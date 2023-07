„Der Club der toten Dichter“: Jugendliche Wildheit reißt Zuschauer in der Stiftsruine mit

KRITIK zur Wiederaufnahme mit Francis Fulton-Smith als Keating

+ © Steffen Sennewald Er lehrt seine Schüler, frei zu denken: Die Rolle des Literatur-Lehrers wird in dieser Spielzeit von Francis Fulton-Smith gespielt. © Steffen Sennewald

Eine mitreißende Wiederaufnahme des „Clubs der toten Dichter“ haben die Zuschauer in der Bad Hersfelder Stiftsruine gesehen: Eine Rezension von Laura Hellwig.

Bad Hersfeld – Sie lernen nicht für einen Test oder gute Noten. Sie lernen fürs Leben, lernen kennen, was Freundschaft, Liebe, Verlust und Leidenschaft bedeuten. Sie, das sind die Schüler der gehobenen Welton Academy, einer Schule für Jungen in den USA. Und gemeinsam mit ihrem Lehrer für Literatur John Keating erleben sie in „Der Club der toten Dichter“ auf der Bühne der Stiftsruine ein gemeinsames Schuljahr mit Höhen und Tiefen.

Eine wohl einmalige Szene war am Premierenabend die Eröffnungszeremonie zum Start des neuen Schuljahres mit Schuldirektor Nolan (Hannes Hellmann). Der verabschiedete den bisherigen Literatur-Lehrer in den Ruhestand, der an diesem Abend von Tom Schulman verkörpert wurde – dem oscar-prämierten Drehbuchautor des Filmes „Dead Poets Society“ (1989), der dem Stück zugrunde liegt. Ihn ersetzen soll ab diesem Schuljahr John Keating.

Schüchtern und unsicher betritt dieser bei seinem ersten Auftritt das Klassenzimmer. In der zweiten Wiederaufnahme von Joern Hinkels Inszenierung wird er gespielt von Francis Fulton-Smith. Er spricht wenig, hält sich an seinem kleinen Notizbuch fest, kommt nur zögerlich mit den Schülern ins Gespräch. Die bekannten Worte „Oh Captain, mein Captain“ klingen beim ersten Mal leise, unsicher, beinahe wie ein ironischer Witz, als glaube Keating selbst nicht an das, was er sagt.

Doch von Mal zu Mal nimmt sein Unterricht an Fahrt auf, kann er seine Schüler mit seiner Leidenschaft für Poesie anstecken. Gerne hängt man an seinen Lippen, wenn Fulton-Smith mit seiner bestimmten, aber ruhigen, sanft klingenden Stimme davon spricht, was das Leben lebenswert macht. „Menschen sind von Leidenschaft erfüllt. Liebe, Poesie, Romantik – dafür lohnt es sich zu leben“, sagt er zu seinen Schülern. Er möchte ihnen beibringen, frei zu denken.

Und sein Unterricht trägt Früchte: Neil Perry (Till Timmermann), Charlie Dalton (Luke Bischof), Steven Meeks (Nils Eric Müller), Knox Overstreet (Fabian Hanis) und der Neue, Todd Anderson (Nico Kleemann) lassen den Club der toten Dichter wieder aufleben.

Die Jugendlichkeit, die Wildheit der Clique ist mitreißend. Wie die Jungen zusammenhalten, zusammen lachen, herumblödeln, trauern, sich unterstützen und sich für ihren Lieblingslehrer einsetzen, ist rührend und wird sehr überzeugend dargeboten – gerne wäre man ein Teil von ihnen. Vervollständigt wird die Klasse durch Kurt Hopkins (Manuel Nero), Richard Cameron (Stefan Reis), Gerald Pitts (Jan Frederik Saure) und Jonas White (Klaas Johann Lewerenz). Die Rolle des „Arschkriechers“ Cameron ist bei den 72. Bad Hersfelder Festspielen mit Stefan Reis neu besetzt – er spielte im vergangenen Jahr Gerald Pitts. Jan Frederik Saure ist neu im Ensemble.

Ebenfalls neu sind zwei der wenigen weiblichen Darstellerinnen: Tina, die Charlie überraschenderweise zu einem Clubtreffen mitbringt, wird selbstbewusst gespielt von Alexandra Nesici. In der Rolle von Chris Noel, dem Mädchen, in das sich Knox verliebt, ist Susanne Blodt zu sehen. Glaubhaft spielt sie die Hin- und Hergerissene, die in einer Beziehung mit einem älteren Football-Spieler ist und Knox zunächst nur als kleinen Jungen sieht. Geblieben ist das Bühnenbild (Jens Kilian), von der Höhle im Bühnen-Boden bis zum drehbaren Klassenzimmer.

Immer wieder spendet das Publikum Szenenapplaus, sei es für den tanzenden George McAllister (Peter Englert) oder für den stillen Todd Anderson, der sich die Seele aus dem Leib schreit, nachdem Keating ihn so lange provoziert hat, bis das barbarische „YAAAAWP“ endlich aus ihm herausplatzt. Nico Kleemann überzeugt in seiner Rolle auch in dieser Spielzeit. Während er zu Beginn des Stücks noch mit eingezogenem Kopf in seiner Schulbank sitzt, steigt er am Ende selbstbewusst als Erster auf seinen Tisch, um sich für seinen Lehrer einzusetzen.

Während des Stücks wird nicht nur viel geklatscht, viele Szenen bringen die Besucher auch zum Lachen. Auch eine neue Szene, in der Neil seinen Freund Todd aufmuntert, nachdem dieser zum Geburtstag von seinen Eltern das gleiche Geschenk bekommen hat wie im vergangenen Jahr: ein Schreibset. Neil zeigt seinem Zimmergenossen voller Überzeugung die besondere Fähigkeit dieses Schreibsets – es kann nämlich fliegen und fliegt sogleich über die Mauer.

Die Stimmung schwenkt um in der zweiten Hälfte des circa 2.45 Stunden dauernden Stücks. Der Club fliegt auf, ein Schüler verliert auf tragische Weise sein Leben, es werden Schuldige gesucht und bestraft. Doch das stärkt den Zusammenhalt der Protagonisten umso mehr. Die Jungen, die gelernt haben, was Freiheit ist und was man mit Ungehorsam erreichen kann, schrecken selbst vor dem strengen Schulleiter nicht mehr zurück, um sich für ihren Keating stark zu machen. „Oh Captain, mein Captain“ – laut, selbstbewusst und voller Bewunderung rufen die Schüler es ihrem Lehrer jetzt zu. (Laura Hellwig)