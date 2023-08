Durchwachsene Zwischenbilanz der Freibäder im Kreis Hersfeld-Rotenburg

Von: Rainer Henkel

Kay Thimet betreibt mehrere Schwimmbäder im Kreis Hersfeld-Rotenburg. Das Bild zeigt ihn im Freibad in Schenklengsfeld. © Helwig, Laura

Nach gutem Start in die Saison hat das regnerische Wetter der vergangenen Wochen die Freibäder im Kreis kalt erwischt. Das geben die Betreiber unisono zu Protokoll.

Hersfeld-Rotenburg – Der derzeitige leichte Wetteraufschwung macht allerdings Hoffnung. „Wir hatten auch vor Ferienbeginn noch sehr viele Schulklassen hier“, sagt Madeleine Clausing vom Rotenburger Waldschwimmbad, „zeitweise drei gleichzeitig.“ Auch Familien und Gruppen, die in Rotenburg Urlaub gemacht hätten, seien gekommen.

Trotz des durchwachsenen Wetters habe es auch danach immer wieder „Hartgesottene“ gegeben, die sich den Besuch nicht nehmen ließen, erklärt Clausing. Das seien Früh- und Spätschwimmer, aber auch überraschend viele Familien mit Kindern gewesen. Clausing: „Wir hatten immer noch eine angenehme Wassertemperatur von 24 Grad. Die Öffnungszeiten wurden nicht verkürzt.“

Auch die Bäder in Bad Hersfeld sowie Philippsthal, Schenklengsfeld, Nentershausen und Kirchheim wurden in den vergangenen drei, zum großen Teil verregneten Wochen nie geschlossen. Das erklärt Kay Thimet, Geschäftsführer der Thimet Bäderbetriebe GmbH, die die Einrichtungen betreibt. Thimets Unmut über das Wetter ist dennoch unüberhörbar: „Was soll ich sagen? Es fing gut an, und pünktlich zu Sommerferienbeginn kommt dann so ein Mistwetter! Der Umsatz geht an manchen Tagen gegen null. Das ist für ein Schwimmbad das Schlimmste, was passieren kann.“

Natürlich sei es für manche Badegäste auch schön, das gesamte Becken für sich zu haben – „aber unsere Beschäftigten haben solches Wetter dann schnell satt.“

Zahlen aus den ersten Wochen hat Thimet noch nicht erhoben. Das passiere erst im Herbst. Einen Lichtblick hat er dennoch ausgemacht: „Die Sauna im Aquafit in Bad Hersfeld wurde in den vergangenen Wochen sehr gut angenommen.“ Jetzt gehe es darum, motiviert an den Restsommer zu gehen.

Bei den Stadtwerken Bebra hat man für die bisherige Saison keine Zahlen vorliegen, was das Biberbad betrifft. Eine Zwischenbilanz gibt es daher bislang nicht, heißt es von dort.

Den Ausblick auf die kommenden Wochen fasst Madeleine Clausing zusammen: Nach gutem Start und der folgenden Entspannung „hoffen wir auf noch viele sonnenreiche Tage mit Pommes, sportlichem Schwimmen und viel Spaß für Groß und Klein“.

