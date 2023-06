Dr. Amer Jomha ist Chefarzt der Klinik für Gefäßchirurgie am Klinikum Hersfeld-Rotenburg

Von: Christine Zacharias

Bad Hersfeld – Dr. Amer Jomha ist seit Anfang des Jahres der neue Chefarzt der Klinik für Gefäßchirurgie und Phlebologie am Klinikum Hersfeld-Rotenburg. Sein neues Aufgabenfeld war dem 45-Jährigen wohl vertraut. Er ist seit 2011 am Klinikum beschäftigt, zuerst als Oberarzt und seit 2015 als leitender Oberarzt. Nach dem Ausscheiden von Dr. Markus Schmidt als Chefarzt der Klinik für Gefäßchirurgie im Mai 2021 übernahm Dr. Jomha die kommissarische Leitung, bevor er nun Anfang dieses Jahres offiziell zum Chefarzt ernannt wurde.

Zunächst habe er gedacht, Bad Hersfeld sei nur eine Zwischenstation, räumt Amer Jomha ein. Doch dann habe er sehr schnell festgestellt, dass das Klinikum Hersfeld-Rotenburg ein sehr gutes Haus sei. „Hier wird sehr gute Medizin gemacht und sehr modern gearbeitet“, betont Jomha. Ein gutes Team mit engagierten Kollegen – „das sind alles richtig gute Ärzte“ – und die Möglichkeit, auch hier Karriere zu machen, waren ebenso Gründe in Bad Hersfeld zu bleiben wie die schöne Stadt. „Meine Frau und meine Kinder fühlen sich wohl hier“, sagt der 45-Jährige.

Dr. Amer Jomha habe in den vergangenen Jahren auch als kommissarischer Leiter der Klinik bereits Akzente gesetzt, erklärt Werner Hampe, der Pressesprecher des Klinikums. So habe er die Kontakte zu den niedergelassenen Gefäßchirurgen intensiviert und ein gutes Netzwerk aufgebaut. Auch die Kooperation mit den anderen Kliniken im Haus laufe sehr gut. Vor allem aber habe er sich einen guten Namen bei den Patienten gemacht, betont Hampe.

Wer an Gefäßerkrankungen leide, müsse oft immer wieder ins Krankenhaus und habe dann natürlich die Möglichkeit, die Klinik zu wechseln, wenn er oder sie nicht zufrieden sei. Die Patienten der Klinik für Gefäßchirurgie kämen aber meistens wieder, freut sich der Chefarzt.

„Wir machen hier eine sehr moderne Gefäßchirurgie“, betont Amer Jomha. In Bad Hersfeld werde das gesamte Spektrum eines Maximalversorgers geboten, ergänzt Werner Hampe. Mehr als 80 Prozent der Eingriffe seien inzwischen minimal invasiv. Die Instrumente würden durch kleine Öffnungen eingeführt, in vielen Fällen sei dabei auch keine Vollnarkose mehr nötig und eine örtliche Betäubung ausreichend.

Das habe, so Jomha, viele Vorteile für die Patienten. Sie kämen schneller wieder auf die Beine, könnten oft nach der Operation gleich wieder nach Hause entlassen werden. Auch die Risiken der Vollnarkose, die vor allem bei älteren Menschen erheblich seien, fielen weg.

„Als ich hier 2011 anfing, haben wir 60 bis 70 Prozent der Patienten offen operiert“, erinnert sich Jomha. Es gebe aber auch heute durchaus Situationen, wo es von Vorteil sei, offen zu operieren, betont er. „Wir bieten den Patienten verschiedene Varianten an. Patienten sind heute meist sehr gut informiert und wissen, was sie wollen.“

Besonderen Wert legt Dr. Amer Jomha auf ständige Weiterbildung für sich und seine Kollegen. Sie seien bei allen großen Kongressen präsent, um zu erfahren, welche Entwicklungen es in der Gefäßchirurgie gebe. „Wenn es irgendwo auf der Welt etwas Neues gibt, dann gehen wir dorthin und lernen das“, betont er. Immer wieder muss er dann auch Anträge an die Krankenkassen für Kostenübernahme neuer Verfahren, die noch nicht im Behandlungskatalog stehen, schreiben.

Überhaupt der Papierkram. Der sei, seit er Chefarzt sei, deutlich mehr geworden, stellt Jomha fest. Überrascht hat ihn das allerdings nicht. „Als leitender Oberarzt habe ich das auch schon gemacht.“ (Christine Zacharias)

Zur Person

Dr. (syr.) Amer Jomha (45) hat seine medizinische Ausbildung an der Universitätsklinik Damaskus und der Uniklinik Gießen absolviert. Seit 2011 ist er am Klinikum Bad Hersfeld tätig. Er lebt mit seiner Frau und seinen Kindern in Bad Hersfeld. Seine Freizeit verbringt Amer Jomha gerne mit seiner Familie. Seine Hobbys sind Reisen und Gartenarbeit. (zac)