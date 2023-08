Isabell, Leonie und Milena aus Ransbach spielen Königstöchter

Von: Laura Hellwig

Sie spielen die jungen Königstöchter: Die Drillinge (von links) Isabell, Leonie und Milena Nuhn aus Ransbach sind bei den Bad Hersfelder Festspielen dabei. © Steffen Sennewald

Milena, Leonie und Isabell Nuhn aus Ransbach sind diesen Sommer ein Teil der großen Festspiel-Familie und fühlen sich dort richtig wohl.

Bad Hersfeld - Hinter der Stiftsruine machen sie Späße mit dem Intendanten und während sie in der Kantine sitzen, winken sie den vorbeilaufenden Festspiel-Mitarbeitern zu. Die elfjährigen Drillinge spielen im Stück „König Lear“ in einem Rückblick die drei jungen Töchter Regan (Milena), Goneril (Leonie) und Cordelia (Isabell).

Bei den Vorstellungen wechseln sie sich mit zwei anderen Dreier-Teams ab: Entweder stehen noch Kaya Raabe, Martha Wagner und Maria Dörfer auf der Bühne oder aber Haya Abouelezz, Saja Alhussain und Nuha Alhussain. Unter Kollegen sind sie bekannt als „Die Großen“, „Die Kleinen“ und „Die Drillinge“, berichtet Familie Nuhn.

„Das sind tolle Erfahrungen, die die Mädchen hier machen dürfen“, freut sich Mama Sarah. Zu insgesamt acht Vorstellungen kommt die Familie aus Ransbach nach Bad Hersfeld. Nur aus Glück und Zufall seien die Drillinge zu ihren Rollen gekommen, erzählen sie. Denn die drei sind auch Tänzerinnen und sind während ihres Sommertanzcamps ihrer Tanzschule auf der großen Festspiel-Bühne aufgetreten. Das hat Joern Hinkel gesehen und sich an die Drillinge erinnert, als Kinderdarstellerinnen für „König Lear“ gesucht wurden.

Das Spiel um die Krone: Auf der Bühne treten die Mädchen als junge Töchter auf. © Steffen Sennewald

Ein bisschen Theater-Erfahrung hatten die elf Jahre alten Schwestern sogar schon: In der Grundschule haben sie bei der Theater-AG mitgemacht. Vor ihrer Premiere in der Stiftsruine war die Aufregung aber natürlich riesengroß. Schließlich war alles ganz neu. Jetzt kennen sich die Schwestern zwar schon gut aus, die Aufregung ist aber nicht ganz verschwunden. „Es ist gut, wenn man immer noch aufgeregt ist. Das gehört dazu, haben die anderen gesagt“, berichten die Schwestern. Von ihren älteren Kollegen haben sie auch Tipps für den Soundcheck bekommen. „Die fragen uns dann, was unser Lieblingsgetränk ist, was es zum Mittagessen gab oder wie unser Tag war“, erzählt Isabell. „Ich habe auch schon mal ein Gedicht aufgesagt“, ergänzt Milena.

Denn nachdem die drei ihre pinken Prinzessinnenkleider angezogen und in der Maske ihre Haare gemacht bekommen haben, werden sie – wie alle Darstellerinnen und Darsteller – verkabelt und müssen zur Tonprobe. Im Stück sieht man sie dann als junge Versionen der Königstöchter, die sich um die Krone ihres Vaters streiten.

Im Voraus haben die Nachwuchs-Schauspielerinnen mit Regisseurin Tina Lanik gesprochen. In der Abfüllhalle und in der Stiftsruine haben sie geprobt und auch die anderen Mädchen kennengelernt. „Wir verstehen uns alle sehr gut“, versichern die Nuhn-Schwestern.

Bevor die drei auf der Bühne umherflitzen, müssen die Schwestern unter dem großen runden Tisch ausharren, mehr als 30 Minuten während sich die Tribüne mit Zuschauern füllt. Es gibt ein paar winzige Löcher, wo Milena, Leonie und Isabell durchluken können. „Wir reden uns unterm Tisch immer Mut zu“, sagen sie. „Charlotte Schwab gibt uns dann ein Zeichen mit der Tischdecke, wenn es losgeht“, erklärt Leonie. Zwei Vorstellungen stehen für sie noch an. Aber wenn es nach den Schwestern geht, dürften es gerne noch mehr sein. Nach den Sommerferien wechseln Milena, Leonie und Isabell die Schule – sie kommen in die fünfte Klasse und gehen dann in die Gesamtschule Schenklengsfeld.

Die Grundschule in Mansbach, wo sie bis zu den Sommerferien noch Schülerinnen waren, musste ihr Einverständnis für das Mitwirken bei den Festspielen geben, ebenso ein Kinderarzt und das Jugendamt, erklären die Eltern. Außerdem dürfen Milena, Leonie und Isabell sowie die anderen Mädchen nicht beim Schlussapplaus dabei sein. Zu dieser Uhrzeit dürfen sie nicht mehr auf der Bühne stehen.

Auch wenn sie bei den Festspielen ein gutes Team sind, die drei Mädchen sind nicht immer einer Meinung. „Vor dem Publikum auf der Bühne zu stehen ist das Coolste“, findet Milena. Das sieht die etwas schüchternere Leonie ganz anders. Und während Isabell am liebsten jetzt schon ins neue Schuljahr starten möchte, genießen ihre Schwestern lieber noch die Ferien.

