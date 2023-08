Zwei Fernsehteams und ein Kabarettist in Machtlos

Das Ortsschild ist wieder da: Und fast ganz Machtlos feierte gemeinsam mit dem Kabarettisten Frank-Markus Barwasser, bekannt unter seinem Künstlernamen Erwin Pelzig (vorn mit Hut), ein Dorffest. © Andreas Alt

Gleich zwei Fernsehteams tauchten am Wochenende in Machtlos auf, um ein angeblich gestohlenes Ortsschild zurückzubringen. Was war da los?

Machtlos – Für die Dorfgemeinschaft war es ein nicht alltägliches Ereignis, doch sie hat es mit Fassung hinter sich gebracht: Kabarettist Frank-Markus Barwasser, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Erwin Pelzig, tauchte am Wochenende mit gleich zwei Fernsehteams in dem kleinen Ortsteil von Breitenbach am Herzberg auf, um ein angeblich gestohlenes Ortsschild zurückzubringen.

Zur Erläuterung: In der ZDF-Sendung „Beim Pelzig auf der Bank“ im vergangenen Jahr hatte der TV-Star das Ortsschild angesägt und die Aktion zum Anlass genommen, sich mit einigen Prominenten witzig-hintergründig über das Wesen oder Unwesen der Macht zu unterhalten. Das hatte dem kleinen Dorf in der Nähe der Burg Herzberg einige Aufmerksamkeit eingebracht. Die Sendung „Scheiß Macht“ wird nun am Mittwoch um 19.20 Uhr in 3sat wiederholt und mit einer aktuellen Einleitung versehen, die jetzt am Wochenende in Machtlos entstanden ist.

Förderlich für die ungewöhnliche Begegnung war sicher, dass der Ort im vergangenen Jahr sein 650-jähriges Bestehen gefeiert hatte und die Bürger nun zu einer Nachfeier im Dorfgemeinschaftshaus (DGH) zusammengekommen waren. Das war der geeignete Rahmen für Pelzigs Auftritt. Die meisten Festbesucher werden allerdings erst am Mittwoch sehen, wie der Komiker in Machtlos eintraf und das Ortsschild übergab. Das wurde nämlich eigens fürs Fernsehen inszeniert, während der Großteil der Machtloser noch im Festsaal wartete.

Ein Transporter und ein Kleinwagen genügten für das 3sat-Team, das beinahe pünktlich beim DGH eintraf. Regisseurin Eva Schötteldreier von der Kölner Produktionsgesellschaft „Gruppe 5“ schlug vor, die Übergabe mit einer etwa zehnköpfigen Machtloser Delegation beim echten Ortsschild zu filmen.

Zu Fuß und mit seinem Schild unterm Arm näherte sich Pelzig hangabwärts. „Ich weiß nicht, ob ich die Macht zurückbringe“, flachste er, „ich bringe jedenfalls das Schild zurück.“ Ortsvorsteher Karlheinz Müller-Stender entgegnete: „Wir werden das Schild im Dorfgemeinschaftshaus aufstellen und in Ehren halten.“

Einmal wurde das Ganze wiederholt; und parallel wurde die Zeremonie auch von einem Team der „Hessenschau“ aufgenommen, das auch noch ein paar Machtloser zu dem denkwürdigen Vorfall interviewte. Dabei wurde auch deutlich, dass die Schild-Rückgabe selbst bloß eine Inszenierung war.

Denn Pelzig hatte nie ein Schild in Machtlos geklaut – sein Schild war aus Pappe, und das Sägen am Metallrohr hatte sich in der Nähe von Köln abgespielt. Immerhin: Ohne Machtlos in der Gemeinde Breitenbach hätte es die TV-Szene nicht gegeben.

Zufrieden zogen nach dem kurzen Dreh alle zum DGH, wo ein großes Kuchenbuffet aufgebaut war. Die Besucher unterbrachen ihren Festschmaus und drängten auf den Platz hinter dem Haus, wo Pelzig nun noch einmal das Schild überreichte und ausdrücklich darauf hinwies, dass er es nie gestohlen hatte. „Damit aller Verdacht und alle Missverständnisse ausgeräumt sind“, rief er, „bringen wir hiermit das Schild zurück.“

Die Machtloser verfolgten das Geschehen gelassen. Pelzig versah sein Ortsschild mit seiner Signatur („FM Barwasser“) und dem Datum. Und schließlich stellten sich alle zu einem großen Gruppenbild mit ihm auf.

Es schien, als seien die Leute von der Einzigartigkeit ihres Ortes mit seinen rund 130 Einwohnern überzeugt, egal, ob er nun bei Pelzig im Fernsehen vorkam oder nicht. Der frühere Ortsvorsteher Wieland Schmidt ließ die Geschichte von Machtlos seit 1372 Revue passieren: Erstmals urkundlich erwähnt, als der Baron von Dörnberg verfügte, dass in seiner Burgkapelle permanent eine Kerze brennen solle und auch die Einwohner von „Machtulvis“ (so die damalige Schreibweise) Kerzen zu stiften oder den Gegenwert von 24 Schilling zu entrichten hätten.

Bis zur Gebietsreform 1972 gehörte Machtlos zu Ziegenhain, und laut Schmidt wehrte man sich ein Jahr lang erfolgreich dagegen, vom Kreis Hersfeld-Rotenburg geschluckt zu werden.

Es sei immer „ein widerborstiger Ort“ gewesen, zitierte er historische Quellen. So ein Völkchen lässt sich auch von Fernsehleuten nicht so leicht aus der Ruhe bringen. (Andreas Alt)