Fabelweg Bächerweg bei Christerode

Von: Daniel Blöthner

Teilen

Plätschernde Begleiter gibt es beim Bächeweg bei Christerode. © Katrin Anders

Fabelhaft vielfältig führt die Tour des Bächewegs bei Christerode durch Felder und Wiesen, einen ruhigen Buchenwald und ein idyllisches Bachwiesental. Highlight der Tour ist der Christeröder Wasserfall.

Wildromantisch fällt der Buchenbach hier über den Rand eines ehemaligen Basaltsteinbruchs etwa elf Meter hinab in einen kleinen Teich. Im Naturschutzgebiet „Buchenbachtal“ wechselt sich der Wald immer wieder mit offenen, zum Teil steilen Wiesenflächen ab. Hier weiden Schafe zwischen alten Streuobstbäumen und der Geritzbach plätschert murmelnd durch ein wunderschönes Wiesental.

Auch größere Wasserflächen sorgen beim Bächeweg für eine willkommene Abwechslung. © Katrin Anders

Immer wieder laden Bänke ein, den Blick in die Ferne, etwa in Richtung Vogelsberg, schweifen zu lassen. Folgt man dem Weg entgegen dem Uhrzeigersinn, begleitet einen schließlich der über Felsblöcke plätschernde Buchenbach, mit ihm erreicht man dann den Wasserfall. Damit gibt es gleich einen Grund, diesen Wanderweg zwei Mal zu laufen - einmal in jede Richtung. Der Wasserfall kann vor allem im Winter ein lohnendes Wanderziel darstellen, wenn Eiszapfen herunterhängen und ein wenig Schnee den Wanderausflug zum Bächeweg begleitet.

Tourdaten Rundtour | leicht

Länge 8,2 km

Zeit 2:30 h

Steigung 170 m

Gefälle 170 m Startpunkt der Tour

Wanderparkplatz Grünhecke / Wasserfall Christerode Entdeckungen

Portaltafel des Fabelwegs zur “Sage der weißen Frau” Besonderheiten der Tour

Geologische Highlights