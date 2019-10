Der Red Castle Run soll eine feste Institution in Rotenburg werden: Stadt und Veranstalter haben einen Drei-Jahres-Vertrag unterzeichnet.

Das hat die Neuensteiner Sportagentur Speed mitgeteilt. Der Grundstein sei durch dieerfolgreiche Auftaktveranstaltung im August dieses Jahres gelegt worden – wobei auch die konstruktive Kritik, etwa an Streckenführung, der zu geringen Zahl an Verpflegungsstationen und Hindernissen mit „Staupotenzial“, in die Planung fürs kommende Jahr einfließen soll.

Anstatt Freitag und Samstag soll das Event künftig am Samstag und Sonntag stattfinden - ein Entgegenkommen für Läufer mit einer weiten Anreise. Hauptsponsor wird für mindestens drei Jahre die Stadt Rotenburg. Anmeldungen für 2020 sind ab 10. November möglich. (red/czi)

