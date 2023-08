„Die Region ist wirtschaftlich stark“: Interview mit Landrat Reinhard Krebs (CDU) aus dem Wartburgkreis

Von: Thomas Klemm

Landrat Reinhard Krebs (CDU) aus dem Wartburgkreis © Thomas Klemm

Im Bad Salzunger Landratsamt regiert seit siebzehn Jahren der Christdemokrat Reinhard Krebs als Landrat.

Bad Salzungen – Trotz Sommerzeit ist sein Terminkalender gut gefüllt. Im Frühjahr 2024 endet aus Altersgründen seine Amtszeit. Bis dahin hat der 64-Jährige noch viel vor. Was ihn beschäftigt und bewegt, erklärt er im Gespräch mit unserer Zeitung.

Der Wartburgkreis ist nach einer Aussage von Ihnen die wirtschaftlich stärkste Region in Thüringen. Woran machen Sie diese Aussage fest?

Fakt ist, dass wir mit der Kali- und Automobilindustrie und sehr attraktiven Gewerbegebieten in den vergangenen dreißig Jahren eine sehr gute Entwicklung genommen haben. Man muss natürlich in die Zahlenwerke schauen. Und da ist es tatsächlich so, dass nach den wirtschaftlich starken großen kreisfreien Städten Erfurt und Jena sofort der Wartburgkreis kommt, mit der aktuellen statistischen Größe von 5,1 Milliarden Euro Bruttoinlandsprodukt. Damit ist der Wartburgkreis der wirtschaftlich stärkste in Thüringen. Wir sind auch von der Fläche und von der Einwohnerzahl her Thüringens größter Kreis.

Sie haben wirtschaftsstarke Nachbarkreise jenseits der Landesgrenze. Wie schätzen Sie die Zusammenarbeit zwischen dem Wartburgkreis und dem Hersfeld-Rotenburg ein?

Prinzipiell suche ich einen engen Kontakt zu unseren drei hessischen Nachbar-Landkreisen Werra-Meißner, Hersfeld-Rotenburg und Fulda. Ich habe zu Bad Hersfeld von Anfang an gute Kontakte. Mit Hersfeld-Rotenburg haben wir auch einen Nachbarlandkreis, mit dem wir eng zusammenarbeiten, ganz aktuell bei dem Bahn-Projekt und in Sachen Tourismus. Als Vorsitzender der Werratal-Touristik von der Quelle bis zur Mündung ist für mich die Stadt Heringen ein ganz wichtiger Partner, die mit dem Werra-Kalibergbau-Museum sehr viel anbietet und sich stark einbringt. Ich persönlich habe zu dem benachbarten Landkreis aufgrund meiner langjährigen Zusammenarbeit mit meinem früheren Kreisbeigeordneten Friedrich Krauser (ehemaliger Haunetaler Bürgermeister, die Red.) einen guten Zugang gefunden. Zu Landrat Warnecke habe ich ein sehr gutes Verhältnis. Es bestehen regelmäßig Gelegenheiten, wo man sich trifft, miteinander redet und sich abstimmt.

Wie sieht die Form der Zusammenarbeit aus Richtung Hersfeld-Rotenburg in Richtung Wartburgkreis aus?

Man muss sich nicht ständig melden, um Guten Tag zu sagen. Dafür haben diejenigen, die politische Verantwortung tragen, auch gar keine Zeit (lacht). Für mich ist wichtig, dass wir nicht nur voneinander wissen, sondern auch aufeinander zugehen. Zielführend ist doch, dass, wenn Fragen kommen, die beide Landkreise betreffen, wir uns verständigen. Und da gibt es überhaupt keine Probleme.

Was schätzen Sie an der Nachbarregion in besonderer Weise?

Da denke ich an das Mahnmal Bodesruh bei Heringen. Das ist für mich ein Punkt, zu dem ich auch privat gern mal hinfahre. Bodesruh besteht schon seit 1963. Wenn ich nach Point Alpha schaue, das seit der Grenzöffnung eine tolle Entwicklung genommen hat, dann gibt es andererseits auf Bodesruh seit nunmehr sechzig Jahren ein Mahnmal, das an die deutsche Teilung erinnert. Es ist sehr schön in die Landschaft eingebunden. Ich mache gern für Bodesruh Werbung.

Sie sprachen schon das kreisübergreifende Bahnprojekt an. Der bestehende Schienenstrang zwischen Bad Salzungen und dem Kaliwerk Hattorf überschreitet die Landesgrenze Hessen und Thüringen und soll reaktiviert werden. Wie ist der aktuelle Stand nach der Probefahrt des Kalizuges?

Die Probefahrt vor fast einem Jahr hat für viel Wirbel gesorgt. Es ist hoch spannend, dass das Interesse daran so groß war. Seitdem hat man nach außen hin vielleicht nicht mehr so viel Resonanz verspürt, aber es wird gerade viel Arbeit investiert. Es gibt ein gemeinsames Schreiben von Landrat Warnecke und mir an das Bundesministerium für Digitales und Verkehr, von Juni dieses Jahres, um von Berlin noch mal eine Unterstützung einzufordern. In der Tat ist diese Bahnstrecke geprägt durch den Güterverkehr der Kaliindustrie. Wir haben aber auch den Personenverkehr in den Blick genommen. K+S versucht, die Mengen an Produkten, die anfallen und die noch einmal zunehmen werden, günstig und praktikabel zu vermarkten. Wir haben im Wartburgkreis, wenn der Güterverkehr über Bad Salzungen nach Eisenach laufen soll, das Problem in Oberrohn. Der Untergrund der Bahnlinie stellt dort schon seit Jahrzehnten eine Herausforderung dar. Deshalb suchen wir nach Möglichkeiten einer Reaktivierung der Bahnstrecke nach Gerstungen. Da geht es um die Forderung nach zweigleisigem Ausbau des Teilstücks zwischen Heimboldshausen und Gerstungen. Da suchen wir die Unterstützung durch den Bund.

Gab es schon eine Resonanz auf das Schreiben von Ihnen und Landrat Warnecke?

Ja, es gibt ein Antwortschreiben, datiert vom 7. August. In diesem Schreiben wird uns mitgeteilt, dass im Rahmen der Fortschreibung des Zielfahrplans Deutschland-Takt insbesondere die Länder gefordert sind, sich dazu eindeutig zu bekennen und das Projekt zu begleiten.

Sie sprachen auch Point Alpha an. Wie ist der Sachstand bei diesem Projekt?

Erst neulich haben hier wieder sechzehn neue Gästeführer ihre Tätigkeit aufgenommen. Jetzt gibt es fünfzig Gästeführer. In Bezug auf die derzeitige Situation in der Welt, insbesondere aber in Osteuropa, ist die Bedeutung dieser Institution aktueller denn je. Auf Point Alpha gibt es diese Friedensspirale mit den Aufschriften auf den Flügeln Frieden, Peace und Mir. Diese Ansage ist hochaktuell.

Inwiefern?

Ich hoffe, dass wir mit dem Ukraine-Krieg nicht ähnliches erleben wie mit der Entwicklung von Diktaturen zu Zeiten des Kalten Krieges. Man kann nur einfordern, dass der Krieg endlich aufhört. Aus meiner Sicht muss man jede Möglichkeit nutzen für ein Gespräch mit Putin, wenn es denn möglich wäre. Ich weiß, das ist bei einem Diktator schwierig. Trotzdem, jeder Tag Krieg ist einer zu viel. Und das mahnt auch Point Alpha an.

Ein „grenzüberschreitendes“ Thema ist das Grüne Band. Bundesumweltministerin Steffi Lemke wird im Wildecker Rhäden den hessischen Teil des Grünen Bandes offiziell als Nationales Naturmonument eröffnen. Wie ist der Stand im Wartburgkreis?

Das ist, was die Einweihung betrifft, im Wartburgkreis kein Thema mehr. Der Freistaat Thüringen hat ab dem 9. November 2018 das Grüne Band als Nationales Naturmonument ausgewiesen. Wir sind schon seit fünf Jahren dabei. Da ich die innerdeutsche Grenze, von der Ostseite her, schon immer als ein Verbrechen gegen die eigenen Bürger gesehen habe, finde ich es nun umso besser, dass dieses Gebiet nur noch Naturmonument ist, ohne dass dort scharf geschossen wird.

Also alles im grünen Bereich?

Ich denke da an die Einschränkungen, die mit dem Prädikat Nationales Naturmonument verbunden sind für die Leute, die dort arbeiten, wie etwa die Landwirte. Diejenigen, die auf diesen Flächen wichtige Ertragseinnahmen erzielen könnten, sollten dadurch in keiner Weise eingeschränkt werden.

Anderes Thema: Wie funktioniert die Fusion zwischen Wartburgkreis und Stadt Eisenach?

Seit eineinhalb Jahren gehört die Stadt Eisenach zum Wartburgkreis, Bad Salzungen ist Kreisstadt mit Verwaltungssitz. Die Vertragsverhandlungen haben sieben Jahre gedauert. Am Ende hat man sich darauf geeinigt, dass Bad Salzungen Kreissitz bleibt und Eisenach als Große Kreisstadt firmiert, als erste in Thüringen. Ich habe großes Interesse daran, dass die beiden Städte, die wir haben, und die Gemeinden an einem Strang ziehen. Aktuell ringen wir darum, dass die Stadt Eisenach Oberzentrum wird. Das ist aber eine Entscheidung des Freistaates.

Die AfD ist nach der CDU zweitstärkste Fraktion im Kreistag. Wie sieht die Arbeit im Kreistag mit dieser Partei aus?

Die AFD sitzt mit im Kreistag und wird logischerweise in alle Themen einbezogen, die hier entschieden werden müssen. Ich erkenne, dass die Kreistagsmitglieder durchaus versuchen, sich thematisch den Dingen zu widmen. Aber ich weiß sehr wohl, dass vor diesen Kreistagsmitgliedern ein Björn Höcke steht. Der ist definitiv ein Faschist.

Wie wird mit den AfD-Anträgen umgegangen?

Demokratische Grundprinzipien rücke ich sehr in den Mittelpunkt, und solange diese Grundsätze in der Entscheidungsfindung gewahrt bleiben, halte ich das aus. Ich rede nicht von Zusammenarbeit, aber wir müssen einen Umgang miteinander finden zwischen den Mandatsträgern, damit die Tätigkeit im Kreistag rein sachlich funktioniert. Auf Landes- und Bundesebene legt eine AfD sehr schnell ganz andere Töne an den Tag. Diese Töne vernehme ich im Kreistag nicht. Solange das so ist, komme ich damit klar. Ein AfD-Antrag im Kreistag wird im Übrigen rein rechtlich so gehändelt wie jeder Antrag, der eingeht. Er wird in der Sitzung behandelt und debattiert wie jeder andere auch und durch die Fraktionen entschieden.

Verfolgen Sie als gelernter Landwirt das Geschehen auf den Feldern?

Ich mache mir Sorgen, was aus der Ernte wird. Viele Betriebe werden jetzt ernten, was noch übrig ist, aber ich glaube, es gibt große Probleme mit den Qualitäten. Vieles ist auf dem Halm schwarz geworden. Die Erntemenge ist sicherlich auch nicht mehr so groß, wie man es aus der Vergangenheit kennt. Erst war es auf den Flächen zu trocken, dann kam das Wasser zur Unzeit. Für die Betriebe ist es im Moment sehr schwierig.

Sie selbst sind 2006 als unabhängiger Kandidat, unterstützt von den Christdemokraten, in das Rennen um den Landratsposten gegangen und drei Jahre später in diese Partei eingetreten. Haben sie den Schritt, in die CDU einzutreten, als „Landrat für alle“ , jemals bereut?

Nein. Ich fühle mich in der CDU gut aufgehoben. Ich nutze diese Partei als meinen politischen Hintergrund. Mein Vater war in der Ost-CDU, schon seit der Gründung nach dem Krieg. Ich blieb bis zur Wende parteilos, war aber Ende der Achtzigerjahre in der Bürgerinitiative Demokratie Jetzt, habe das mitbegleitet und auch den Mauerfall erlebt. Als Demokratie Jetzt mit Bündnis 90/Die Grünen zusammenging, habe ich mich verabschiedet. Das war nicht mein politischer Hintergrund. Dann war ich in der Agrarverwaltung und damit nicht mehr politisch aktiv. Aber später war es eine logische Folge, dass ich in die CDU gehe. Als Landrat habe ich keinen einseitigen parteipolitischen Blick, sondern so, wie es sich gehört in dieser Funktion, bin ich offen für alle demokratischen Parteien und suche das Gespräch im Sinne des Wartburgkreises.

Welche Themen werden Sie und Ihren Nachfolger noch beschäftigen?

Wir werden den Energiewandel begleiten müssen. Wir sind gefordert, in Thüringen den Anteil an Windrädern stark zu erhöhen. Das bereitet mir Kopfzerbrechen, denn wir haben im Wartburgkreis schon den höchsten Anteil an Windkraftanlagen in der Planungsregion. Dazu zählt auch das Thema Ausbau an Solarenergie. Zu Suedlink habe ich die Auffassung, dass ich dieses Projekt ablehne, weil es die Landschaft im Wartburgkreis zerschneidet. Aber ich werde einem gesetzlichen Auftrag nicht entgegentreten können. Ich gehe deshalb davon aus, dass Suedlink kommen wird, auch wenn es mir überhaupt nicht schmeckt. Ich möchte die Sache nutzen, um entsprechende Ausgleichsmaßnahmen zu fordern. Außerdem haben wir die Kultur in den Mittelpunkt genommen. Es liegt ein Kulturentwicklungsprogramm vor. Da wird sich in der nächsten Zeit noch mehr tun. Nicht zuletzt liegt mir die Daseinsvorsorge am Herzen. Ich bin dankbar, dass ich im kommenden Jahr einen Kreis übergeben kann, der gut dasteht.

Zur Person: Reinhard Krebs (64/CDU) ist seit 2006 Landrat des Wartburgkreises. Nach dem Schulabschluss 1975 in Weimar erlernte er den Beruf des Agrotechnikers mit Abitur in Gotha. Von 1980 bis 1985 studierte Krebs Agrarwissenschaften an der Universität in Halle/Saale und schloss als Diplom-Agrar-Ingenieur ab.

Reinhard Krebs war von 1996 bis 2006 Leiter des Landwirtschaftsamtes in Eisenach. In dieser Funktion war er an der Umstrukturierung der Landwirtschaft im Wartburgkreis mitbeteiligt. Reinhard Krebs ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt in Stedtfeld.

