurden wieder für genesen erklärt.

Aktuell Corona-positiv sind kreisweit 757 Menschen - sechs weniger als am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 301,3 – ist also im Vergleich zu Montag (307,2) leicht gesunken.

So verteilen sich die 757 Corona-Fälle in Hersfeld-Rotenburg Alheim: 14 (-2) Bad Hersfeld: 176 (-1) Bebra: 135 (-5) Breitenbach/H.: 5 (–) Cornberg: 9 (-1) Friedewald: 5 (–) Hauneck: 12 (+1) Haunetal: 7 (–) Heringen: 90 (-2) Hohenroda: 14 (–) Kirchheim: 22 (–) Ludwigsau: 25 (+1) Nentershausen: 13 (–) Neuenstein: 10 (+1) Niederaula: 8 (-4) Philippsthal: 39 (+3) Rotenburg: 115 (+2) Ronshausen: 14 (–) Schenklengsfeld: 15 (-1) Wildeck: 29 (+2)

Montag, 21. Dezember, 17.51 Uhr: Die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen ist am Montag um 47 Fälle angestiegen. Insgesamt gibt es jetzt 763 aktive Fälle im Kreis. Auch ein weitere Todesfall ist zu beklagen. Insgesamt starben in Kreis bisher 41 Menschen mit oder an Corona. Der wichtige Sieben-Tage-Inzidenzwert stieg erstmals über die 300er-Marke und liegt nun bei 307,1. Nach Angaben des Gesundheitsamtes befinden sich 1066 Menschen in häuslicher Quarantäne.

Positiv getestet wurden 19 männliche und 28 weibliche Kreisbewohner im Alter zwischen sechs und 97 Jahren – in 33 Fällen ist die Ansteckungsquelle unbekannt. Eine 59-Jährige ist mit einer Corona-Infektion gestorben. In den Kliniken des Kreises werden 50 Patienten behandelt, 15 auf der Intensivstation. So verteilen sich die Fallzahlen:

So verteilen sich die Corona-Fälle in Hersfeld-Rotenburg . Alheim: 16 (-1 zum Vortag) . Bad Hersfeld: 177 (+ 11) . Bebra: 140 (+5) . Breitenbach/H.: 5 (–) . Cornberg: 10 (–) . Friedewald: 5 (+1) . Hauneck: 11 (+3) . Haunetal: 7 (+1) . Heringen: 92 (+3) . Hohenroda: 14 (–) . Kirchheim: 22 (+1) . Ludwigsau: 24 (+4) . Nentershausen: 13 (–) . Neuenstein: 9 (–) . Niederaula: 12 (+3) . Philippsthal: 36 (+2) . Rotenburg: 113 (+11) . Ronshausen: 14 (+1) . Schenklengsfeld: 16 (–) . Wildeck: 27 (+1)

Sonntag, 20. Dezember, 16.25 Uhr: Mit am Samstag 49 und am Sonntag 44 Neuinfizierten sind die Corona-Zahlen im Landkreis Hersfeld-Rotenburg auch am Wochenende weiter stark angestiegen. Das Gesundheitsamt des Kreises meldet zudem zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid 19. Verstorben sind eine 64 Jahre alte Frau und ein 82 Jahre alter Mann. Damit erhöht sich die Zahl der an oder mit Corona im Landkreis Verstorbenen auf inzwischen 40 Menschen.

„Der Anstieg der Infektionen ist weiterhin über das gesamte Kreisgebiet verteilt – es gibt nicht den einen Hotspot“, sagt Kreis-Sprecher Pelle Faust. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz hat mit nun 278,9 einen neuen Höchstwert seit Beginn der Pandemie in unserem Landkreis erreicht. Am Freitag, 11. Dezember, hatte sie zuletzt mit 181,8 unter dem Grenzwert für Stufe schwarz von 200 gelegen.

Auch die Lage in den Senioren- und Pflegeeinrichtungen ist weiterhin angespannt, nach wie vor sind sechs Einrichtungen im Kreis betroffen, sagt Faust. 47 Menschen werden wegen Corona im Krankenhaus behandelt, davon 16 auf Intensivstationen.

Die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus Infizierten hat mit den 93 bestätigten neuen Fällen am Wochenende einen neuen Höchststand erreicht. Sie liegt nun bei 717 Menschen. 48 Genesungen wurden am Wochenende vom Gesundheitsamt gemeldet.

Die Verteilung der Infizierten in den Gemeinden ist wie folgt:

So verteilen sich die Corona-Fälle in Hersfeld-Rotenburg Alheim: 17 (+1) Bad Hersfeld: 166 (+ 16) Bebra: 135 (+ 17) Breitenbach/H.: 5 (+3) Cornberg: 10 (–) Friedewald: 4 (–) Hauneck: 8 (–) Haunetal: 6 (–) Heringen: 89 (+ 13) Hohenroda: 14 (–) Kirchheim: 21 (-2) Ludwigsau: 20 (+1) Nentershausen: 13 (+1) Neuenstein: 9 (–) Niederaula: 9 (-2) Philippsthal: 34 (+1) Rotenburg: 102 (-2) Ronshausen: 13 (–) Schenklengsfeld: 16 (+ 1) Wildeck: 26 (-4)

Freitag, 18. Dezember, 21.20 Uhr: Das Gesundheitsamt meldet 87 Corona-Neuinfektionen, so viele wie noch nie an einem Tag im Kreis. Der Inzidenzwert schnellt deshalb auf 265,6 hinauf. Neu infiziert sind 49 Frauen und 38 Männer im Alter zwischen 4 und 94 Jahren, berichtet Kreissprecher Pelle Faust. Die Nachverfolgung der Infektionsquelle ist bei den meisten Infizierten nicht möglich. Insgesamt gibt es inzwischen 674 aktive Corona-Fälle im Kreis, 968 (+28) Menschen sind von einer Infektion genesen. Weitere Todesfälle waren bis Freitagmittag 12 Uhr nicht zu beklagen.

Dennoch bleibt die Lage in den Senioren- und Pflegeeinrichtungen weiterhin angespannt, insgesamt seien sechs Einrichtungen im Kreis betroffen, sagte Faust. 47 Menschen werden wegen Corona im Krankenhaus behandelt, davon 17 auf der Intensivstation.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen hat mit 87 bestätigten neuen Fällen einen neuen Höchststand erreicht. Auch der Sieben-Tage-Inzidenzwert ist mit 265,6 so hoch wie noch nie seit Beginn der Pandemie in unserem Kreis.

Donnerstag, 17. Dezember, 18.35 Uhr: Der Hilferuf der Alten- und Pflegeheime im Kreis wurde erhört: 25 Freiwillige haben sich binnen 24 Stunden auf den verzweifelten Aufruf des Landratsamtes gemeldet und wollen in den Heimen helfen.

„Ich bin überwältigt von der Bereitschaft der Menschen, dort zu helfen, wo es im Moment dringend nötig ist. Das Angebot, das den schwächsten Mitgliedern unserer Gesellschaft hier entgegengebracht wird, ist beeindruckend und in der derzeitigen Situation keineswegs selbstverständlich“, so Landrat Dr. Michael Koch.

Unterdessen ist die Zahl der Infizierten seit dem Vortag um 58 Personen gestiegen. Corona-positiv meldete das Gesundheitsamt am Donnerstag 39 Frauen und 19 Männer, bei den meisten ist unbekannt, wo sie sich infiziert haben. Derzeit gibt 615 aktive Corona-Fälle im Kreis, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 238,2. Weitere Todesfälle gibt es nicht. 1135 Menschen sind in Quarantäne, darunter zwei erste Klassen der Brüder-Grimm-Gesamtschule in Bebra und der Albert-Schweitzer-Grundschule in Rotenburg.

So verteilen sich die Corona-Fälle in Hersfeld-Rotenburg Alheim: 17 (+ 2) Bad Hersfeld: 141 (+ 6) Bebra: 111 (+ 6) Breitenbach/H.: 2 (+ 1) Cornberg: 10 Friedewald: 4 Hauneck: 6 (+ 1) Haunetal: 3 (-1) Heringen: 60 (+ 4) Hohenroda: 14 (- 3) Kirchheim: 23 (- 1) Ludwigsau: 19 (+ 1) Nentershausen: 10 (+1) Neuenstein: 2 (+ 2) Niederaula:10 (+ 1) Philippsthal: 27 (+ 6) Rotenburg: 99 (+ 4) Ronshausen: 9 Schenklengsfeld: 14 (+ 1) Wildeck: 28 (+ 3)

Mittwoch, 16. Dezember: Die Zahl der Corona-Infektionen im Kreis Hersfeld-Rotenburg steigt weiter an. 55 Neuinfektionen (32 Männer, 22 Frauen) im Vergleich zum Vortag meldete das Gesundheitsamt bis Mittwoch, 12 Uhr. Von insgesamt 1535 bestätigten Infektionen sind derzeit 581 Fälle aktiv.

Auch ein weiterer Todesfall ist zu beklagen: Ein 76 Jahre alter Mann starb nach Angaben des Landratsamtes an oder mit Corona. Insgesamt sind inzwischen 38 mit dem Virus infizierte Menschen im Kreis gestorben.

Außerdem befinden sich jetzt auch 13 Schüler und eine Lehrkraft des Beruflichen Gymnasiums im Bebra in Quarantäne. Insgesamt 55 Menschen werden in den Kliniken des Kreises wegen einer Corona-Infektion behandelt, 19 von ihnen auf der Intensivstation. Die Verteilung der Infizierten in den Gemeinden ist wie folgt:

So verteilen sich die Fälle im Landkreis Hersfeld-Rotenburg . Alheim: 15 (+ 2) . Bad Hersfeld: 135 (–) . Bebra: 105 (+ 2) . Breitenbach/H.: 1 (–) . Cornberg: 10 (-1) . Friedewald: 4 (+1) . Hauneck: 5 (–) . Haunetal: 4 (-2) . Heringen: 56 (+ 9) . Hohenroda: 17 (–) . Kirchheim: 24 (+ 3) . Ludwigsau: 18 (+ 3) . Nentershausen: 9 (- 1) . Neuenstein: 6 (–) . Niederaula: 9 (–) . Philippsthal: 21 (+ 1) . Rotenburg: 95 (+ 6) . Ronshausen: 9 (+1) . Schenklengsfeld: 13 (+ 3) . Wildeck: 25 (+ 1)

Dienstag, 15. Dezember, 17 Uhr: Eine 101 Jahre alte Frau und zwei 81 und 92 Jahre alte Männer sind im Kreisgebiet an oder mit Corona gestorben. Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen ist unterdessen um weitere 30 Fälle auf jetzt 1480 gestiegen. Wo sich die Betroffenen angesteckt haben, ist nicht bekannt, berichtet Kreissprecherin Jasmin Krenz.

Insgesamt gibt es laut Gesundheitsamt aktuell 553 aktive Coronafälle im Kreis. Aber 31 Menschen sind auch seit dem Vortag von einer Corona-Infektion genesen. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert ist wieder angestiegen und liegt jetzt bei 219,2.

In den Kliniken des Kreises werden unterdessen 39 Coronapatienten betreut, davon 15 auf der Intensivstation.

In Bebra befindet sich seit Montag eine dritte Schulklasse der Brüder-Grimm-Grundschule mit 24 Schülern und vier Lehrern sowie Kindern aus der Nachmittagsbetreuung in Quarantäne. Das gleiche gilt für die Kinder und Betreuer der Bad Hersfelder Kita Rosengasse.

So verteilen sich die Corona-Fälle im Kreis Hersfeld-Rotenburg . Alheim: 13 (-4) . Bad Hersfeld: 135 (-2) . Bebra: 103 (+2) . Breitenbach/H.: 1 (–) . Cornberg: 11 (-1) . Friedewald: 3 (–) . Hauneck: 5 (–) . Haunetal: 6 (–) . Heringen: 47 (-4) . Hohenroda: 17 (–) . Kirchheim: 21 (-1) . Ludwigsau: 15 (+2) . Nentershausen: 10 (–) . Neuenstein: 6 (–) . Niederaula: 9 (–) . Philippsthal: 20 (–) . Rotenburg: 89 (-2) . Ronshausen: 8 (+1) . Schenklengsfeld: 10 (+1) . Wildeck: 24 (+2)

Montag, 14. Dezember, 19.35 Uhr: Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen im Landkreis Hersfeld-Rotenburg ist um 13 Fälle angestiegen. Es handelt sich um sieben Männer und sechs Frauen im Alter zwischen 9 und 82 Jahren, teilt Kreis-Sprecher Pelle Faust mit. Fünf der Neuinfizierten hatten Kontakt zu anderen an Corona-Positiven, bei acht Personen ist nicht bekannt, wo sie sich infiziert haben.

Unverändert bleibt mit 859 die Zahl der Genesungen, ebenso wie die Zahl der zu beklagenden Todesfälle mit 34 unverändert ist. Aktuell (Stand: Montagmittag) gibt es damit 557 aktive Corona-Fälle im Kreis. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist leicht auf 210,9 gesunken, am Vortag lag sie noch bei 219,2. Sie ist aber weiter im kritischen Bereich. Der Landkreis hat daher eine ab Mittwoch geltende nächtliche Ausgangssperre verhängt.

In den Kliniken des Landkreises werden derzeit 39 Menschen wegen einer Corona-Infektion behandelt. 15 von ihnen liegen auf der Intensivstation. Seit Beginn der Pandemie gab es insgesamt 1450 bestätigte Corona-Fälle im Kreisgebiet. Derzeit befinden sich 1095 Menschen in häuslicher Quarantäne.

So verteilen sich die Corona-Fälle in Hersfeld-Rotenburg Alheim: 17 (–) Bad Hersfeld: 137 (-1) Bebra:101 (+2) Breitenbach/H.: 1 (–) Cornberg: 12 (–) Friedewald: 3 (+1) Hauneck: 4 (–) Haunetal: 6 (–) Heringen: 51 (+2) Hohenroda: 17 (+4) Kirchheim: 22 (+1) Ludwigsau: 13 (–) Nentershausen: 10 (–) Neuenstein: 6 (+1) Niederaula: 9 (+1) Philippsthal: 19 (–) Rotenburg: 91 (+2) Ronshausen: 7 (–) Schenklengsfeld: 9 (-1) Wildeck: 22 (+1)

Sonntag, 13. Dezember, 14.30 Uhr: 38 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat das Gesundheitsamt des Landkreises Hersfeld-Rotenburg am Sonntag gemeldet – insgesamt waren es damit am Wochenende 77 Neuinfektionen. Zudem wurde am Sonntagmittag ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Ein 86 Jahre alter Mann verstarb.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz stieg damit weiter auf 219,2. Eine Inzidenz über 200 bedeutet in Hessen „Alarmstufe schwarz“. Liegt der Wert drei Tage infolge über 200, drohen neue Einschränkungen. Der Kreis wollte diesbezüglich aber erstmal das Treffen auf Bundesebene abwarten. Am Montag sind alle Bürgermeister des Kreises zu einer Telefonkonferenz eingeladen.

Die Zahl der bestätigtes Infektionen insgesamt lag am Sonntagmittag bei 1.437 (+38 zum Vortag). 544 Menschen gelten als corona-positiv, 859 als genesen. In Quarantäne befanden sich am Sonntag 1034 Personen.

Die Verteilung im Landkreis Wie sich die aktuellen Fallzahlen (Stand: 13. Dezember) auf die Kommunen verteilen, zeigt unser Überblick. In Klammern aufgeführt sind die Veränderungen zu Freitag. . Alheim: 17 (+1) . Bad Hersfeld: 138 (+9) . Bebra: 99 (+6) . Breitenbach/H.: 1 (–) . Cornberg: 12 (-) . Friedewald: 2 (-) . Hauneck: 4 (-) . Haunetal:6 (+2) . Heringen: 49 (+7) . Hohenroda: 13 (+2) . Kirchheim: 21 (+1) . Ludwigsau: 13 (-2) . Nentershausen: 10 (–) . Neuenstein:5 (+1) . Niederaula:8 (+1) . Philippsthal: 19 (+3) . Rotenburg: 89 (+10) . Ronshausen:7 (+1) . Schenklengsfeld: 10 (–2) . Wildeck:21 +3

Samstag, 12. Dezember, 13.32 Uhr: Der Landkreis vermeldet erstmals eine Inzidenz von über 200. Der Wert kommt durch 39 neu bestätigte Infektionen zustande, am Samstag vor einer Woche waren es nur 15 gewesen. Aktuell sind im Landkreis 508 Personen mit dem Coronavirus infiziert. 1044 Einwohner des Kreises stehen unter Quarantäne.

Eine 7-Tage-Inzidenz von über 200 bedeutet in Hessen „Alarmstufe schwarz“. Dadurch treten aber nicht sofort neue Maßnahmen wie etwa nächtliche Ausgangssperren in Kraft. Das passiert nach dem derzeit geltenden hessischen Eskalationskonzept erst, wenn der Wert drei Tage infolge über 200 liegt.

Alarmstufe schwarz im Landkreis Hersfeld-Rotenburg: Bund-Länder-Gespräche werden abgewartet

Laut Kreis-Sprecherin Jasmin Krenz wartet man zunächst das Treffen der Regierungschefs mit Kanzlerin Angela Merkel am Sonntag ab. „Landrat Dr. Michael Koch hat heute alle Bürgermeister des Kreises für Montag zu einer Telefonkonferenz eingeladen. Wir brauchen weitergehende Beschränkungen, um die Lage zu entspannen.“

Landrat Dr. Michael Koch appelliert an die Bürgerinnen und Bürger: „Wir müssen die Kontaktbeschränkungen ernster nehmen. Nur so haben wir eine Chance. Ich bitte alle Bürgerinnen und Bürger: Warten Sie nicht auf Verbote. Jeder von uns kann selbst entscheiden, welche Kontakte wir reduzieren können und auch müssen.“

Corona in Hersfeld-Rotenburg: Die Zahlen vom Freitag, 11.12.2020

Freitag, 11. Dezember, 17.40 Uhr: Das Gesundheitsamt hat am Freitag erneut einen neuen Tageshöchstwert an positiven Coronatests für Hersfeld-Rotenburg gemeldet. Im Landkreis sind nach Auskunft des Gesundheitsamtes aktuell 501 Menschen Corona-positiv. Das sind 48 mehr als am Vortag. Die Behörde meldete am Freitag 54 Neuinfizierte: 35 Frauen und 19 Männer im Alter zwischen 17 und 96 Jahren. Sechs Kreisbewohner wurden für genesen erklärt.

Die hohen Fallzahlen schlagen sich auch auf die Sieben-Tage-Inzidenz nieder. Der Wert liegt nun bei 181,8 – und hat sich damit in den vergangenen zwei Wochen fast verdoppelt. Die Inzidenz im Landkreis Hersfeld-Rotenburg liegt damit nicht mehr weit entfernt von der kürzlich neu eingeführten „Alarmstufe schwarz“, die bei mehr als 200 Fällen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche gilt. In betroffenen Regionen sollen dann unter anderem nächtliche Ausgangssperren gelten.

In den Krankenhäusern im Kreis werden 36 Covid-Patienten (Vortag: 38) behandelt, davon elf auf Intensivstationen. Weitere Corona-Todesfälle kamen nicht hinzu.

Mehr als 500 Menschen in Hersfeld-Rotenburg sind Corona-positiv Alheim: 16 (+2 zum Vortag) Bad Hersfeld: 129 (+5 zum Vortag) Bebra: 93 (+4) Breitenbach/H.: 1 Cornberg: 12 (-1) Friedewald: 2 (+1) Hauneck: 4 (+1) Haunetal: 4 Heringen: 42 (+5) Hohenroda: 11 Kirchheim: 20 (+3) Ludwigsau: 15 (+2) Nentershausen: 10 Neuenstein: 4 Niederaula: 7 (+2) Philippsthal: 16 (+2) Rotenburg: 79 (+22) Ronshausen: 6 Schenklengsfeld: 12 Wildeck: 18

Corona in Hersfeld-Rotenburg: Die Zahlen vom Donnerstag, 10.12.2020

Donnerstag, 10. Dezember: Die Corona-Kurve im Kreis steigt weiter steil an. Am Donnerstag meldete das Gesundheitsamt 48 positive Tests ans Robert-Koch-Institut, 37 mehr als am Vortag. Es ist der höchste Tageswert seit Beginn der Pandemie. Erwischt hatte es nach Angaben von Kreis-Sprecherin Jasmin Krenz diesmal 25 weibliche und 23 männliche Personen im Alter zwischen ein und 94 Jahren. Aktuell Corona-positiv sind 453 Menschen. Elf zuvor positiv Getestete erklärte das Gesundheitsamt offiziell wieder für genesen.

Unter Quarantäne stehen derzeit 939 Menschen. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz wird immer größer. Sie liegt nun bei 164,4. Zum Vergleich: Anfang des Monats war sie noch zweistellig. Der Wert liegt damit nun über dem Bundesdurchschnitt (149).

In den Krankenhäusern im Kreis werden aktuell 38 Covid-Patienten behandelt – 14 mehr als am Vortag. Auf Intensivstationen befinden sich unverändert zwölf Menschen, bei denen das Coronavirus nachgewiesen wurde. Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus kamen nicht hinzu.

So verteilen sich die Corona-Fälle im Kreis Hersfeld-Rotenburg Alheim: 14 (+1 zum Vortag) Bad Hersfeld: 124 (+11 zum Vortag) Bebra: 89 (+4) Breitenbach/H.: 1 Cornberg: 13 (+3) Friedewald: 1 Hauneck: 3 Haunetal: 4 (+1) Heringen: 37 (+1) Hohenroda: 11 Kirchheim: 17 Ludwigsau: 13 (+2) Nentershausen: 10 Neuenstein: 4 Niederaula: 5 Philippsthal: 14 (+4) Rotenburg: 57 (+7) Ronshausen: 6 Schenklengsfeld: 12 (+2) Wildeck: 18 (+1)

Corona in Hersfeld-Rotenburg: Die Zahlen vom Mittwioch, 09.12.2020

Mittwoch, 9. Dezember, 19.25 Uhr: Das Gesundheitsamt Hersfeld-Rotenburg hat am Mittwoch 42 Corona-Neuinfektionen gemeldet – das ist der Höchstwert an einem Tag seit Beginn der Pandemie. Positiv getestet wurden demnach 20 weibliche und 22 männliche Personen im Alter zwischen elf und 90 Jahren. Die Behörde erklärte 27 Menschen, bei denen zuvor das Virus nachgewiesen worden war, für genesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 151,1. So hoch war der Wert im Landkreis ebenfalls noch nie.

416 Menschen in Hersfeld-Rotenburg sind aktuell nach Auskunft des Gesundheitsamtes Corona-positiv – 15 mehr als am Vortag. Seit Beginn der Pandemie im März haben sich 1258 Menschen mit dem Coronavirus infiziert – bezogen auf die Bevölkerungszahl im Landkreis (120.464) hat sich also schon jeder Hundertste mit dem Virus angesteckt.

Etwas entspannt hat sich hingegen die Lage in den Krankenhäusern. 24 Covid-Patienten – zehn weniger als am Vortag – werden derzeit im Kreisgebiet stationär behandelt, zwölf davon auf Intensivstationen.

So verteilen sich die Corona-Fälle im Kreis Hersfeld-Rotenburg Alheim: 13 . Bad Hersfeld: 113 (-2 zum Vortag) . Bebra: 85 (+7 zum Vortag) . Breitenbach/H.: 1 . Cornberg: 10 (+1) . Friedewald: 1 (-1) . Hauneck: 3 (-4) . Haunetal: 3 (+1) . Heringen: 36 (+5) . Hohenroda: 11 (-2) . Kirchheim: 17 (+2) . Ludwigsau: 11 (+1) . Nentershausen: 10 . Neuenstein: 4 (-1) . Niederaula: 5 (+1) . Philippsthal: 10 (+2) . Rotenburg: 50 (-2) . Ronshausen: 6 . Schenklengsfeld: 10 (+4) . Wildeck: 17 (+3)

Corona in Hersfeld-Rotenburg: Die Zahlen vom Dienstag, 08.12.2020

Dienstag, 8. Dezember, 18.20 Uhr: Erstmals in diesem Monat ist die Corona-Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Hersfeld-Rotenburg im Vergleich zum Vortag leicht gesunken: von 144,4 auf 142,8. Das Gesundheitsamt meldete am Dienstag 20 Neuinfektionen an das Robert-Koch-Institut. Zugleich erklärte die Behörde 25 zuvor Infizierte für genesen. Nachgewiesen wurde das Virus bei zehn Frauen und zehn Männern im Alter zwischen 16 und 90 Jahren. Corona-positiv sind aktuell 401 Menschen. Am Tag zuvor waren es noch fünf mehr.

Stationär behandelt in den Krankenhäusern im Kreis werden nach Auskunft von Kreis-Sprecherin Jasmin Krenz 34 Covid-Patienten: 25 davon auf Normalstationen und neun auf Intensivstationen. Häusliche Quarantäne hat das Amt derzeit für 941 Menschen verhängt. Seit Beginn der Pandemie im März haben sich kreisweit also inzwischen 1216 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 782 haben die Infektion schon wieder überstanden, 33 Menschen starben im Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung.

So verteilen sich die Corona-Fälle im Kreis Hersfeld-Rotenburg Alheim: 13 (-2 im Vergleich zu Montag) Bad Hersfeld: 115 (-8) Bebra: 78 (+1) Breitenbach/H.: 1 Cornberg: 9 Friedewald: 2 Hauneck: 7 (-1) Haunetal: 2 (-1) Heringen: 31 (+2) Hohenroda: 13 Kirchheim: 15 (-1) Ludwigsau: 10 (+2) Nentershausen: 10 Neuenstein: 5 (+1) Niederaula: 4 (-1) Philippsthal: 8 (-1) Rotenburg: 52 (+1) Ronshausen: 6 (+1) Schenklengsfeld: 6 Wildeck: 14 (+2)

Corona in Hersfeld-Rotenburg: Die Zahlen vom Montag, 07.12.2020

Montag, 7. Dezember, 18.35 Uhr: Am Montag meldete das Gesundheitsamt 23 Neuinfizierte (am Wochenende: 32 neue positive Tests). Infiziert haben sich nach Angaben von Kreis-Sprecherin Jasmin Krenz 13 weibliche und zehn männliche Personen im Alter zwischen zwölf und 82 Jahren. Für genesen erklärt wurden 16 Menschen, bei denen das Virus zuvor nachgewiesen worden war. Corona-positiv sind damit aktuell offiziell 406 Menschen - sieben mehr als am Vortag.

Seit März haben sich kreisweit 1196 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. 757 haben die Infektion schon wieder überstanden, 33 Menschen starben im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung.

Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg am Montag auf 144,4 (vorher: 132). Sie liegt damit nun fast im Bundesschnitt. Deutschlandweit bezifferte das Robert-Koch-Institut am Montagmorgen die Inzidenz auf 146. In den Krankenhäusern im Kreis werden laut Kreis-Sprecherin Krenz derzeit 33 Covid-Patienten behandelt, neun davon auf Intensivstationen. Häusliche Quarantäne hat das Gesundheitsamt für 919 Menschen verhängt.

So verteilen sich die Corona-Fälle im Kreis Hersfeld-Rotenburg Alheim: 15 (unverändert zu Sonntag) Bad Hersfeld: 123 (+6 zu Sonntag) Bebra: 77 (-1) Breitenbach/H.: 1 Cornberg: 9 Friedewald: 2 (+1) Hauneck: 8 Haunetal: 3 Heringen: 29 (+2) Hohenroda: 13 Kirchheim: 16 (-1) Ludwigsau: 8 (-1) Nentershausen: 10 (+1) Neuenstein: 4 (-3) Niederaula: 5 Philippsthal: 9 (+2) Rotenburg: 51 Ronshausen: 5 (-1) Schenklengsfeld: 6 Wildeck: 12 (+2)

Corona in Hersfeld-Rotenburg: Die Zahlen vom Sonntag, 06.12.2020

Sonntag, 6. Dezember: Die Kurve der Corona-Infektionen im Landkreis Hersfeld-Rotenburg flacht auch weiterhin nicht ab: Am Wochenende meldete das Gesundheitsamt 32 neue positive Tests auf das Virus. Aktuell infiziert sind 399 Personen im Kreis - davon allein 273 in den vier Städten Bad Hersfeld, Rotenburg, Bebra und Heringen. Das sind rund 68 Prozent, der Anteil der Einwohner der vier Kommunen an der Einwohnerzahl des Kreises liegt bei 54 Prozent.

Angesteckt haben sich laut Kreis-Sprecher Pelle Faust 20 Frauen und zwölf Männer. Der jüngste ist ein fünf Monate alter Säugling, die älteste Person ist 65 Jahre alt. Am Wochenende ist außerdem ein 74-jähriger Patient gestorben. Die Zahl der Todesfälle steigt somit auf 33. Weitere Genesungen wurden Samstag und Sonntag nicht gemeldet.

Da die Zahl der Neuinfektionen genauso hoch ist wie am vergangenen Wochenende, verändert sich die Sieben-Tage-Inzidenz nicht – sie bleibt unverändert auf dem bisherigen Höchststand von 132. Nach Angaben aus dem Landratsamt befinden sich 1032 Kreisbewohner in Quarantäne, 117 mehr als am Freitag. Weiterhin in Quarantäne sind 42 Kinder und sieben Erzieherinnen der Kita Wölfershausen.