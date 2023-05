Sperrmüll illegal am Rhinabach in Haunetal abgeladen

Von: Kim Hornickel

Einsatz für die Natur: Mitarbeiter des Bauhofes und freiwillige Helfer sammeln den Unrat am Rhinabach ein. © privat

Für Ärger bei Helfern und der Gemeinde Haunetal sorgte kürzlich gleich ein ganzer Berg Müll, der am Rhinabach in Haunetal zwischen Kruspis und Rhina abgeladen worden war.

Haunetal – Bürgermeister Timo Lübeck ist stinksauer. „Ich verstehe diese Idioten nicht, die ihren Müll einfach in die Natur kippen.“



Vorfälle wie am Rhinabach würden deutlich zunehmen, erklärt Lübeck. Doch der aktuelle Fall wiege besonders schwer. „Diesmal war es eine Sauerei im größeren Stil“, sagt der Bürgermeister. Lange war die illegale Vermüllung nicht unbemerkt geblieben, Fußgänger entdeckten den Sperrmüll bereits kurze Zeit später und informierten Polizei und Gemeinde.



Doch schon stand die Gemeinde vor einer neuen Herausforderung – der Sperrmüll lag an einem steilen Hang. An ihn heranzukommen, war keine einfache Aufgabe für die Mitarbeiter des Bauhofes. Doch Hilfe war schon unterwegs. Weil die Sperrmüllentdeckung durch Zufall mit dem Aktionstag „Saubere Landschaft“ zusammenfiel, packte gleich eine ganze Reihe Freiwilliger mit an.



Beim Aufräumen machten die Arbeiter dann eine Entdeckung: „Dabei ist ein Hinweis auf den Verursacher aufgetaucht. Es wurde ein EC-Zahlungsbeleg entdeckt“, teilt der Bürgermeister mit. „Damit könnte der Täter überführt werden, zumindest liegen die Informationen nun bei der Polizei.“



Sperrmüll im Wasser und zwischen den Bäumen: Am Rhinabach in Haunetal hat ein Unbekannter gleich einen ganzen Berg Müll entsorgt. © privat

Der mögliche Täter sei jedoch kein Haunetaler, erklärt Lübeck. Schon bei einer illegalen Müllabladung aus dem vergangenen Jahr sei das der Fall gewesen. „Die Täter kommen eher nicht aus der Gemeinde, in der sie ihren Müll abladen“, so Lübeck.



Damals konnte die Gemeinde laut dem Bußgeldkatalog des Hessischen Städte- und Gemeindebunds ein Bußgeld von lediglich 250 Euro verhängen. Eine Geldstrafe würde auch dem Täter vom Rhinabach drohen. Solche Maßnahmen seien wenig wirksam, kritisiert der Bürgermeister. „Die Geldbußen sind zu gering. Das schreckt niemanden ab“, stellt Lübeck fest (Kim Hornickel)