Er ist in Alheim unvergessen: Gedenktafel für Fotograf F.C. Gundlach wurde in Heinebach eingeweiht

Von: Carolin Eberth

Neben der neuen Gedenktafel in Heinebach an der Nürnberger Straße 18: (von links) Bürgermeister Andreas Brethauer, Susanne und Franz-Christian Gundlach. © Carolin Eberth

Um dem verstorbenen Ehrenbürger von Alheim, F.C. Gundlach, für seine Verdienste für die Gemeinde ein gebührendes Andenken zu erweisen, wurde am Freitagnachmittag während einer Feierstunde an seinem Geburtshaus in Heinebach eine Gedenktafel errichtet.

Heinebach – „Als Künstler hat sich F.C. Gundlach einen Namen in der Welt gemacht und dabei auch den Namen Alheim in die Welt getragen. Seiner Heimat ist er stets verbunden geblieben und hat uns auch immer wieder hier in Alheim besucht. Während meiner Ausbildung auf der Gemeindeverwaltung durfte ich ihn während eines Neujahrsempfangs auch selbst einmal kennenlernen“, sagte Alheims Bürgermeister Dr. Andreas Brethauer bei der Begrüßung.

Lange ist es her: Bürgermeister Andreas Brethauer (links) und F.C. Gundlach (rechts) im Alheimer Rathaus. © Privat

F.C. Gundlach (vollständig Franz Christian Gundlach) war ein deutscher Fotograf, Galerist, Sammler, Hochschullehrer, Kurator und Stifter. „Gundlach wurde am 16. Juli 1926 in Heinebach geboren und ist dort auch aufgewachsen. Seine Eltern betrieben hier das Gasthaus Zum Löwen. Nachdem er seine Ausbildung zum Fotografen 1949 in Kassel abgeschlossen hatte, zog es ihn nach Wiesbaden, später Stuttgart und 1956 schließlich nach Hamburg“, so fasste es Brethauer bei seiner Rede zusammen. 1988 wurde er dann zum Professor an die Hochschule der Künste in Berlin berufen. Die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes am Bande folgte 1997, 2000 dann die Ehrenprofessur an der Hochschule für bildende Künste in Hamburg. Ab 2003 war er Gründungsdirektor des internationalen Hauses der Photographie in den Deichtorhallen in Hamburg, welches die Sammlung Gundlach von nun an als Dauerleihgabe beherbergt.

„Am 23. Juli 2021 verstarb Franz Christian Gundlach in Hamburg. Nicht nur als außergewöhnlicher Modefotograf – auch als Berater, Visionär und Mensch – wird er uns stets in Erinnerung bleiben“, sagte Alheims Bürgermeister.

Aus Hamburg kamen zur Errichtung der Gedenktafel am Freitag in Heinebach auch F.C. Gundlachs Neffe Franz-Christian Gundlach und seine Nichte Susanne Gundlach. Beide bedankten sich gebührend für das Andenken. „So schließt sich ein Kreis für uns, dass wir hier gemeinsam an seinem Geburtshaus in Heinebach zusammenkommen. Ich bin mir sicher, F.C. Gundlach wird uns dabei auch zugeschaut haben“, sagte sein Neffe Franz-Christian Gundlach.

Bei der Feierstunde mit dabei: rund 25 Gäste. © Carolin Eberth

Wie Gundlach den Alheimer Fotoclub geprägt hat, davon erzähle Jörg Weitzel. 1991 habe F.C. Gundlach bei einem Fotoworkshop in Hamburg dem Alheimer Fotoclub einen Eindruck geschenkt, wie er fotografiert. Bevor er die Kamera zum Abdrücken in die Hand nahm, sei vom Licht bis zum Modell alles perfektioniert worden. „Er hatte schon immer vorher genau im Kopf, wie das Bild werden muss“, sagte Jörg Weitzel.

Nach dem Fotoworkshop sei die Verbindung vom Fotoclub zu Gundlach immer geblieben und sie halfen ihm beispielsweise auch dabei, seine Bilder unter dem Titel „Die Pose als Körpersprache“ in Heinebach im Gemeindesaal auszustellen. „Und weil wir die Bilder nicht versichert hatten, mussten wir vom Fotoclub in der Nacht vor der Ausstellung im Gemeindesaal unter den Bildern schlafen“, erinnert sich Weitzel schmunzelnd. „Am beliebtesten war natürlich der Platz unter der Fotografie von Romy Schneider“, ergänzt Weitzel und lacht.

Nancy Konradt alias Frau Nancy, Geschäftsführerin der Erlebnisregion Mittleres Fuldatal, freute sich auch aus touristischer Sicht über das neue Andenken in Alheim, das sie mit Alheims Bürgermeister Brethauer initiiert hatte. Nancy ließ ihren Ideen in ihrer Rede freien lauf. Sie schlug als ein Beispiel, wie man Gundlach aus touristischer Sicht noch stärker hervorheben könnte, ein Stipendium für Schwarz-Weiß-Fotografie vor.

