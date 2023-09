Einige Freibäder haben nächste Woche noch auf

Von: Daniel Göbel, Christopher Ziermann

Teilen

Einer der schönsten Orte in Kirchheim: Das Schwimmbad zieht iim Sommer viele Besucher an. Allerdings ist es ein in die Jahre gekommen, weshalb nun in Becken, Umkleiden und Technik investiert werden soll. © Bernd Löwenberger/Archiv

Aufgrund des sonnigen Spätsommerwetters haben einige Bäder die Saison verlängert. Dennoch neigt sich diese dem Ende entgegen, wie eine Umfrage bei den Freibädern in unserer Region ergibt.

Hersfeld-Rotenburg – Die Bäder von Betreiber Kay Thiemet in Schenklengsfeld, Bad Hersfeld, Kirchheim, Philippsthal und Nentershausen haben in der kommenden Woche noch geöffnet und schließen am 15. September, das Geistalbad in Bad Hersfeld am 17. September.

Das Biberbad Bebra hat heute den letzten Betriebstag. Das Freibad in Asmushausen bleibt geöffnet, solange das Wetter gut ist. In Sontra ist am Sonntag, 10. September, letztmals geöffnet, in Nentershausen am Freitag, 15. September, und im Waldschwimmbad Rotenburg am 17. September. Bereits geschlossen ist in Ronshausen und Obersuhl. (Von Christopher Ziermann und Daniel Göbel)