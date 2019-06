Defekter Ablauf: Fische sterben im Hersfelder Stötzelsteich

Im ausgetrockneten Stötzelsteich, einem kleinen Weiher zwischen Hof Wehneberg und Heenes am Waldrand in Bad Hersfeld, sterben die Fische. Schuld ist ein defekter Ablauf.

Über das Fischsterben informierten besorgte Leser am Dienstag unsere Zeitung. Tatsächlich ist der idyllisch gelegene Teich halb-leer gelaufen. Auf dem verbliebenen Wasser schwimmen Kadaver, der Gestank von verwesendem Fisch liegt in der Luft. Immer wieder zappeln Fische im restlichen Wasser des brackigen Tümpels und stoßen, verzweifelt nach Luft schnappend, durch die Wasseroberfläche.

Bereits am Wochenende ist auch die Stadt über die Probleme am Stötzelsteich informiert worden. Nach Auskunft von Stadtsprecher Meik Ebert ist ein sogenannter „Mönch“, der Ablauf des Fischteichs, defekt und konnte bislang nicht abgedichtet werden. Der natürliche Zulauf aus einem kleinen Bachlauf am Wehneberg reiche nicht aus, um dem Teich zu speisen.

„Mitarbeiter der Abwasserbetriebe haben bereits am Wochenende versucht, vom Rand aus so viele Fische wie möglich zu bergen, aber der Teichgrund ist einfach zu schlammig“, erläutert Ebert. Dabei seien sie zum Teil so tief eingesunken, dass die Bergungsarbeiten aus Sicherheitsgründen abgebrochen werden mussten.

Von dieser Rettungsaktion zeugen tiefe Fußspuren im Schlamm. Die so geretteten Fische wurden in einen höher gelegenen Teich gebracht, berichtet der Stadtsprecher.

Der Teich, der bis Ende vergangenen Jahres von einem privaten Pächter bewirtschaftet wurde, befindet sich nach Ablaufen des Pachtvertrags wieder im Besitz der Stadt Bad Hersfeld. Wie es mit dem Stötzelsteich nun weiter geht, steht noch nicht fest. „Wir müssen die Kosten für die Reparatur ermitteln, und dann müssen die städtischen Gremien über das weitere Vorgehen entscheiden“, sagt Stadtsprecher Ebert. (kai)