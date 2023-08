Die Wildkatze breitet sich in Waldhessen aus

Von: Carolin Eberth

Die Wildkatze breitet sich in den nordhessischen Wäldern aus.

Die Wildkatze breitet sich in den Wäldern im Schwalm-Eder-Kreis aus. © Julian Stratenschulte/dpa

Hersfeld-Rotenburg – Auch in Teilen des Landkreises Hersfeld-Rotenburg galt die Wildkatze als ausgerottet – aber nicht überall, sodass sie sich nun seit einigen Jahren wieder langsam ausbreitet. Ganz ausgerottet war sie im Landkreis nie, bestätigt der Naturschutzbeauftragte des Forstamtes in Rotenburg, Michael Herzog, auf Anfrage. Wie viele Wildkatzen es aber ganz genau in Waldhessen gibt, das steht nicht fest, da die Populationszahlen bei einem solch scheuen Waldbewohner schwer zu erfassen seien.

Auch der Leiter des Forstamtes in Bad Hersfeld, Oliver Scholz, berichtet, dass im Hersfelder Forstamt Wildkatzen flächendeckend in jedem Revier vorkommen und beobachtet werden. „Wir gehen von einem gesicherten Vorkommen aus“, so Scholz.

Für die Wälder im Landkreis sei es ein gutes Zeichen, dass das Tier dort lebt. Denn: „Die Wildkatze braucht gut strukturierte Laubmischwälder, in denen sie Jagdgebiete, Tagesverstecke und sichere Plätze für die Jungenaufzucht findet“, sagt Susanne Steib vom Bund für Umweltschutz und Natur (BUND). In Strauchschichten und unter herumliegenden Totholz verstecken sich die Wildkatzen und ziehen ihre Jungen groß. „Ebenso wichtig für die Wildkatze sind jedoch Lichtungen und Waldwiesen im Wald sowie gut strukturierte Waldaußenränder, an denen sie auf Mäusejagd gehen kann.“

Die Wildkatze meide stark landwirtschaftlich genutzte Gebiete, Nadelwälder und deckungslose Gegenden, teilt Dr. Wolfgang Fröhlich, Leiter des Wildparks Knüll, mit. Zudem lebt sie möglichst ungestört von Mensch und Verkehr. Daher sei es eher unwahrscheinlich, solch einem Tier beim Spazierengehen zu begegnen.

Die Wildkatze sehe wie eine wildfarbene Hauskatze aus. Aber dennoch gibt es Unterschiede: „Sie hat keine richtige Tigerung, einen schwarzen Aalstrich auf dem Rücken und ist meist massiger“, sagt Michael Herzog. Zudem gehe die Fellfarbe ins Bräunlich-Ockerfarbende. „Der Schwanz weist voneinander abgesetzte Ringe auf und endet in einer stumpfen, schwarzen Schwanzspitze“, sagt Susanne Steib.

Eine eindeutige Unterscheidung zu einer wildfarbenen Hauskatze sei jedoch nur durch eine genetische Untersuchung möglich, sagt Herzog, der erst vor Kurzem den Glücksfall hatte, eine Wildkatze mit Jungtieren im Landkreis beobachten zu können.

