Drei Millionen Euro werden für Wasserleitungen in Rotenburg investiert

Rotenburg – Wer den Hahn aufdreht, bekommt Wasser, wenn das Wasser durch den Ausguss fließt, landet es in der Kläranlage und wird gereinigt.

So schlicht und doch nicht selbstverständlich. Damit das alles weiterhin reibungslos funktioniert, investieren die Stadtwerke in Rotenburg in diesem Jahr 4,3 Millionen Euro.

Den Wirtschaftsplan 2019 hatte Bürgermeister Christian Grunwald den Stadtverordneten vorgestellt. Ein paar Zahlen:

Wasser

• Eine knappe Million Euro sind für die Erneuerung des Wasserleitungsnetzes vorgesehen. Für neue Wasserleitungen in der Pestalozzistraße sind 150 000 Euro eingeplant, für die Schillerstraße 230 000 Euro, für die Grünbergstraße 310 000 Euro und für Oberer Höberück 172 000 Euro. Die drei letzt genannten Straßen sollen laut Haushaltsplan der Stadt komplett erneuert werden. Die Stadtwerke wollen diese Bauprojekte zur Erneuerung ihres Netzes nutzen.

Wenn die Straßen, anders als geplant, nicht erneuert werden, – es gibt Widerstand wegen der Straßenausbaubeiträge – soll das Geld für neue Leitungen verwendet werden in Verbindung mit Straßenerneuerungen von Bundes-, Landes- oder Kreisstraßen oder auf freier Strecke. • 130 000 Euro fließen in die Erneuerung von Brunnen und Hochbehälter.

Abwasser

• Für die Sanierung des Kanalnetzes sind 2,3 Millionen Euro vorgesehen. Allein im Bereich In der Kerbe/ Am Toberod soll das Netz für 1,2 Millionen Euro erneuert werden. 445 000 Euro sind für einen neuen Kanal unter der Pestalozzistraße vorgesehen, für die Grünbergstraße 140 000 Euro, die Schillerstraße 180 000 Euro und Oberer Höberück 185 000 Euro. Hier gelten die gleichen Aussagen wie für die Erneuerung der Wasserleitung in den drei letzt genannten Straßen. • In die Kläranlage in Braach müssen etwa 230 000 Euro investiert werden, unter anderem für eine neue Zulaufschnecke und Steuerungstechnik.

Technisches Rathaus

Für einen Anbau an das Verwaltungsgebäude der Stadtwerke sind 360 000 Euro eingeplant. Der Anbau soll als technisches Rathaus für Rotenburg und Alheim dienen, die in einem Verwaltungszweckband unter anderem ein gemeinsames Baumanagement unterhalten. Alle Bauprojekte sollen dort gezielt und auf kurzem Weg abgearbeitet werden (wir berichteten).

Die Arbeitsgemeinschaft Land- und Wasserwirtschaft, die ebenfalls zu den Stadtwerken gehört, berät Landwirte zum Thema Grundwasserschutz nun auch außerhalb von Wasserschutzgebieten. Ziel ist die Senkung von Nitratbelastung des Grundwassers. Drei weitere Stellen werden dafür geschaffen, die Kosten übernimmt das Land.