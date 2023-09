Alheimer wollen eine Nummer für alle Behörden

Von: Carolin Eberth

Lästige Behördengänge könnten vermieden werden: Mit der Einführung der einheitlichen Behördennummer 115 könnten die Alheimer Bürger künftig Zeit und Nerven sparen, wenn sie bürokratische Fragen haben. © carolin eberth

In Alheim diskutierte der Haupt- und Finanzausschuss über ein Angebot, eine einheitliche Servicenummer einzuführen. Die Entscheidung darüber fällt am Dienstag, 12. September, im Parlament.

Alheim – Wie und wo kann ich mein neues Auto zulassen? Wie melde ich ein neues Gewerbe an? Welche Papiere brauche ich, um einen Reisepass zu beantragen? Wer künftig in Alheim eine Antwort auf diese und andere bürokratische Fragen haben will, der braucht nicht lange zu warten und auch nicht die richtige Telefonnummer oder den passenden Ansprechpartner heraussuchen:

Die Gemeinde Alheim möchte nämlich ihr Serviceangebot erweitern und am Projekt „Einheitliche Behördennummer 115“ teilnehmen. Die Weichen für die Umsetzung hat diese Woche der Haupt- und Finanzausschuss gestellt, indem er sich mehrheitlich dafür ausgesprochen hat, der Gemeindevertretung in der kommenden Woche zu einem Beitritt zu raten. Die eigentliche Entscheidung treffen die Gemeindevertreter dann in ihrer nächsten Sitzung am Dienstag, 12. September, 19 Uhr, im Haus der Generationen in Heinebach.

„Im Prinzip steht hinter der 115 eine Art allwissendes Servicecenter, das alle Kontaktdaten und Öffnungszeiten vor Ort kennt und auch Auskunft in einfachen Geschäftsprozessen und Routineanfragen erledigen kann“, erklärt Bürgermeister Dr. Andreas Brethauer und fügt hinzu: „Ronshausen hat die Behördennummer bereits eingeführt und damit sehr gute Erfahrungen gesammelt.“

Der Landkreis Fulda betreibt bereits ein eigenes Servicecenter. Alheim könnte das Angebot des Landkreises annehmen, eine Kooperation zu vereinbaren und sich an das Servicecenter Fulda anzuschließen, und hätte somit keinen eigenen Aufwand.

Der finanzielle Anteil für die Gemeinde Alheim könne mit circa 250 Euro im ersten Jahr und rund 500 Euro im zweiten Jahr – nach einer zu erwartenden Anrufsteigerung – in der Einführungsphase beziffert werden.

Vorteile für die Bürger seien laut Brethauer die erweiterete Erreichbarkeit der Verwaltung von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr, dass Anliegen überwiegend im Erstkontakt geklärt werden können, keine Recherche mehr von Zuständigkeiten und Telefonnummern mehr nötig sei und die Bürger sich damit auch unnötige Behördengänge sparen können, da sie unter der 115 zuverlässige Auskünfte erhalten würden. Sollte das Servicecenter mal keine Antwort auf eine Frage haben, dann wird der Anruf an die Gemeinde Alheim weitergeleitet. Bürger, die weiterhin lieber auf der Gemeinde bei altbekannten Mitarbeitern anrufen möchten, könnten dies auch weiterhin tun.

Zudem würden sich auch Vorteile für die Behörden ergeben: „Wir entlasten damit die Fachabteilungen, vermeiden Mehraufwand, halten die Servicebereitschaft auch dann aufrecht, wenn Personalengpässe herrschen und sorgen für Entlastung in besonderen Lagen, wie beispielsweise Unwettern“, erklärt Brethauer.

Auf Dauer werde keine Kommune daran vorbeikommen, ein solches telefonisches Bürgerbüro mit der Rufnummer 115 anzubieten, welches eine dauerhafte Erreichbarkeit sichert, ist sich der Alheimer Rathauschef sicher.

Kassel, Baunatal und Niestetal, Ottrau, Neukirchen, Oberaula, Fulda, Eiterfeld, Rasdorf, Hünfeld und Ronshausen nutzen zum Beispiel bereits die Behördennummer. Als besonderer Service gehört zum 115-Angebot auch ein Gebärdentelefon. Damit können auch Gehörlose und hörbehinderte Menschen vom 115-Service profitieren.

Weitere Informationen unter 115.de.

