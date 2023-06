Die Steuerkanzlei Heike Führ feiert 25 erfolgreiche Jahre in Bebra

Von: André Kaminski

Teilen

Dankeschön für viel Vertrauen und gute Zusammenarbeit

Die Steuerkanzlei Führ feoert 25-jähriges Bestehen. © Katharina Siebert

Die Diplom-Kauffrau, vereidigte Buchprüferin und Steuerberaterin Heike Führ, möchte sich, zusammen mit ihrem Team, für das entgegengebrachte Vertrauen bei ihren Mandanten bedanken. Am 15. Juni 1998 legte sie den Grundstein der Kanzlei, wobei ihre Mutter Hildegart Führ eine wichtige Stütze war. Zum 25jährigen Jubiläum gilt ihr besonderer Dank.

Heute zählen zu ihrem Team: Kerstin Spill und Betti Mißler als Bilanzbuchhalterinnen, Sandy Rödel als Steuerfachangestellte, Luisa Schejstal als Steuerfachwirtin, Emine Gerlich als Buchhalterin, Ulrike Holstein als Sekretärin sowie Chris Herter als freier Mitarbeiter. Eva Maria Schellhase als Reinigungsfachkraft sorgt für das angenehme Ambiente in der Kanzlei. Herr Marek Felix Kawala sorgt von Anfang an dafür, dass die EDV funktioniert. Ehemann Peter Bächt und die erwachsenen Kinder Franziska und Benedikt Hildebrand tragen ebenfalls zum Gelingen bei.

„Meinen Mitarbeiter-innen gilt ein besonderer Dank für die langjährige gute Zusammenarbeit, die den Erfolg der Kanzlei erst ermöglicht haben. Auch Frau Elke Neugebauer und meinem Bruder Rüdiger Führ, die beide bereits verstorben sind, haben einen großen Anteil an meinem beruflichen Erfolg.“, sagt Heike Führ.

Vielfältige Aufgaben

Die Tätigkeitsbereiche der Steuerkanzlei sind vielfältig, von Steuererklärungen für Privatpersonen über den kompletten Service im Rahmen der Jahresabschlusserstellung und der betrieblichen Steuererklärungen bis hin zur betriebswirtschaftlichen Beratung. Der Mandantenstamm ist über die Jahre immer gewachsen.

Heike Führ, die ihr Abitur an der Jakob-Grimm-Schule in Rotenburg gemacht hat, durchlief zunächst eine Ausbildung zur Bankkauffrau. Im Anschluss studierte sie in Würzburg Betriebswirtschaft und schloss dort als Diplom-Kauffrau (univ.) ab. Ab 1993 arbeitete sie bei einem der größten renommierten und weltweit tätigen Wirtschaftsprüfungsunternehmen. Mit der Gründung ihrer eigenen Steuerkanzlei schuf sie die Basis für die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit ihren Mandanten. yks

Die Steuerkanzlei Heike Führ berät zu: Lohn- und Finanzbuchhaltung Jahresabschlusserstellung Steuererklärung Betriebswirtschaftliche Beratung Steuerliche Beratung (Fragen bei Existenzgründungen, Vermögensübergabe auf den Nachfolger) Prüfung und Erstellung von Jahresabschlüssen für mittelgroße GmbH, Erteilung von Bestätigungsvermerken

Kontakt:

Heike Führ

Diplom-Kauffrau, vereidigte Buchprüferin, Steuerberaterin

Nürnberger Straße 38

36179 Bebra

Tel. 06622 92520

Fax 06622 925222

E-Mail: info@stb-fuehr.de