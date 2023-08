Die Bürgermeister-Kandidaten im Kreis Hersfeld-Rotenburg stehen fest

Eine Frau und sechs Männer wollen die Chefposten im Rathaus

+ © Daniel Seger Am 8. Oktober wird nicht nur der neue Landtag gewählt, sondern auch die Bürgermeister in Ronshausen, Rotenburg und Schenklengsfeld. © Daniel Seger

Die Fristen sind rum, jetzt steht fest: Sechs Männer und eine Frau bewerben sich im Landkreis Hersfeld-Rotenburg auf die Chefsessel ihrer jeweiligen Kommune.

Hersfeld-Rotenburg – Die Fristen sind rum, jetzt steht fest: Sechs Männer und eine Frau bewerben sich im Landkreis Hersfeld-Rotenburg auf die Chefsessel ihrer jeweiligen Kommune. In Ronshausen, Rotenburg und Schenklengsfeld wird am 8. Oktober der Bürgermeister gewählt – oder in Ronshausen die Bürgermeisterin.

Auffällig ist: Die Bewerberliste wird von Männern dominiert – analog zur Verteilung der Chefposten im Landkreis, Bürgermeisterinnen gibt es lediglich in Bad Hersfeld und Cornberg. Und: Die Kandidaten und ihre Parteien setzen größtenteils auf kommunalpolitische Erfahrung. So treten in Rotenburg mit Jonas Rudolph (CDU), Sebastian Münscher (SPD) und Marcus Weber (FDP) die jeweiligen Vorsitzenden der Fraktionen im Stadtparlament an. Weber stellt sich den Wählern allerdings bewusst als sogenannter Einzelbewerber – er wurde also nicht offiziell von seiner Partei nominiert, sondern sammelte Unterstützerstimmen. Nötig waren dabei mindestens 62 Unterzeichner, doppelt so viele, wie es Stadtverordnete gibt. Es ist die erste Wahl mit mehreren Kandidaten in Rotenburg, seit vor zwölf Jahren Christian Grunwald das Rennen zum Rathauschef machte.

Auch in Schenklengsfeld stehen zwei Kandidaten mit kommunalpolitischer Erfahrung zur Wahl: Amtsinhaber Carl Christoph Möller (SPD) will wiedergewählt werden, Herausforderer Andre Wenzel ist seit März 2021 Fraktionschef der Bürgerliste Schenklengsfeld in der Gemeindevertretung und wurde einstimmig zum Bürgermeisterkandidaten gewählt.

Und dann wäre da noch Ronshausen: Auch dort gibt es mit Markus Becker (CDU) einen Rathauschef, der es noch einmal wissen möchte. Herausforderin Sonja Taubert (parteilos) ist nicht nur die einzige Frau im Rennen um die Rathäuser im Landkreis, sondern bisher auch nicht im Gemeindeparlament vertreten. Auch sie musste für ihre Kandidatur Unterstützer überzeugen (mindestens 30 Stimmen). In Ronshausen hatte es noch eine weitere Bürgermeisterkandidatin gegeben, die ihre Bewerbung aus persönlichen Gründen zurückzog.

Die Bewerbungsfristen endeten am Montagabend um 18 Uhr. Offiziell zugelassen sind die Kandidaten noch nicht. Dafür muss noch der jeweilige Wahlausschuss am 11. August grünes Licht geben. Geprüft wird etwa, ob die Bewerbungen fristgerecht eingegangen sind und ob die Unterstützerunterschriften zulässig sind. (Clemens Herwig)