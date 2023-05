Entscheidung über Sanierung der Mansbacher Krippe wurde vertagt

Von: Jan-Christoph Eisenberg

Ein Kind spielt in einer Kita. © Sebastian Gollnow/dpa/Illustration

Die Krippe „Zwergenparadies“ in Mansbach musste wegen brandschutztechnischer Mängel schließen. Eine Entscheidung zur Sanierung wurde vom Hohenrodaer Gemeindeparlament vorerst vertagt.

Ransbach – Zur brandschutztechnischen Sanierung der Krippe im Obergeschoss der evangelischen Kindertagesstätte „Zwergenparadies“ in Mansbach hat das Hohenrodaer Gemeindeparlament vorerst noch keine Entscheidung getroffen.



Während ihrer Sitzung am Montagabend im Ransbacher Bürgersaal nahmen die Mandatsträger diesen Punkt einstimmig von der Tagesordnung. Der Vorsitzende des Haupt- und Finanzausschusses, Uwe Berk (CDU), begründete dieses Vorgehen damit, dass die Kommune nach intensiver Debatte in den Ausschüssen noch einmal den Kontakt mit der evangelischen Kirchengemeinde als Träger gesucht habe. Deren Antwort solle zunächst abgewartet und eine Entscheidung dann entweder in der nächsten regulären Gemeindevertretersitzung getroffen oder gegebenenfalls eine Sondersitzung einberufen werden.



Der Krippenbereich im Obergeschoss des Gebäudes war wegen brandschutztechnischer Mängel vom Kreisbauamt geschlossen worden. Eine Kostenkalkulation aus dem Jahr 2021 für die Ertüchtigung des Gebäudes liegt bei 177 000 Euro, wobei knapp 100 000 Euro aus der Dorferneuerung gefördert werden. Damit das Fördergeld nicht verfällt, muss die Baumaßnahme bis Ende 2023 umgesetzt und abgerechnet sein.



Für Bau- und Sanierungsmaßnahmen sieht der bisherige Betreibervertrag zwischen Kommune und Kirchengemeinde „die grundsätzliche Bereitschaft der politischen Gemeinde, sich im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten an der Finanzierung zu beteiligen“, vor – wobei die Kirchengemeinde mindestens zehn Prozent der Kosten trägt.



Im laufenden Betrieb übernimmt die Kirche im Kita-Bereich 20 Prozent und die politische Gemeinde 80 Prozent der Kosten, während der (derzeit ruhende) Krippenbereich komplett von der Kommune finanziert werden muss.



Für Verwaltungsaufgaben erhält das Kirchenkreisamt Fulda, zu dem Mansbach gehört, zudem einen „Personalkostenanteil“ von sechs Prozent der Gesamtaufwendungen, der zwischen politischer und Kirchengemeinde aufgeteilt wird. Allerdings sieht sich die Kirchengemeinde wegen gestiegener Kosten finanziell außerstande, die bisherigen Vertragsbedingungen weiterhin zu erfüllen und hat die Kommune deshalb im vergangenen Jahr um die Änderung des Vertragswerks gebeten.



Im vergangenen Dezember beschloss das Gemeindeparlament daraufhin, als Alternativen einen möglichen Übergang der Trägerschaft auf die politische Gemeinde, Einsparpotenziale bei der Brandschutz-Ertüchtigung, eine verbesserte Finanzausstattung kleiner Kirchengemeinden durch die Landeskirche sowie eine Änderung des Personalkostenanteils fürs Kirchenkreisamt zu prüfen. (Jan-Christoph Eisenberg)