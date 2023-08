Ein Rückblick mit der Tagesschau: Heimatabend fand in Weißenhasel mit Witz, guter Stimmung und Musik statt

Von: Herbert Vöckel

Musikalische Unterhaltung schmückte den Heimatabend im Dorfgemeinschaftshaus in Weißenhasel. © Herbert Vöckel

Ein Dorf ohne Kirmes – in Weißenhasel ist das nicht denkbar. Nach der trüben Coronazeit feierten die „Kuellköppe“ am Wochenende ihre „Kermes“. Das waren drei Festtage mit guter Unterhaltung, Freude und Spaß für alle Altersgruppen, vorbereitet und organisiert von der Kirmesgruppe.

Weißenhasel – Den Auftakt bildete erstmals nach vier Jahren wieder der traditionelle Heimatabend, der im Dorfgemeinschaftshaus stattfand. Für die Besucher war das ein Feuerwerk der guten Laune: Drei Stunden prächtige Unterhaltung, gemixt mit Gaudi und Tanz, Gesang und viel Musik am laufenden Band. So gaben Musikanten mit dem Einzug in den Saal auch die ersten musikalischen Töne an und stimmten die Besucher auf das Heimatfest ein.

Nicht ganz pünktlich begann die Tagesschau, die mehr ein Rückblick in die 60er-Jahre des vorigen Jahrhunderts als Motto des Abends war. Vorgetragen in der Sprache der Hasler, also in platt, von Anna-Lena Noll und Carina Oehl, die Vorsitzenden der Kirmesgruppe, ging es um das 75-jährige Bestehen des Männergesangvereins 1961, die Geschichte des Bergbaus und seinem Ende in der Region sowie um den Umzug der Schulklassen von Weißenhasel nach Nentershausen ab 1963 und die Feuerwehr, die vor 60 Jahren schon gut ausgerüstet und einsatzbereit war.

Die TSV-Klavierspieler Carsten Schmidt, Hans-Karl Thiel und Frank Zuber brachten mit erhobenen Händen und heruntergelassen Hosen die Klaviersaiten zum Klingen. © Herbert Vöckel

Auf die ARD folgte dann das ZDF mit „Dieter Thomas Heck“ (Jan Marienfeld) und „Marilyn Monroe“ (Dorothee Hollstein) als Import aus den USA. Als Moderatoren stellte das Duo die Akteure und Gruppen des Heimatabends vor. Das war als erste Formation auf der Bühne der Kinderchor unter Leitung von Ramona Witzel, der mit dem Lummerland-Lied „Eine Insel mit zwei Bergen“, dem Spiritual „Rock my soul“ und dem Schlager „Schuld war nur der Bossanova“ von Manuela die Zuhörer begeisterte.

Mit Beifall gelohnt wurden auch die Sänger des MGV Weißenhasel, die mit „Oh My Darling Caroline“ von Ronny und dem Shanty „De Hamborger Veermaster“ mit dem Solist Wolfgang Schäfer zu hören waren. Für einen Höhepunkt des Abends sorgten die Weißenhasel Musikanten mit bekannten Melodien aus den 60er-Jahren: „Böhmischer Traum“ und „Auf der Vogelwiese“ von Ernst Mosch sowie zum Mitsingen mit „Hessenland, du bist mein Heimatland“. Weitere Mitwirkende waren Tänzerinnen des Studios Spotlight, die Feuerwehr, die nach den Brand- und Unfallmeldungen von Christiane Lück nie zum Einsatz kam, und die TSV-Klavierspieler Carsten Schmidt, Hans-Karl Thiel und Frank Zuber, die mit erhobenen Händen und heruntergelassen Hosen die Klaviersaiten hinter dem Gerät zum Klingen brachten.

Die Feuerwehr war schnell, hoffte aber vergebens auf einen Einsatz beim Heimatabend. © Herbert Vöckel

Auf Höchststand schnellte das Stimmungsbarometer bei den Auftritten der „Hasler Blechstreet Boys“. Pfarrerin Annette König, der Erste Beigeordnete Harald Stunz und Ortsvorsteherin Anna-Lena Noll begrüßten zwischen den Auftritten die Besucher des Heimatabends.

Am Samstag gab es einen Kirmestanz sowie am Sonntag einen Frühschoppen und nachmittags Kaffee und Kuchen im Dorfgemeinschaftshaus.

Auf die ARD folgte das ZDF mit „Dieter Thomas Heck“ (Jan Marienfeld) und „Marilyn Monroe“ (Dorothee Hollstein) als Import aus den USA. Als Moderatoren stellte das Duo die Akteure und Gruppen des Heimatabends vor. © Herbert Vöckel

