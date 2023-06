Prominente würdigen die Rolle der Kultur

Teilen

Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Bad Hersfeld: Festredner Thomas Bockelmann (sitzend), Innenministerin Nancy Faeser, Ministerpräsident Boris Rhein, die Ministerin für Wissenschaft und Kunst Angela Dorn (ganz links) und Bürgermeisterin Anke Hofmann beim Festakt in der Stiftsruine. © Kai Struthoff

Petrus ist ein Festspiel-Fan: Pünktlich zum Beginn der Premierenfeierlichkeiten hatten sich am Freitagabend die Regenwolken verzogen, und die Sonne kam hervor.

Bad Hersfeld - „Bad Hersfeld leuchtet wieder“, sagte Bürgermeisterin Anke Hofmann zur Begrüßung in Anspielung auf das geflügelte Wort vom „Leuchtturm der Kultur“ und freute sich über die Festspiel-Akteure, die im Sommer der Stadt „eine andere Atmosphäre und Buntheit“ verliehen. Dafür dankte sie allen Beteiligten und Unterstützern der Festspiele. „Ohne den magischen Zauber von Kunst und Kultur, wäre das Leben sehr viel ärmer“, sagte Hofmann und zitierte Pablos Picasso: „Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele.“ Intendant Joern Hinkel sprach über das verbindende Thema der diesjährigen Festspiele: Die Familie, „sie kann Himmel und Hölle sein, doch ohne Familie sind wir nichts.“ Das griff Bundesinnenminister Nancy Faeser gern auf: „Wir sind alle ganz freiwillig, die Hersfelder Festspielfamilie“ sagte sie und sicherte dem Ruinentheater auch in Zukunft die Unterstützung des Bundes zu.

Die kluge und humorvolle Festrede hielt der ehemalige Intendant des Staatstheaters in Kassel, Thomas Bockelmann, der darin das Theater als einen alles verdichtenden Spiegel der Welt und des Lebens beschrieb.

Nachdem sich Ministerpräsident Boris Rhein, Nancy Feaser, Kulturministerin Angela Dorn und Thomas Bockelmann ins Goldene Buch der Stadt eingetragen hatten, oblag es dem Ministerpräsidenten als Schirmherren, die Festspiele offiziell zu eröffnen. Er würdigte das Theaterfestival als ein „bedeutendes Kulturgut“. Die Festspiele böten stets ein vielfältiges Programm auf hohem Niveau, mitreißende Aufführungen, sowie ein erstklassiges Schauspielensemble an einem Aufführungsort, der seinesgleichen suche.

Umrahmt wurde der Festakt mit musikalischen Einlagen von Sebastian Bethge (Klavier), Björn Diehl (Trompete), Anastasia Boksgorn (Violine), die unter anderem mit Gershwins „Summertime“ den Ton für den Festspielsommer angaben.

Viele Schaulustige umlagern Roten Teppich

Nach dem Defilee der Stars und Ehrengäste über den von vielen Schaulustigen und Journalisten umlagerten Roten Teppich wurden am Abend die Festspiele mit Shakespeares Thriller-Klassiker „König Lear“ eröffnet. Am heutigen Samstagabend folgt dann die Premiere des Musicals „Jesus Christ Superstar“, bevor am Freitagnachmittag das Familienstück „Das kleine Gespenst“ seine erste Aufführung hat.

Von Kai A. Struthoff