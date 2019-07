69. Bad Hersfelder Festspiele: Eröffnung mit Volker Bouffier und Festredner  Deniz Yücel

In Bad Hersfeld werden am heutigen Freitag die 69. Bad Hersfelder Festspiele von Ministerpräsident Volker Bouffier eröffnet. Wir berichten vom Auftakt und dem roten Teppich.

Beim traditionellen Festakt in der Stiftsruine, der um 18 Uhr beginnt, wird der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel die Festrede halten. Der 45-jährige Türkei-Korrespondent der „Welt“ saß fast ein Jahr wegen angeblicher „Terrorpropaganda“ in türkischer Untersuchungshaft – und zwar rechtswidrig, wie das türkische Verfassungsgericht jetzt erklärt hat.

+ Hält die Festrede zur Eröffnung der 69. Bad Hersfelder festspiele: Deniz Yücel. © Ralf Hirschberger/dpa Dass Yücel die Festrede halten wird, passt auch zum Premierenstück: Festspielintendant Joern Hinkel inszeniert die Theaterfassung von „Der Prozess“ nach Franz Kafka, mit dem um 21 Uhr die Festspiele eröffnet werden.

Joern Hinkel: „In Kafkas „Prozess“ geht es um eine willkürliche Verhaftung in einem Land, in dem die Rechtsstaatlichkeit immer mehr verloren geht. Ich beobachte mit Sorge, was derzeit in der Welt passiert. Etwa, wie manche europäische Nachbarn Systeme jenseits der Rechtsstaatlichkeit installieren. Wie Lehrer, Journalisten und Politiker verschwinden oder mundtot gemacht werden – das passiert nicht nur in Schurkenstaaten, sondern in unserer Nachbarschaft. Auch in Deutschland wächst die Lust an der Denunziation. Menschen werden Dinge unterstellt, Mutmaßungen werden mit Tatsachen verwechselt, gleichzeitig verändern sich die Medien in Zeiten des Internets, die Wahrheit gerät durch steigenden Kostendruck, Aktualität und Sensationshunger immer öfter in den Hintergrund.“

Trailer zu Kafkas "Der Prozess" bei den 69. Bad Hersfelder Festspielen

Eröffnen wird die Festspiele Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier. Unter den Premierengästen werden außerdem namhafte Personen aus Politik, Wirtschaft, Sport, Medien und Film erwartet. Dazu gehören: Kai Klose, Minister für Soziales und Integration in Hessen, Prof. Dr. Kristina Sinemus, Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung in Hessen, Franz Josef Jung, ehem. Bundesverteidigungsminister, Wolfgang Bosbach, ehem. MdB, Petra Roth, ehem. Oberbürgermeisterin der Stadt Frankfurt, Sabine Leidig, MdB und außerdem Dr. Johannes Beermann (Vorstand Bundesbank) und Frank Lehmann (Börsenspezialist), die Schauspielerinnen Thamara Barth, Elisabeth Degen, Brigitte Grothum, Cosma Shiva Hagen, Katja Weizenböck, (z.B. Gipfelstürmer/ZDF), Sarah Timpe, Nina Petri, die Schauspieler Horst Janson, Hans-Joachim Heist, (Hassknecht/ HEUTE SHOW), Walter Plathe, die Sängerin Helen Schneider und Faschings-Legende Margit Sponheimer, die Moderatorinnen Jule Gölsdorf und Mara Bergmann (ntv), Box-Legende Henry Maske, der Bestseller-Autor und Dramatiker Moritz Rinke sowie die Bischöfe, Dr. Michael Gerber, Fulda und Martin Hain, Kurhessen-Waldeck.

Stelldichein auf dem Roten Teppich

Vor dem Premierenbeginn haben Festspielfans ab 19.30 Uhr die Gelegenheit, viele Stars und Prominente auf dem Roten Teppich zu erleben. Das Theaterfestival rund um die Ruine fällt wegen des vorangegangenen Hessentags diesmal allerdings aus.

Auf dem Roten Teppich haben sich unter anderem angekündigt: Die Schauspieler Heinrich Schafmeister, Karsten Speck, Martin Semmelrogge, Nina Petri, Brigitte Grothum, Cosma Shiva Hagen, Horst Janson, Hans-Joachim Heist, Katja Weitzenböck, die Sänger Margit Sponheimer und Gunter Emmerlich, Boxlegende Henry Maske, Wirtschaftslenker Matthias Müller und Mario Ohoven, der Schriftsteller Moritz Rinke, die Bischöfe Michael Gerber und Martin Hein und viele mehr.