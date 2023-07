Freiwillige Feuerwehr Johannesberg hat eine eigene Wehr

Von: Daniel Blöthner

Die Feuerwehr Johannesberg verfügt über ein Einsatzfahreug LF-16. © Daniel Blöthner

Nach der Gründung einer eigenen Freiwilligen Feuerwehr am Johannesberg und dem üblichen Prozedere hinsichtlich der Anträge war es im Sommer 2021 so weit: Der Baustart des neuen Feuerwehrgebäudes im Bad Hersfelder Douglasienweg 3.

Zwar verzögerten Lieferengpässe und in einem Fall sogar fehlende Angebote bei einer Ausschreibung die Bauzeit, doch nach rund 18 Monaten konnte das Gebäude nach Lolls 2022 in Betrieb genommen werden. Nach weiteren drei Monaten waren dann auch die Außenanlagen fertiggestellt. Zuvor hatte der VfB das Gelände komplett gepachtet. Nun hat sich deren Fläche verkleinert, doch das Vereinsheim steht unverändert neben dem weißen Feuerwehrgebäude. Rund drei Viertel der beteiligten Firmen kommen aus der Region.



Durch separate Eingänge können sich die Feuerwehrmänner und die aktuell eine Feuerwehrfrau der Freiwilligen Feuerwehr Johannesberg getrennt voneinander umziehen und duschen. In den Spinten hängt und steht die Einsatzkleidung bereit. © Daniel Blöthner

In der Wehr befindet sich ein Besprechungsraum, der auch von der Jugendfeuerwehr genutzt wird, sowie eine Teeküche, Lagerräume und ein Büro. Die 20 aktiven Feuerwehrmänner und die eine aktive Feuerwehrfrau können die Wehr im Ernstfall über separate Eingänge betreten, starten dann direkt in der Umkleide und treffen sich in der Fahrzeughalle. Umgekehrt erreichen die Feuerwehrleute so ihre jeweiligen Duschen. Seit März verfügt die Wehr auch über ein eigenes Auto, das die Kernwehr abgegeben hat. Dabei handelt es sich um ein Löschfahrzeug des Typs LF-16. Die Kernstadt bekam dafür ein neues Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF). Im LF-16 hat eine Gruppe, also neun Personen Platz.



Vom 15. Mai bis 27. Juni rückte die Feuerwehr drei Mal aus. Einmal wegen eines Mülltonnenbrandes direkt an einer Hauswand, einmal wegen einer Türöffnung und einmal wegen eines Fehlalarms. Smarte Technik unterstützt die Feuerwehrleute, wo es nur geht. So registriert die Wehr, wenn noch jemand angemeldet ist und sich demnach im Gebäude befindet. Dann kann diese Person nicht aus Versehen eingeschlossen werden. Noch praktischer ist aber die Möglichkeit per App schonmal das Falltor vor dem LF-16 zu öffnen. Die Feuerwehrleute müssen sich hierbei noch nichtmal um den Schlauch zur Abgasabsaugung kümmern, da dieser beim Fahrzeugstart automatisch abgeht. Ein Stromkabel soll auf dieselbe Weise funktionieren.