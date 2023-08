Zwei Großprojekte in Niederaula

Der Kreis Hersfeld-Rotenburg investiert in seine Schulen

Von: Laura Hellwig

Entkerntes Klassenzimmer: Anja Csenar und Klaus Kurz haben beim Landkreis die Schulsanierungen im Blick. © Laura Hellwig

Der Kreis Hersfeld-Rotenburg investiert in diesem Jahr 13,5 Millionen Euro in seine Schulen. Viele der Bauarbeiten finden derzeit während der Ferien statt.

Hersfeld-Rotenburg – Als Träger der Schulen stehen dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg dieses Jahr 13,5 Millionen Euro für Baumaßnahmen an Schulgebäuden zur Verfügung. Die zwei aus finanzieller Sicht größten Bauprojekte sind die energetische Sanierung der Gesamtschule Obersberg in Bad Hersfeld (dieses Jahr im Haushalt 4,43 Millionen Euro vorgesehen) und die Sanierung des Werkstattgebäudes der Beruflichen Schulen in Bebra (Gesamtkosten: 5,83 Millionen Euro). Die Finanzierung und die Bauarbeiten dauern über mehrere Jahre an.



Gerade in den langen Sommerferien, wo es an den Schulen ruhiger zugeht, wird gebaut. Zum Beispiel werden Brandschutzmaßnahmen, Klassensanierungen und Elektroarbeiten vorgenommen. Der Landkreis zählt insgesamt zehn größere Maßnahmen auf. Vier davon knacken mit ihren Gesamtkosten die Millionenmarke. Neben den bereits genannten Projekten sind das außerdem der Anbau der Gesamtschule Niederaula (Gesamtkosten: 1,79 Millionen Euro) und der Anbau der Betreuung der Grundschule in Niederaula (Gesamtkosten: 1,15 Millionen Euro)



Vier bis fünf Jahre wird es nach Auskunft von Klaus Kurz vom Fachdienst Schulen und Gebäude des Landkreises dauern, bis alle Klassenräume der Gesamtschule Obersberg energetsich saniert sind. Etappenweise können immer sechs Klassenräume gleichzeitig entkernt und erneuert werden. Nach und nach ziehen die Schüler dann in Ersatzklassenzimmer um. Aktuell werden Fußböden und Decken im ersten Obergeschoss entfernt, die Fassade zurückgebaut und die Konstruktion für die neue Holzrahmenbaufassade vorbereitet. Die Klassenzimmer gewinnen dadurch an Größe.



Die Baumaßnahmen am Werkstattgebäude der Beruflichen Schulen Bebra dauern bereits seit 2021 an. Das riesige Gebäude ist komplett entkernt und erneuert worden, erklärt Anja Csenar, Leiterin des Fachdienstes Schulen und Gebäude. In dem Werkstattgebäude, wo Auszubildende verschiedener Berufe ihr Handwerk lernen, würden spezielle Materialien und neueste Technik benötigt, um die Schüler richtig auf ihren Beruf vorbereiten zu können. Zum Beispiel ist auch eine neue Werkstattgrube entstanden.



Zusätzlich stehen im Haushalt dieses Jahr 3,93 Millionen Euro für den Bau von Lüftungsanlagen sowie insgesamt 8,39 Millionen Euro für den Wlan-Ausbau zur Verfügung.

Zwei Großprojekte in Niederaula

Gleich zwei Millionenprojekte für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg befinden sich in Niederaula. Zum einen entsteht an der Gesamtschule Niederaula ein Anbau für insgesamt rund 1,79 Millionen Euro. Zum anderen soll nach den Sommerferien der Anbau der Betreuung der Grundschule Niederaula eingeweiht werden. Dieser hat insgesamt 1,15 Millionen Euro gekostet. Hier arbeitet man aktuell daran, den Innenausbau abzuschließen, außerdem sollen die Außenanlagen in den Ferien noch hergerichtet werden.

Mit dem circa 250 Quadratmeter großen Anbau an der Gesamtschule Niederaula ist in den Osterferien begonnen worden, erklärt Klaus Kurz vom Fachbereich Schulen und Gebäude beim Landkreis. Hier laufen derzeit die Rohbau- und Dachabdichtungsarbeiten. Außerdem sollen bald Fenster und Türen für die zwei entstehenden Klassenräume und einen Musikraum eingebaut werden. Der zweite Bauabschnitt, bei dem dann ein neues Bibliotheksgebäude errichtet werden soll – seit mehreren Jahren ist die Bibliothek in Containern untergebracht –, soll 2024 folgen, so Kurz.

In Unterhaun und Breitenbach/H. werden aktuell Betreuungsräume erweitert. An der Astrid-Lindgren-Schule in Hauneck laufen derzeit die Rohbauarbeiten für die Aufstockung der Betreuung. Gesamtkosten: 434 000 Euro. Neben der Dachsanierung an der Herzbergschule in Breitenbach wird das Dach laut Landkreis außerdem für Betreuungsräume ausgebaut. Hier rechnet man mit Gesamtkosten von etwa 592 000 Euro.

395 000 Euro kostet die Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume inklusive Ausstattung an den Beruflichen Schulen Obersberg in Bad Hersfeld.

Neben der aufwendigen Sanierung des Werkstattgebäudes der Beruflichen Schulen in Bebra wird im nördlichen Kreisteil auch an der Brüder-Grimm-Schule, Förderstufe am Bünberg, gearbeitet. Hier werden für 80 000 Euro die Schultoiletten saniert.

Außerplanmäßig wurden im Rahmen der Corona-Pandemie Geldmittel für Lüftungsanlagen bereitgestellt. Zunächst wurde hier der Einbau vorrangig an Grundschulen umgesetzt, so der Landkreis. Diese Arbeiten sind bereits abgeschlossen. Aktuell finden in diesem Kontext noch Maßnahmen an der Gesamtschule Geistal (Bad Hersfeld), der Werratalschule (Heringen), der Blumensteinschule (Wildeck), der Gesamtschule Niederaula und der Gesamtschule Schenklengsfeld statt.

Für die Gesamtschulen und Schulen mit gymnasialer Oberstufe stehen im aktuellen Haushaltsjahr insgesamt 3,93 Millionen Euro zur Verfügung, heißt es vonseiten des Landkreises. (Laura Hellwig)