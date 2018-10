Daniel Hoffmann ist Deutscher Meister: Starke Nerven und ruhige Pferde

Frielingen. Zentimeterarbeit ist notwendig: Daniel Hoffmann ist mit seinen Stuten Lotte und Loeki Deutscher Meister im Gespannpflügen geworden. Lange feiern konnte er den Triumph nicht.

Man könnte es auch umdrehen in starke Pferde, ruhige Nerven, denn beides ist gleich wichtig, wenn es um die Meisterschaft im Gespannpflügen geht. Der Frielinger Daniel Hoffmann hatte sowohl das eine wie das andere und entschied Mitte Oktober die Deutsche Meisterschaft im Gespannpflügen für sich.

Insgesamt hatten sich 23 Pferdepflüger aus zehn Bundesländern für die Deutsche Meisterschaft im Hessenpark in Neu-Anspach qualifiziert. Geackert wurde auf einem 10 mal 40 Meter großen Beet.

Eine besondere Bedeutung kam dabei der ersten Furche zu. Sie muss absolut schnurgerade sein, als Orientierung diente lediglich ein Fluchtstab. „Wenn das nicht gelingt, ist man quasi schon raus“, sagte Hoffmann. Wichtig sei es dabei, die Ruhe zu bewahren.

Mehrere Faktoren tragen zur Wertung bei

Eigene Nervosität übertrage sich sofort auf die Pferde. Zudem könne man das Gespann nur über Zurufe steuern, weil man beide Hände am Pflug brauche. Bewertet wurden auch die Tiefe, der gleichmäßige Umbruch der Scholle und später die Parallelität der Furchen und einiges mehr.

„Wegen des steinigen und staubtrockenen Bodens in Neu-Anspach war das in diesem Jahr eine besondere Herausforderung“, so der 32-Jährige. Insgesamt waren 110 Punkte zu erreichen, für Fehler gab es Abzüge. Am Ende siegte der Frielinger mit 96,81 Punkten vor Thomas Kurfiss (93,19) aus Baden-Württemberg und Walter Heuer (92,94) aus Sachsen-Anhalt. Als zweiter Hesse belegte Peter Wolf aus Ludwigsau-Ersrode (81,44) den 14. Platz.

+ Stolz: Daniel Hoffmann zeigt den Siegerpokal. © Tendler/nh

Zuhause in Frielingen kommen die beiden Siegerstuten Lotte und Loeki gemeinsam mit Lukas in einer Landwirtschaft mit 20 Milchkühen zum Einsatz.

Daniel Hoffmann und seine Kaltblüter sind keine Unbekannten

Bekannt sind Hoffmann und seine schweren Kaltblüter auch durch Kutschfahrten bei vielen Veranstaltungen und Schlittenfahrten auf dem Eisenberg.

So richtig feiern konnte der neue Deutsche Meister im Gespannpflügen seinen Titel nicht – am Tag nach dem Wettkampf war der 32-Jährige bereits wieder beim Lollsumzug in Bad Hersfeld „eingespannt“.

Von Bernd Löwenberger