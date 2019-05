DGB-Kundgebung am 1. Mai: Für ein starkes Europa

Mit Demonstrationen und Kundgebungen in Bad Hersfeld, Schenklengsfeld und Heringen begingen die Gewerkschaften im Kreis traditionell den Tag der Arbeit am 1. Mai.

Sie wollen ein starkes Europa – ein Europa, in dem Arbeitnehmerrechte, Umwelt- und Verbraucherschutz geachtet und internationale Standards eingehalten werden, in dem das Wohl der Gemeinschaft vor den Einzelinteressen steht und in dem nicht nationalistische oder rechte Gruppierungen das Sagen haben. Die Gewerkschaften im Kreis Hersfeld-Rotenburg nutzten die Kundgebungen zum 1. Mai, dem 133. Tag der Arbeit, um nicht nur für Arbeitnehmerrechte in Deutschland, sondern auch für die Europawahl zu werben.

Wie eng die Situation deutscher und polnischer Arbeitnehmer miteinander verflochten ist, das macht Christian Kreling, Betriebsrat und gewerkschaftlicher Vertrauensmann bei Amazon, deutlich. Er berichtete von den Plänen des Unternehmens, in Bad Hersfeld 350 Arbeitsplätze abzubauen und nach Polen zu verlagern, weil dort die Löhne deutlich günstiger seien. Den Mitarbeitern in Bad Hersfeld würden schlechter bezahlte Jobs angeboten. Eine Forderung der Gewerkschaften sei deshalb, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, und zwar überall in Europa.

Streiks bei Amazon angekündigt

+ Die zentrale Kundgebung der Gewerkschaften zum 1. Mai mit vorheriger Demonstration fand in Bad Hersfeld statt. Hauptredner war Ulrich Meßmer von der IG Metall. © Christine Zacharias Kreling berichtete von dem bereits sechs Jahre währenden Arbeitskampf der Amazon-Mitarbeiterinnen und -mitarbeiter und kündigte weitere Streiks, für den 2., 3. und 4. Mai an. Scharf kritisierte er zudem, das Amazon – und andere Unternehmen – zwar in Deutschland Geld verdienten, die Infrastruktur nutzten und Fördermittel gerne annähmen, aber hier keine Steuern zahlten und auch Arbeitnehmerrechte nicht achteten. Konkret bemängelte Kreling, dass der Amazon-Betriebsrat nicht über wichtige Entwicklungen informiert werde.

Hauptredner der gut besuchten Kundgebung, an der auch Vertreter der Parteien, unter anderem von SPD und Linken teilnahmen, war der langjährige 1. Bevollmächtigte der IG Metall Nordhessen, Ulrich Meßmer. Er betonte, wie notwendig Gewerkschaften auch heute noch seien. Noch immer gebe es keinen gleichen Lohn für gleiche Arbeit von Frauen und Männern. Noch immer könnten viele Menschen auch bei Vollzeitbeschäftigung nicht von ihrem Lohn leben. Noch immer gebe es in vielen Betrieben keine Mitbestimmung, machte er deutlich.

Meßmer betonte, wie wichtig es sei, dass Menschen, die jahrzehntelang gearbeitet hätten, dann auch eine Lebensstandard sichernde Rente erhielten und warnte vor einer Auseinandersetzung Alt gegen Jung.

Europa ist Garant für den Frieden

Europa habe sich zu einem Garanten für den Frieden entwickelt, sagte der Gewerkschafter und kritisierte diejenigen, die diese Einheit in Gefahr brächten und Konflikte anheizten. Wie alle anderen Redner rief Ulrich Meßmer dazu auf, zur Europawahl zu gehen und seine Stimme einer Partei zu geben, die den Frieden bewahren wolle und die Menschenrechte achte. „Die Wahlen sind unsere Chance, in Europa mitzureden“, machte Meßmer deutlich.

+ Für Musik sorgten Metzner und Band. © Christine Zacharias

Für heiße Musik sorgten Metzner und Band.

Weitere Kundgebunden zum Tag der Arbeit fanden in Heringen – dort sprach Alexander Roeske bei der IG BCE – und in Schenklengsfeld mit SPD-Politiker Thorsten Schäfer-Gümbel (siehe Text unten) statt.

In Schenklengsfeld trafen sich 75 IG BCE-Gewerkschafter im Gasthaus zur Linde. Der Vorsitzende der der IGBCE Horst Habermehl konnte zur Kundgebung Thorsten Schäfer-Gümbel, SPD-Landes- und Fraktionsvorsitzender und stellvertretender SPD Parteivorsitzender, sowie den SPD-Landtagsabgeordneten Torsten Warnecke sowie weitere Kommunalpolitiker begrüßen.

Zur Geschichte der Gewerkschaft und ihrer Ziele erklärte Horst Habermehl, dass der Interessenausgleich zwischen Kapital und Arbeit nach wie vor aktuell sei. Der 1. Mai sei der einzige Tag der von unten, von der arbeiteten Bevölkerung erkämpft und den Eliten abgetrotzt wurde.

+ Bei der IGBCE-Ortsgruppe Schenklengsfeld war am 1. Mai Thorsten Schäfer-Gümbel zu Gast. © Horst Habermehl

Hauptredner und Thorsten Schäfer-Gümbel sprach über Europa und die immer weitere Modernisierung der Arbeitswelt und betonte die Bedeutung der Gewerkschaften. Für seine Rede erhielt er viel Beifall und Aufmerksamkeit.

VON CHRISTINE ZACHARIAS