Elterntaxis sorgen auch bei uns für Chaos

Hersfeld-Rotenburg. Eltern, die ihre Kinder zur Schule fahren, sorgen immer öfter für Chaos und gefährliche Situationen.

Chaotisch parkende Autos, herausspringende und zwischen den Pkws hindurchlaufende Kinder – das ist Alltag vor den Schulen im Landkreis Hersfeld-Rotenburg. Denn auch hier bringen immer mehr Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Schule. Dabei ignorieren sie häufig die Straßenverkehrsordnung. Elterntaxis parken auf dem Zebrastreifen und blockieren Busse. Kriminalhauptkommissar Manfred Knoch, Sprecher des Polizeipräsidiums Osthessen, kritisiert, dass Eltern sich oft uneinsichtig zeigten, wenn sie bei Polizeikontrollen auf ihr Fehlverhalten angesprochen werden. Betroffene Ausflüchte wie „nur heute“ oder „nur eine Ausnahme“ bekämen die Polizisten ständig zu hören. Unrechtsbewusstsein? Fehlanzeige. „Morgens fahren alle zur gleichen Zeit vor und parken dann in zweiter oder dritter Reihe“, sagt Knoch. Das bestätigt auch Thomas Breitbarth, Leiter der Schule am Rhäden in Wildeck-Obersuhl. Er berichtet, dass die Elterntaxis allmorgendlich die Lehrerparkplätze blockieren und die Weiterfahrt der Schulbusse Richtung Wendehammer behindern. Vor einigen Jahren wurde sogar eigens eine Ausweichzone am nicht weit von der Schule entfernt gelegenen Sportplatz geschaffen. Diese könnten Eltern ansteuern, wenn sie ihre Kinder mit dem Auto zur Schule fahren. „Doch ihre Kinder die wenigen Meter laufen zu lassen, scheint für manche schon zu viel zu sein“, sagt Breitbarth. Auch Lisa Eidt, Leiterin der Grundschule Aulatal in Kirchheim, sieht die Elterntaxis kritisch. Besonders zu den Spitzenzeiten morgens vor Schulbeginn und mittags nach der letzten Unterrichtsstunde gehe es vor der Schule chaotisch zu. Schulleiterin Eidt beanstandet, dass viele Eltern ihren Kindern zu wenig zutrauen. „Sie sollten ihnen Mut machen, den Schulweg

Schulleiter klagen

Die Schulleiter der Grundschulen im Landkreis Hersfeld-Rotenburg sehen die Elterntaxis kritisch. Ihre Appelle, die Kinder nicht mit dem Auto zur Schule zu fahren, zeigen kaum Wirkung. Auch ihre Empfehlungen, die Schüler zumindest in einiger Entfernung abzusetzen und das letzte Stück zur Schule zu Fuß gehen zu lassen, verhallen meist ohne Wirkung. Täglich entsteht so zu den Stoßzeiten vor den Schulen ein gefährliches Chaos aus Elterntaxis.

Bad Hersfeld

„Zunehmend mehr Kinder werden mit dem Auto zur Schule gebracht“, sagt Renate Andres, Rektorin der Lingg-Schule in Bad Hersfeld. Sie wünscht sich, dass Eltern den Parkplatz in der Knottengasse nutzen. „Das wäre sicherer“. Von dort könnten die Schüler die letzten Meter zur Schule zu Fuß gehen.

Stattdessen werden sie von den Eltern in der Wehneberger Straße – direkt vor der Schule – abgesetzt. Diese verursachen ein unübersichtliches Chaos, wenn sie in der Sackgasse wenden. Auch nach punktuellen Polizeikontrollen würden sich die Eltern nur kurzfristig einsichtig zeigen. „Am Ende siegt die Bequemlichkeit“, sagt Andres.

An der Wilhelm-Neuhaus-Schule in Bad Hersfeld, die an einer großen Kreuzung liegt, ist es laut Schulleiter Mirko Ochs nicht einfach, die Kinder direkt abzusetzen. Parkplätze gibt es wenige. Trotzdem versuchen die Eltern, ihre Kinder möglichst nahe am Schulgebäude abzusetzen. Dafür nutzen sie unerlaubterweise auch die Bushaltestelle und blockieren diese.

Er bemängelt auch, dass viele Kinder, die eigentlich eine Busfahrkarte haben, mit dem Elterntaxi zur Schule gebracht werden.

Bebra

Julia Henschel, Vertreterin von Schulleiterin Annemarie Wanreck, von der Brüder-Grimm-Schule in Bebra spricht von einem „gravierenden Problem“. „Keine Verkehrsregeln werden beachtet“, sagt sie. Eltern halten an der Bushaltestelle, damit die Kinder einen möglichst kurzen Weg ins Schulgebäude haben.

„Den hupenden Bus ignorieren sie“. Anstatt sich zu beeilen, würden die Eltern häufig noch Küsschen geben oder den Ranzen aus dem Kofferraum holen. Der Zebrastreifen vor der Schule werde immer wieder von Elterntaxis blockiert. Während die einen ihr Kind am liebsten bis ins Klassenzimmer fahren würden, gebe es auch „tolle Eltern“, die ein Stück entfernt parken und die Schüler das letzte Stück zu Fuß gehen lassen.

Heringen

Vor der August-Zinn-Schulein Heringen bietet sich Leiter Michael Kapuschowski jeden Tag das gleiche Bild. „Fußgängerwege werden beparkt, Verkehrsregeln missachtet“, sagt er. Dabei dürfe sogar der Schulhof befahren werden. Auch seien rund um das Schulgelände Parkplätze vorhanden. „Die Kinder müssten nur drei Minuten laufen.“

Er ist dafür, es den Grundschülern nicht vorzuenthalten, mit Freunden zur Schule zu laufen. „Eltern, die ihre Kinder zur Schule fahren, nehmen ihnen vielfältige Erlebnisse“, sagt Kapuschowski.

Lispenhausen

Die Haselbachschule in Lispenhausen ist die Ausnahme. Rektor Patrick Busch sagt: „Bei uns gibt es nicht viele Eltern, die ihre Kinder zur Schule fahren.“ Die meisten kämen zu Fuß oder mit dem Bus.