Eine Reise durch Alheims Vergangenheit im Baumbacher Rathaus

Von: Carolin Eberth

Im Alheimer Rathaus ausgestellt: Das Tagebuch des Heinebachers Ernst Hartmann, der am 10. August 1945 in russischer Kriegsgefangenschaft verstarb. © Carolin Eberth

Die Geschichte von Alheim ist vielschichtig. Die Ausstellung über die Gemeinde im Baumbacher Rathaus zeigt viele Eindrücke und soll erweitert werden.

Alheim – Die Gemeinde Alheim kann auf eine faszinierende Historie zurückblicken. Von den frühen Siedlungen bis zur modernen Gemeinde von heute hat Alheim eine reiche Geschichte, die von interessanten Ereignissen und kulturellen Einflüssen geprägt ist.

Um den Einwohnern ein Stück dieser Geschichte näherzubringen und um die Alheimer Identität und Gemeinschaft zu stärken, finden Interessierte aktuell im Erdgeschoss des Rathauses in Baumbach neben Ausstellungsstücken auch allerlei Sagen, Geschichten und die Geschichte rund um die Gemeinde.

Es geht zum Beispiel um Nixen am Ellenbacher See, die Wallanlage am Heineberg und Gudegründer im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg.

Wir haben vier interessante Punkte aus der Ausstellung zusammengetragen:

Alheim im Dreißigjährigen Krieg

Mit dem Gründonnerstag 1637 im Dreißigjährigen Krieg brach einer der schlimmsten Kriegsjahre in Alheims gesamter Geschichte an – so der Tenor aus der Alheimer Geschichtsausstellung. Heinebach habe es besonders hart getroffen.

Von vormals 73 Häusern hätten 1638 nur noch 18 gestanden. In Obergude brannte die Kirche nieder und über Baumbach heißt es, dass 1639 noch nicht einmal mehr ein Drittel der Vorkriegsbevölkerung übrig war.

Alheimer kämpften im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg

Durch persönliche Beziehungen einiger Fürstenhäuser und bestehende Verträge war das Land Hessen Mitte des 18. Jahrhunderts sowohl mit Großbritannien als auch mit Preußen eng verbunden.

Als Großbritannien hinsichtlich seiner Kolonien Krieg führte, hätten dort auch gut ausgebildete hessische Truppen für England gekämpft – unter anderem einige Soldaten aus Obergude und Niedergude, wie man in der Ausstellung im Rathaus erfährt.

Allein aus Hessen-Kassel seien von 1777 bis 1783 insgesamt 16 992 Soldaten nach Nordamerika verschifft worden. Von Herbst 1783 bis Frühjahr 1784 kamen hiervon 10 492 Mann zurück. Circa 6500 Mann starben, fielen im Krieg oder blieben auf dem amerikanischen Kontinent.

Bei den Soldaten aus Alheim habe es sich überwiegend um Freiwillige gehandelt, da das Militär einen Ausweg aus der vorherrschenden Not bot.

Russlanddeutsche wanderten aus und kehrten zurück

Im 18. Jahrhundert seien außerdem die Vorfahren der Russlanddeutschen von Deutschland nach Russland ausgewandert und in den Jahren 1989 bis 1991 seien viele dieser Familien wieder zurückgekommen und trafen so auch in Alheim zusammen.

Aus dieser Gemeinschaft der Russlanddeutschen sei dann die Christliche Gemeinde Heinebach und die Mennonitengemeinde Niedergude entstanden.

„Die Mennoniten gehen auf den Niederländer Menno Simons (1496 bis 1561) zurück, nachdem sie auch benannt sind und der sich die Wiederherstellung der urchristlichen Gemeinde zum Ziel setzte“, so heißt es in den Auslegungen im Alheimer Rathaus.

Heinebacher Mittelalter-Kirche erst 1973 entdeckt worden

Auf der Hochfläche des Heinebergs befand sich im frühen Mittelalter eine großflächige Wallburg, die durch drei hintereinanderliegende Erdmauern geschützt war, die später zu Wällen verstürzt sind.

Auf der vorderen Spitze des Berges stand bis in das 16. Jahrhundert auch noch eine Kirche, die heute jedoch völlig verschwunden ist. Entdeckt wurde dies jedoch erst viel später: 1973 wurde diese Befestigungsanlage durch Mitglieder des Heimatvereins Heinebach entdeckt und bekannt gemacht.

Info: Die Sammlung im Alheimer Rathaus soll noch erweitert werden. Wer etwas beisteuern möchte, kann sich beim Bürgermeister Andreas Brethauer unter a.brethauer@alheim.de melden. (Carolin Eberth)