Anna Hattenbach aus Niederthalhausen wird heute 103 Jahre alt

Reist beim Lesen der Heimatzeitung Tag für Tag in Gedanken in alle Welt: Anna Hattenbach aus Niederthalhausen feiert heute ihren 103. Geburtstag. © Wilfried Apel

Anna Hattenbach aus Niederthalhausen wird heute 103 Jahre alt. Sie ist die älteste Einwohnerin der Gemeinde Ludwigsau.

Niederthalhausen – Spätestens dann, wenn sie die eine oder andere Geschichte von früher erzählt und verschmitzt lacht, spürt man, dass noch viel Lebenslust in Anna Hattenbach steckt. Heute vollendet die am 18. August des Jahres 1920 in Niederthalhausen Geborene bei erstaunlich guter Gesundheit ihr 103. Lebensjahr.

Zusammen mit Zwillingsschwester Elise erblickte sie als Tochter des Landwirts und Holzarbeiters Konrad Braun und dessen Ehefrau Christina, geborene Schwarz, das Licht der Welt. Der Besengrund blieb bis heute ihre Heimat. Gern erinnert sie sich an die Zeit in der Schule, in der sie „ganz gut“ war. Schon damals las sie sehr gerne, sodass es nicht verwundert, dass sie noch heute jeden Morgen von A bis Z die HZ liest und in ihr mit Begeisterung das Kreuzworträtsel löst: „Das ist Training für den Kopf!“ Als ihr Neffe Peter Schütrumpf noch Vorsitzender der Ludwigsauer Gemeindevertretung war und dementsprechend oft in der Zeitung abgebildet war, lästerte sie gerne: „Heute geht die Zeitung wieder nicht zu.“ Aber natürlich schwang darin auch eine gehörige Portion Stolz mit, denn die beiden pflegen bis heute ein inniges Verhältnis.

Anna Hattenbach als etwa 20-Jährige. © Repro: Wilfried Apel

Vielleicht liegt in der bis heute ausgeprägten Fähigkeit, über so manches lachen und mitlachen zu können, ein gewichtiger Grund für das Altwerden der Jubilarin, die als Vierzehnjährige in Hersfeld in der Gärtnerei Hilker „in Stellung“ ging. Zwei Jahre lang hatte sie dort ein Zimmer, nur übers Wochenende fuhr sie manchmal mit dem Fahrrad nach Hause. Später machte sie sich in der elterlichen Landwirtschaft, im Riedesel’schen Wald und bei Leuten im Dorf nützlich. Beim Tanzen lernte sie ihren aus Tann stammenden Ehemann Heinrich Hattenbach kennen. Heinrich überlebte Krieg und Gefangenschaft. Mit geborgtem Brautkleid wurde am 23. Februar 1946 geheiratet und mit 14 Gästen gefeiert. Zwei Kinder wurden den Eheleuten geschenkt, Sohn Hartmut und Tochter Karola. Über die Jahre kamen Schwiegertochter Doris Hattenbach und Schwiegersohn Willi Becker, in dessen Haus die Jubilarin von der ganzen Familie liebevoll umsorgt wird, vier Enkel und ein Urenkel dazu, und alle freuen sich, dass Uroma Anna so alt geworden ist.

Für Niederthalhausen ist „Simmes Anna“, wie sie von den Einheimischen genannt wird, so etwas wie das Gedächtnis des Dorfes. Kein Wunder, schrieb sie doch allein beim Ortsverein des Roten Kreuzes über 86 Jahre lang Geschichte mit. Zu ihrer privaten gehört so manche Reise mit ihrem vor 20 Jahren verstorbenen Ehemann. „Einmal wollten wir nach Helgoland, aber das ist uns nicht gelungen, weil die Wappen von Hamburg so sehr geschaukelt hat, dass man uns nicht ausbooten konnte“, erklärt die Hochbetagte, deren Blutdruck nach wie vor „einmal wie’s andermal“ ist, lachend. Ihr Rezept für ein langes Leben: „Man darf sich nicht so wichtig nehmen. Ich habe nichts Besonderes gemacht, nur gearbeitet, aber auch Schönes erlebt, und mich immer für Neues interessiert.“ Mit einer Kritik fügt sie dann aber noch hinzu: „Manchmal steht auch dummes Zeug, was so gar nicht passieren müsste, in der Zeitung.“ Gut, dass sie noch mit ihrer 95-jährigen Cousine telefonieren und sich mit ihr unterhalten kann. (Wilfried Apel)