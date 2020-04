Coronakrise: In Wildeck stehen viele Helfer bereit

Einkaufs - und Wegedienste

+ © Armin Körzell In Bosserode erhalten alle Helfer einen Ausweis: Das ist mit dem Gemeindevorstand abgestimmt. © Armin Körzell

In der Coronakrise übt man in Wildeck den Schulterschluss: In den Ortsteilen gibt es reichlich freiwillige Helfer, die besonders Hilfsbedürftige unterstützen wollen.